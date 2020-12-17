  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Эйбар
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургос Эстебан 3 (2) 0.23
2. Кике Гарсия 3 0.23
3. Энрич Серхи 1 0.08
4. Кевин Родригес 1 0.08
5. Муто Йосинори 1 0.08
6. Педро Леон 0 0
7. Папа Диоп 0 0
8. Паулу Оливейра 0 0
9. Арбилья Анайц 0 0
10. Эспозито Эду 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 6 0.46
2. Вальверде Федерико 3 0.23
3. Винисиус Жуниор 2 0.15
4. Каземиро Карлос 2 0.15
5. Рамос Серхио 2 (2) 0.15
6. Кроос Тони 1 0.08
7. Модрич Лука 1 0.08
8. Азар Эден 1 0.08
9. Диас Мариано 1 0.08
10. Родриго 0 0
11. Карвахаль Даниэль 0 0
12. Марсело Виера 0 0
13. Васкес Лукас 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 3 2
2. Бургос Эстебан 5 0
3. Арбилья Анайц 3 0
4. Кике Гарсия 1 1
5. Альварес Серхио 2 0
6. Эспозито Эду 2 0
7. Педро Леон 1 0
8. Ресио Хосе 1 0
9. Бигас Педро 1 0
10. Корреа Робер 1 0
11. Кевин Родригес 1 0
12. Техеро Альваро 1 0
13. Хиль Бриан 1 0
14. Атьенса Мигель 1 0
15. Мендиа Эньяут 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 5 0
2. Кроос Тони 3 0
3. Рамос Серхио 2 0
4. Модрич Лука 2 0
5. Марсело Виера 2 0
6. Начо Игнасио 2 0
7. Карвахаль Даниэль 2 0
8. Васкес Лукас 1 0
9. Менди Ферлан 1 0
10. Винисиус Жуниор 1 0
11. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 0 11.11% (1) 22.22% (2) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Реал Мадрид 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 5.26% (1) 15.79% (3) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар
Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид
Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Реал Мадрид 3:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:4 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:1 Эйбар Примера Эйбар 3:0 Реал Мадрид Примера
Эйбар 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера Эйбар 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Эйбар Примера Реал Мадрид 4:0 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Эйбар Примера Эйбар 0:4 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 14 7 5 2 24 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Барселона Заявка 12 6 2 4 23 - 12 20
6. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
9. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
10. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
11. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
12. Эльче Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
13. Атлетик Б Заявка 13 4 2 7 15 - 17 14
14. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
15. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
16. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
19. Леванте Заявка 12 2 5 5 13 - 16 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Барселона Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
6. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
7. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
13. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Эйбар 1.9% (1)
    X 5.6% (3)
    Реал Мадрид 92.6% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эйбар
    Ничья
    Реал Мадрид
    6.77
    4.15
    1.58
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.00 1.57
    Бонус: 5 000 ₽ 6.30 4.10 1.53
    Бонус: 5 000 ₽ 6.35 4.15 1.57
      6.77 4.10 1.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 9.20 1.04 3.85 1.27 3.00 1.38 2.04 1.81 1.82 2.05 1.60 2.39 1.39 2.95 1.18 4.70 1.13 5.40 1.03 9.30 1.03 9.90 0.00 17.00
    11.50 1.04 10.00 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.07 1.84 1.61 2.35 1.41 2.95 1.19 4.90 1.15 5.55 1.05 10.25
    4.12 1.26 3.16 1.40 2.41 1.62 2.05 1.86 1.83 2.08 1.61 2.45 1.41 3.09 1.15 6.08
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.74 1.45 2.70 1.15 5.30
    3.10 1.37 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.40
    3.28 1.38 2.70 1.52 2.11 1.81 1.68 2.32 1.48 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.74 1.99 1.32 3.20
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.91
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.28
    Где смотреть матч Эйбар - Реал Мадрид онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Эйбар - Реал Мадрид

    Исход игры
    Эйбар
    1.9% (1)
    Ничья
    5.6% (3)
    Реал Мадрид
    92.6% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.02% (25)
    Меньше
    50.98% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    54.9% (28)
    Нет
    45.1% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    33.3% (18)
    1:2 Реал Мадрид
    29.6% (16)
    1:3 Реал Мадрид
    13% (7)
    0:1 Реал Мадрид
    9.3% (5)
    1:1 Ничья
    5.6% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный