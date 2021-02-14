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  2. Матчи
  3. Испания
Леванте
0:1
Конец матча

Стадион:
Осасуна
0'
9' Желтая карточка
Кальери Хонатан
25' Желтая карточка
Монкайола Хон
41' Желтая карточка
Антонио Гарсия
0:1
74' Гол
Будимир Анте
0:1
79' Не забитый пенальти
Моралес Луис
90'+5
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
3
Антонио
Гарсия
12
Малса
Микаэль
4
Робер
Пьер
5
Радоя
Неманья
21
Гомес
Даниэль
7
Леон
Серхио
16
Рочина
Рубен
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
24
Торро
Лукас
21
Перес
Иньиго
10
Торрес
Роберто
27
Монкайола
Хон
14
Гарсия
Рубен
16
Кальери
Хонатан
Леванте
4-3-3
Осасуна
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Кальери Хонатан
25'
 
Монкайола Хон
41'
Антонио Гарсия
 
63'
Барди Энис
Робер Пьер
 
63'
Моралес Луис
Леон Серхио
 
63'
Де Фрутос Хорхе
Рочина Рубен
 
71'
 
Будимир Анте
Кальери Хонатан
71'
 
Барха Энрике
Торрес Роберто
71'
 
Санчес Мануэль
Перес Иньиго
74'
0:1
Будимир Анте
(Барха Энрике)
75'
Клерк Карлос
Антонио Гарсия
 
79'
Моралес Луис
0:1
82'
 
Ойер Санхурхо
Гарсия Рубен
86'
Сон
Мирамон Хорхе
 
87'
 
Унаи Гарсия
Монкайола Хон

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 10 0.45
2. Рохер Марти 9 (1) 0.41
3. Мелеро Гонсало 4 0.18
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.09
5. Гомес Даниэль 2 0.09
6. Кампанья Хосе 1 (1) 0.05
7. Дуарте Оскар 1 0.05
8. Везу Рубен 1 0.05
9. Леон Серхио 1 0.05
10. Клерк Карлос 0 0
11. Радоя Неманья 0 0
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Барди Энис 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 6 0.26
2. Кальери Хонатан 4 0.17
3. Торрес Роберто 4 (1) 0.17
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.13
5. Ронкалья Факундо 1 0.04
6. Адриан Лопес 1 0.04
7. Брашанац Дарко 1 0.04
8. Гарсия Давид III 1 0.04
9. Монкайола Хон 1 0.04
10. Барха Энрике 0 0
11. Ойер Санхурхо 0 0
12. Торро Лукас 0 0
13. Хони Родригес 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
15. Гальего Энрике 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Малса Микаэль 4 0
3. Робер Пьер 2 1
4. Клерк Карлос 3 0
5. Постиго Серхио 2 0
6. Гомес Даниэль 2 0
7. Рочина Рубен 2 0
8. Вукчевич Никола 2 0
9. Дуарте Оскар 2 0
10. Рохер Марти 2 0
11. Моралес Луис 2 0
12. Антонио Гарсия 2 0
13. Мелеро Гонсало 2 0
14. Кампанья Хосе 1 0
15. Сон 1 0
16. Радоя Неманья 1 0
17. Мирамон Хорхе 1 0
18. Барди Энис 1 0
19. Де Фрутос Хорхе 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 6 0
2. Монкайола Хон 4 1
3. Гарсия Давид III 5 0
4. Видаль Начо 5 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Ронкалья Факундо 2 1
9. Гарсия Рубен 2 0
10. Будимир Анте 2 0
11. Торро Лукас 2 0
12. Эррера Серхио 2 0
13. Унаи Гарсия 2 0
14. Круз Хуан 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Рубен Мартинес 0 1
17. Брашанац Дарко 1 0
18. Барха Энрике 1 0
19. Гальего Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 19.35% (6) 16.13% (5) 12.9% (4) 16.13% (5) 12.9% (4) 22.58% (7)
 Осасуна 9.09% (2) 22.73% (5) 18.18% (4) 0 22.73% (5) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте
Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада
Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Осасуна 1:3 Леванте Ла Лига Осасуна 2:0 Леванте Ла Лига Леванте 1:1 Осасуна Ла Лига Леванте 2:0 Осасуна Примера
Осасуна 0:1 Леванте Примера Леванте 0:2 Осасуна Примера Осасуна 4:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 21 17 3 1 44 - 13 54
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Леванте Заявка 22 6 9 7 31 - 32 27
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Хетафе Заявка 23 6 6 11 17 - 29 24
15. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
10. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Леванте Заявка 11 4 5 2 18 - 15 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 1 1 18 - 8 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
17. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
18. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
19. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Леванте 77.8% (112)
X 18.8% (27)
Осасуна 3.5% (5)
Все прогнозы
2.34 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 7.50 1.10
Бонус: 10 000 ₽ 2.75 3.10 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.06 2.89
  23.43 4.45 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.60 1.09 3.00 1.40 2.22 1.67 1.65 2.26 1.24 4.10 1.08 8.20
7.20 1.05 6.20 1.09 3.04 1.36 2.32 1.61 1.75 2.20 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.35 1.06 6.90 1.00 11.25
2.69 1.50 2.20 1.72 1.70 2.22 1.45 2.85 1.83 2.05 1.51 2.65 1.20 4.89 1.69 2.25 1.53 2.60 1.51 2.72 1.43 3.02 1.25 4.31 1.10 8.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.66 2.14 1.32 3.20 1.06 7.80
2.56 1.51 1.74 2.09 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.30
1.37 3.20 1.21 4.73 1.48 2.75 1.32 3.51 1.35 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.30 1.57 1.55 2.35 1.13 5.40
3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
Где смотреть матч Леванте 0:1 Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 0:1 Осасуна

Исход игры
Леванте
77.8% (112)
Ничья
18.8% (27)
Осасуна
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
60% (84)
Нет
40% (56)
Популярный счёт
2:1 Леванте
39.6% (57)
1:0 Леванте
29.2% (42)
1:1 Ничья
16.7% (24)
2:0 Леванте
6.3% (9)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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