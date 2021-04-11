Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Фернандо Ниньо нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Осасуна

47' Марио Гаспар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Отличные скиллы показывает Пино Йереми , обводя своих соперников

46' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Пенья Рубен из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Пенья Рубен из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Пино Йереми из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

40' Гарсия Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Эррера Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе

35' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Фунес Мори предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Монкайола Хон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Вильярреал

31' Брашанац Дарко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Отличные скиллы показывает Брашанац Дарко , обводя своих соперников

31' Эрнандес Аридане из команды Осасуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

30' Удар от ворот произведет Осасуна

29' Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Марио Гаспар из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Вильярреал

25' Будимир Анте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Осасуна имеет хороший шанс забить.

24' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' После штрафного удара,который нанес Парехо Даниэль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

21' После проверки VAR рефери поменял решение - Вильярреал не будет бить пенальти!

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

18' ШАНС! Гомес Мойсес вышел один на один с голкипером...

17' Алькасер Пако разрезает оборону соперника отличным пасом

17' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Отличные скиллы показывает Пенья Рубен , обводя своих соперников

16' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

15' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Вильярреал

14' Мартинес Хавьер II не смог попасть в створ ударом издали

13' Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Осасуна

12' Парехо Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Удар от ворот произведет Осасуна

10' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Вильярреал

9' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

8' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

7' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Фойт Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Фунес Мори предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вильярреал начинает с центра поля