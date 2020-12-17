Эйбар
Позже
Стадион: Ипуруа
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.23
|2.
|Кике Гарсия
|3
|0.23
|3.
|Энрич Серхи
|1
|0.08
|4.
|Кевин Родригес
|1
|0.08
|5.
|Муто Йосинори
|1
|0.08
|6.
|Педро Леон
|0
|0
|7.
|Папа Диоп
|0
|0
|8.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|9.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|10.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|6
|0.46
|2.
|Вальверде Федерико
|3
|0.23
|3.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.15
|4.
|Каземиро Карлос
|2
|0.15
|5.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.15
|6.
|Кроос Тони
|1
|0.08
|7.
|Модрич Лука
|1
|0.08
|8.
|Азар Эден
|1
|0.08
|9.
|Диас Мариано
|1
|0.08
|10.
|Родриго
|0
|0
|11.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|12.
|Марсело Виера
|0
|0
|13.
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|3
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|3.
|Арбилья Анайц
|3
|0
|4.
|Кике Гарсия
|1
|1
|5.
|Альварес Серхио
|2
|0
|6.
|Эспозито Эду
|2
|0
|7.
|Педро Леон
|1
|0
|8.
|Ресио Хосе
|1
|0
|9.
|Бигас Педро
|1
|0
|10.
|Корреа Робер
|1
|0
|11.
|Кевин Родригес
|1
|0
|12.
|Техеро Альваро
|1
|0
|13.
|Хиль Бриан
|1
|0
|14.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|15.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|5
|0
|2.
|Кроос Тони
|3
|0
|3.
|Рамос Серхио
|2
|0
|4.
|Модрич Лука
|2
|0
|5.
|Марсело Виера
|2
|0
|6.
|Начо Игнасио
|2
|0
|7.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|8.
|Васкес Лукас
|1
|0
|9.
|Менди Ферлан
|1
|0
|10.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|11.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Реал Мадрид
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =8 -6Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар
Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =3 -5Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид
Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|16 - 12
|22
|5.
|Барселона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 12
|20
|6.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|9.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|10.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|11.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|12.
|Эльче
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 17
|14
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|16.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 16
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|12 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|6.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Сельта
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|13.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|8.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эйбар - Реал Мадрид
Исход игры
Эйбар
1.9% (1)
Ничья
5.6% (3)
Реал Мадрид
92.6% (50)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (25)
Меньше
50.98% (26)
Обе команды забьют
Да
54.9% (28)
Нет
45.1% (23)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
33.3% (18)
1:2 Реал Мадрид
29.6% (16)
1:3 Реал Мадрид
13% (7)
0:1 Реал Мадрид
9.3% (5)
1:1 Ничья
5.6% (3)
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