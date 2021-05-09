Команды просто убивают время, контролируя мяч в центре поля. Активностью и не пахнет, вообще нет подступов к воротам.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Макси Гомес!!! Макси Гомес откликнулся на прострел Гайя , после чего замкнул его на дальней штанге.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 1:0.

44' Гайя был не прав на левом фланге атаки. Хесус Хиль Мансано останавливает игру.

43' Игра совсем успокоилась, возможно, все уже ждут перерыва. Сценарий атак стал совсем примитивным.

42' Готов вернуться лидер "Валенсии" в строй. Продолжаем игру.

41' Янко приземлился на Гайя. Травму можно серьёзную нанести. Врачи уже на поле.

40' Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля. Гильямон сейчас не прав.

39' Васс грубовато сыграл в центральном круге. Роке Меса пострадал.

38' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Валенсии", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

37' Кстати, вот и статистику по владению нам показали, 43 против 57, цифры в пользу "Вальядолида".

36' И главное, много времени у "Валенсии" мяч не держится. Пара точных передач и сразу же потеря.

35' Один опасный момент всего мы увидели за это время. Гости вроде как больше пытаются давить, однако "летучие мыши" дисциплинированно действуют в обороне.

34' Дьякаби нарушает правила у центрального круга.

33' "Вальядолид" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.

32' Долго уже комбинируют гости у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.

31' "Валенсия" как-то зависла с мячом на своей половине поля, а при переходе в атаку нарвалась на перехват.

30' Достаточно равная игра к этому отрезку, однако у "Вальядолида" были атаки поострее. Вернее даже одна атака. Больше вспомнить нечего.

29' Контролирует "Валенсия" мяч, но дойти до ворот не может. Одним флангом атакует, другим, все закрыто.

28' Оскар Плано попытался забить гол головой с правого угла вратарской, только вот мяч после его удара летит на пустые трибуны.

27' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

26' Мяч у "Валенсии" теперь, на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.

25' Спокойно защищается "Валенсия", даже не пытаясь какой-то высокий прессинг навязать.

24' Мельчат футболисты "Вальядолида" еще в районе центрального круга, оставляя нападающих на голодном пайке.

23' Немного придерживают мяч гости. Конечно, в спешке опасных моментов создать можно меньше, чем при позиционных атаках.

22' Сальвадор Гонсалес с бровки подгоняет своих, как может. Такая игра "Валенсии" его не устраивает.

21' Еще один угловой у ворот "Валенсии", мяч летит на ближнюю штангу, а там защитник надежно играет на вынос.

20' Атакам "Валенсии" пока недостает скорости и быстроты передачи мяча. Всё как-то очень лениво.

19' На угловой мяч уходит от защитника "Валенсии". Следует подача в штрафную, где защита препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот.

18' Нет больше ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

17' Пытается "Валенсия" подготовить голевую атаку с левого фланга. Но все передачи снимают защитники гостей.

16' Первый угловой зарабатывают игроки "Валенсии", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

15' За счет проникающих передач гости пытаются найти лазейку в частоколе обороны "Валенсии", но пока преграда выглядит основательной.

14' И стараются игроки "Вальядолида" в эти минуты мячом дорожить. Разыгрывают до верного, не суетятся.

13' Роке Меса протащил мяч из центрального круга, затем пробил с линии штрафной. Однако игровой снаряд летит далеко от цели. Удар от ворот.

12' Заброс на Макси Гомеса завершается офсайдом.

11' Гайя размял своей подачей Масипа. Очень плохо, шансов зацепиться у игроков атаки не было.

10' Дьякаби оказался выше всех, "летучие мыши" убегают в свою атаку.

9' Быстрая атака гостей завершается ударом Жоты. Силлессен спасает, а затем спасает и после удара Олазы с левого края штрафной. Судья назначает угловой.

9' Серия взаимных ошибок заканчивается попыткой игроков "Валенсии" зацепиться за мяч впереди, но всё тщетно.

8' Обе команды держат мяч, по очереди уступая друг другу это право, идут в борьбу, но до опасных моментов дело не доходит.

8' Офсайд зафиксирован у Роке Месы. Хесус Хиль Мансано прав на все 100 процентов.

7' Жота хорошо ушел от защитника на левом фланге, после чего навесил в штрафную, но Вайссман не дотянулся до мяча. Удор от ворот.

6' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

5' "Валенсия" держит мяч. И пробуют гости борьбу навязать, но пока получается только с фолами.

5' Алькарас правила нарушает теперь в середине поля. Судья всё видел.

4' Алькарас прямым ударом хотел забить гол с этой позиции. Не получилось, в стенку попал.

3' Обслуживает встречу главный судья Хесус Хиль Мансано, фиксирует он первый фол в матче. Нарушает правила Гильямон.

2' Разведка боем у нас, команды борются за мяч, инициативу, нащупывают слабые места.

1' "Валенсия" проводит матч в традиционном комплекте формы бело-чёрного цвета, в фиолетово-белой форме игроки "Вальядолида".