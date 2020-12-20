Кадис
0:2
Конец матча
Стадион: Рамон де Карранса
Хетафе
23' Желтая карточкаКала Хуан
0:1
33' ГолЭрнандес Хуан
39' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
42' Желтая карточкаКукурелья Марк
57' Желтая карточкаКабако Эрик
64' Желтая карточкаНьом Аллан
74' Желтая карточкаОливера Матиас
90' Желтая карточкаЯньес Рубен
0:2
90' ГолМаксимович Неманья
90' Желтая карточкаАнхель Луис
16
Кала
Хуан
12
Ньом
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Флере ХуанВратарь
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
33'
0:1
39'
42'
57'
64'
74'
74'
90'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 23
-
1 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|3
|0.21
|2.
|Хименес Альваро
|2
|0.14
|3.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.14
|4.
|Лосано Энтони
|1
|0.07
|5.
|Помбо Хорхе
|1
|0.07
|6.
|Алехо Иван
|1
|0.07
|7.
|Переа Альберто
|0
|0
|8.
|Малбашич Филип
|0
|0
|9.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|4
|0.31
|2.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.15
|3.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.15
|4.
|Кукурелья Марк
|1
|0.08
|5.
|Максимович Неманья
|1
|0.08
|6.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.08
|7.
|Ньом Аллан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|3
|0
|2.
|Хименес Фали
|3
|0
|3.
|Негредо Альваро
|1
|1
|4.
|Акапо Карлос
|1
|1
|5.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|6.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|7.
|Мауро Маркос
|2
|0
|8.
|Лосано Энтони
|1
|0
|9.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|10.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|11.
|Малбашич Филип
|1
|0
|12.
|Мари Хосе
|1
|0
|13.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|14.
|Гарридо Хон
|1
|0
|15.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|16.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|17.
|Алехо Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|5
|1
|2.
|Дьене Даконам
|4
|1
|3.
|Мата Хайме
|5
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|5
|0
|5.
|Оливера Матиас
|5
|0
|6.
|Ньом Аллан
|4
|0
|7.
|Кабако Эрик
|4
|0
|8.
|Кукурелья Марк
|4
|0
|9.
|Чема Родригес
|2
|1
|10.
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|11.
|Унал Энес
|2
|0
|12.
|Максимович Неманья
|2
|0
|13.
|Анхель Луис
|2
|0
|14.
|Этчейта Хавьер
|1
|0
|15.
|Тимор Давид
|1
|0
|16.
|Яньес Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|Хетафе
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +9 =4 -7Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис
Хетафе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б
Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе
Последние игры между собой
Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 5
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|19 - 13
|25
|5.
|Барселона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 14
|21
|6.
|Гранада
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|7.
|Севилья
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 10
|20
|8.
|Сельта
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 20
|19
|9.
|Кадис
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 19
|18
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|11.
|Хетафе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|12.
|Бетис
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|13.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|21 - 21
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 14
|14
|16.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 17
|14
|17.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|19.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|12 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 2
|19
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|7.
|Сельта
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|9.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|14.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 16
|9
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|11.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
|19.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|20.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кадис 0:2 Хетафе
Исход игры
Кадис
35.6% (53)
Ничья
38.9% (58)
Хетафе
25.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
27.4% (40)
Меньше
72.6% (106)
Обе команды забьют
Да
61.64% (90)
Нет
38.36% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (50)
1:0 Кадис
18.8% (28)
2:1 Кадис
12.8% (19)
1:2 Хетафе
12.1% (18)
0:1 Хетафе
10.7% (16)
0:0 Ничья
4.7% (7)
2:0 Кадис
2% (3)
3:2 Кадис
1.3% (2)
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