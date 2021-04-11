Вильярреал
1:2
Второй тайм: 90'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Осасуна
0:1
64' ГолМонкайола Хон
1:1
70' Гол в свои воротаГарсия Давид III
1:2
74' ГолБудимир Анте
20
Пенья
Рубен
23
Гомес
Мойсес
21
Коста
Хауме
30
Пино
Йереми
11
Барха
Энрике
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
21 Коста ХаумеПолузащитник
- Нападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
64'
0:1
70'
1:1
74'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|19 (9)
|0.63
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.17
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.1
|4.
|Ниньо Фер
|3
|0.1
|5.
|Гомес Мойсес
|3 (1)
|0.1
|6.
|Бакка Карлос
|2
|0.07
|7.
|Торрес Пау II
|2
|0.07
|8.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.03
|9.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|10.
|Чуквезе Саму
|1
|0.03
|11.
|Пино Йереми
|1
|0.03
|12.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|13.
|Марио Гаспар
|0
|0
|14.
|Коста Хауме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|7
|0.23
|2.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.13
|3.
|Кальери Хонатан
|4
|0.13
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.1
|5.
|Монкайола Хон
|2
|0.07
|6.
|Барха Энрике
|1
|0.03
|7.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|8.
|Адриан Лопес
|1
|0.03
|9.
|Гарсия Давид III
|1
|0.03
|10.
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|11.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|12.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|13.
|Торро Лукас
|0
|0
|14.
|Хони Родригес
|0
|0
|15.
|Гальего Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|7
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|3.
|Фойт Хуан
|6
|0
|4.
|Капу Этьен
|4
|1
|5.
|Тригерос Мануэль
|5
|0
|6.
|Иборра Висенте
|4
|0
|7.
|Парехо Даниэль
|4
|0
|8.
|Марио Гаспар
|3
|0
|9.
|Коклен Франсис
|3
|0
|10.
|Морено Херард
|3
|0
|11.
|Пино Йереми
|3
|0
|12.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|13.
|Асенхо Серхио
|1
|0
|14.
|Бакка Карлос
|1
|0
|15.
|Коста Хауме
|1
|0
|16.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|17.
|Пенья Рубен
|1
|0
|18.
|Ниньо Фер
|1
|0
|19.
|Торрес Пау II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Начо
|8
|0
|2.
|Монкайола Хон
|6
|1
|3.
|Ойер Санхурхо
|7
|0
|4.
|Гарсия Давид III
|7
|0
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|8.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|9.
|Торро Лукас
|3
|0
|10.
|Унаи Гарсия
|3
|0
|11.
|Круз Хуан
|3
|0
|12.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|13.
|Будимир Анте
|2
|0
|14.
|Эррера Серхио
|2
|0
|15.
|Санчес Мануэль
|2
|0
|16.
|Барха Энрике
|2
|0
|17.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|18.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|28.57% (12)
|21.43% (9)
|14.29% (6)
|4.76% (2)
|23.81% (10)
|7.14% (3)
|Осасуна
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|0
|21.74% (5)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =5 -4Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев
Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал
Осасуна Последние 20 матчей: +6 =9 -5Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид
Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Вильярреал 3:1 Осасуна Примера Вильярреал 3:1 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Вильярреал Примера Осасуна 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 4:2 Осасуна Примера Вильярреал 0:2 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|53 - 24
|66
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|51 - 19
|66
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|29
|18
|4
|7
|40 - 21
|58
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|45 - 29
|46
|6.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|7.
|Вильярреал
|1:2 Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 33
|46
|8.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|9.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|11.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|12.
|Кадис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|27 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|2:1 Заявка
|30
|8
|10
|12
|25 - 36
|34
|14.
|Валенсия
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|35 - 40
|33
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|26 - 39
|27
|18.
|Эльче
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|27 - 46
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 47
|24
|20.
|Эйбар
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 36
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|9.
|Вильярреал
|1:2 Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|2:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|1:2 Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|2:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|20.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
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Прогнозы на матч Вильярреал 1:2 Осасуна
Исход игры
Вильярреал
93.6% (131)
Ничья
4.3% (6)
Осасуна
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (52)
Меньше
62.32% (86)
Обе команды забьют
Да
42.03% (58)
Нет
57.97% (80)
Популярный счёт
1:0 Вильярреал
30% (42)
2:1 Вильярреал
30% (42)
2:0 Вильярреал
26.4% (37)
3:1 Вильярреал
5.7% (8)
1:1 Ничья
4.3% (6)
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