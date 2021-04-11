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Вильярреал
1:2
Конец матча

Стадион:
Осасуна
0'
0:1
64' Гол
Монкайола Хон
1:1
70' Гол в свои ворота
Гарсия Давид III
1:2
74' Гол
Будимир Анте
90'+6
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
6
Фунес
Мори
20
Пенья
Рубен
5
Парехо
Даниэль
8
Фойт
Хуан
23
Гомес
Мойсес
21
Коста
Хауме
17
Алькасер
Пако
30
Пино
Йереми
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
11
Барха
Энрике
27
Монкайола
Хон
8
Брашанац
Дарко
28
Мартинес
Хавьер
II
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
Вильярреал
3-5-2
Осасуна
4-4-2

Ход матча

46'
Морено Херард
Пенья Рубен
 
46'
Педраса Альфонсо
Коста Хауме
 
58'
Чуквезе Саму
Пино Йереми
 
59'
 
Торро Лукас
Мартинес Хавьер II
61'
 
Санчес Мануэль
Круз Хуан
64'
0:1
Монкайола Хон
(Санчес Мануэль)
70'
Гарсия Давид III
1:1
74'
1:2
Будимир Анте
(Гарсия Рубен)
76'
 
Кальери Хонатан
Будимир Анте
76'
 
Гарсия Рубен
Барха Энрике
76'
 
Ойер Санхурхо
Торрес Роберто
78'
Тригерос Мануэль
Альбиоль Рауль
 
78'
Ниньо Фер
Алькасер Пако
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 19 (9) 0.63
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.17
3. Парехо Даниэль 3 0.1
4. Ниньо Фер 3 0.1
5. Гомес Мойсес 3 (1) 0.1
6. Бакка Карлос 2 0.07
7. Торрес Пау II 2 0.07
8. Тригерос Мануэль 1 0.03
9. Педраса Альфонсо 1 0.03
10. Чуквезе Саму 1 0.03
11. Пино Йереми 1 0.03
12. Пенья Рубен 1 0.03
13. Марио Гаспар 0 0
14. Коста Хауме 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 7 0.23
2. Торрес Роберто 4 (1) 0.13
3. Кальери Хонатан 4 0.13
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.1
5. Монкайола Хон 2 0.07
6. Барха Энрике 1 0.03
7. Ронкалья Факундо 1 0.03
8. Адриан Лопес 1 0.03
9. Брашанац Дарко 1 0.03
10. Гарсия Давид III 1 0.03
11. Ойер Санхурхо 0 0
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Торро Лукас 0 0
14. Хони Родригес 0 0
15. Гальего Энрике 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 7 0
2. Альбиоль Рауль 6 0
3. Фойт Хуан 6 0
4. Капу Этьен 4 1
5. Тригерос Мануэль 5 0
6. Иборра Висенте 4 0
7. Парехо Даниэль 4 0
8. Марио Гаспар 3 0
9. Коклен Франсис 3 0
10. Морено Херард 3 0
11. Пино Йереми 3 0
12. Кубо Такефуса 1 1
13. Асенхо Серхио 1 0
14. Бакка Карлос 1 0
15. Коста Хауме 1 0
16. Гомес Мойсес 1 0
17. Пенья Рубен 1 0
18. Ниньо Фер 1 0
19. Торрес Пау II 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Видаль Начо 8 0
2. Монкайола Хон 6 1
3. Ойер Санхурхо 7 0
4. Гарсия Давид III 7 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Ронкалья Факундо 2 1
9. Торро Лукас 3 0
10. Унаи Гарсия 3 0
11. Круз Хуан 3 0
12. Гарсия Рубен 2 0
13. Будимир Анте 2 0
14. Эррера Серхио 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Барха Энрике 2 0
17. Рубен Мартинес 0 1
18. Брашанац Дарко 1 0
19. Гальего Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 28.57% (12) 21.43% (9) 14.29% (6) 4.76% (2) 23.81% (10) 7.14% (3)
 Осасуна 8% (2) 20% (5) 16% (4) 0 28% (7) 28% (7)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев
Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал
Осасуна Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид
Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Осасуна: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Осасуна 1:3 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 3:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 2:1 Вильярреал Ла Лига Осасуна 1:4 Вильярреал Примера
Вильярреал 3:1 Осасуна Примера Вильярреал 3:1 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Вильярреал Примера Осасуна 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 4:2 Осасуна Примера Вильярреал 0:2 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
2. Атлетико М Заявка 29 20 6 3 51 - 19 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 30 12 11 7 45 - 29 47
6. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
9. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
10. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
11. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
12. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 10 12 25 - 36 34
14. Валенсия 0:0 Заявка 30 8 10 12 35 - 40 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 29 5 12 12 26 - 39 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия 0:0 Заявка 15 6 6 3 22 - 16 24
9. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 21 - 10 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 15 6 5 4 20 - 12 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия 0:0 Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
18. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
19. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
20. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
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Прогнозы 140
Вильярреал 93.6% (131)
X 4.3% (6)
Осасуна 2.1% (3)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Вильярреал 1:2 Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 1:2 Осасуна

Исход игры
Вильярреал
93.6% (131)
Ничья
4.3% (6)
Осасуна
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (52)
Меньше
62.32% (86)
Обе команды забьют
Да
42.03% (58)
Нет
57.97% (80)
Популярный счёт
1:0 Вильярреал
30% (42)
2:1 Вильярреал
30% (42)
2:0 Вильярреал
26.4% (37)
3:1 Вильярреал
5.7% (8)
1:1 Ничья
4.3% (6)
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