Испания: Ла Лига 2020-2021
Валенсия
1:0
Перерыв
Стадион: Месталья
Вальядолид
1:0
45' ГолМакси Гомес
15
Гильямон
Уго
18
Васс
Даниэль
14
Гайя
Хосе
20
Ли
Кан
Ин
22
Макси
Гомес
18
Янко
Саиди
25
Олаза
Лукас
21
Мичел
Мигель
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
40
Жота
Серран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гайя ХосеПолузащитник
-
20 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 ФерруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Воро Сальвадор
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Олаза ЛукасЗащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Плано ОскарНападающий
- Нападающий
-
40 Жота СерранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|9 (7)
|0.26
|2.
|Вальехо Ману
|5
|0.14
|3.
|Макси Гомес
|5
|0.14
|4.
|Гамейро Кевин
|4
|0.11
|5.
|Габриэль Паулиста
|4
|0.11
|6.
|Васс Даниэль
|4 (1)
|0.11
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.09
|8.
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|9.
|Рачич Урош
|1
|0.03
|10.
|Лато Тони
|1
|0.03
|11.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|12.
|Санчес Алехандро
|1
|0.03
|13.
|Муса Юнус
|1
|0.03
|14.
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|15.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|16.
|Черышев Денис
|0
|0
|17.
|Олива Кристиан
|0
|0
|18.
|Корреа Тьерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|6 (4)
|0.17
|2.
|Вайссман Шон
|6
|0.17
|3.
|Плано Оскар
|4
|0.11
|4.
|Андре Маркос
|3
|0.09
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.06
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.06
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.03
|8.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|9.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.03
|10.
|Алькарас Рубен
|1
|0.03
|11.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Жоау
|1
|0.03
|13.
|Карнеро Рауль
|1
|0.03
|14.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.03
|15.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.03
|16.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|17.
|Куки Хосе
|0
|0
|18.
|Начо Мартинес
|0
|0
|19.
|Янко Саиди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|8
|0
|2.
|Макси Гомес
|6
|1
|3.
|Гильямон Уго
|7
|0
|4.
|Корреа Тьерри
|5
|1
|5.
|Гайя Хосе
|6
|0
|6.
|Солер Карлос
|6
|0
|7.
|Рачич Урош
|6
|0
|8.
|Дьякаби Муктар
|4
|1
|9.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|10.
|Джейсон
|3
|1
|11.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|1
|12.
|Лато Тони
|3
|0
|13.
|Черышев Денис
|3
|0
|14.
|Вальехо Ману
|2
|0
|15.
|Муса Юнус
|2
|0
|16.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|17.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|18.
|Хауме Доменек
|1
|0
|19.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|20.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|21.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|22.
|Молина Гиллем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|9
|0
|2.
|Бруно Гонсалес
|8
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|8
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|6
|0
|5.
|Роке Меса
|4
|1
|6.
|Орельяна Фабиан
|5
|0
|7.
|Начо Мартинес
|3
|1
|8.
|Янко Саиди
|4
|0
|9.
|Гвардиола Серхи
|4
|0
|10.
|Масип Хорди
|3
|0
|11.
|Олаза Лукас
|3
|0
|12.
|Санчес Хавьер
|3
|0
|13.
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0
|14.
|Вайссман Шон
|3
|0
|15.
|Плано Оскар
|1
|1
|16.
|Мичел Мигель
|2
|0
|17.
|Вилья Тони
|2
|0
|18.
|Перес Кике
|2
|0
|19.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|20.
|Луис Перез
|1
|0
|21.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|22.
|Кодро Кенан
|1
|0
|23.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|24.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|25.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|7.32% (3)
|17.07% (7)
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|29.27% (12)
|Вальядолид
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|25% (8)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия
Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия
Вальядолид Последние 20 матчей: +3 =10 -7Вальядолид 1:1 Бетис Атлетик Б 2:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Кадис Эльче 1:1 Вальядолид
Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Валенсия 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Вальядолид Примера Валенсия 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:4 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Валенсия Примера Вальядолид 0:2 Валенсия Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 22
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|80 - 33
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|58 - 24
|74
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|22
|4
|8
|49 - 27
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|53 - 35
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|51 - 38
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|46 - 38
|46
|9.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|10.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|11.
|Кадис
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|31 - 50
|43
|12.
|Осасуна
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|33 - 43
|41
|13.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|35
|9
|12
|14
|44 - 51
|39
|14.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|40 - 50
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|26 - 41
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 54
|32
|17.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|35
|5
|16
|14
|32 - 47
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 52
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|29 - 52
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|27 - 46
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|29 - 10
|38
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|6.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|9.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 22
|28
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|11.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|16.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|18.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|10.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|11.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|12.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|14.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|18.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|28
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|20
|9
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|11
|1
|3.
|Хетафе
|Ньом Аллан
|10
|1
|4.
|Алавес
|Батталья Родриго
|10
|1
|5.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|10
|1
Футбольная пятиминутка
Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Вальядолид
Исход игры
Валенсия
81.8% (108)
Ничья
15.2% (20)
Вальядолид
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (62)
Меньше
52.67% (69)
Обе команды забьют
Да
61.07% (80)
Нет
38.93% (51)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
40.9% (54)
1:0 Валенсия
23.5% (31)
1:1 Ничья
13.6% (18)
2:0 Валенсия
13.6% (18)
1:2 Вальядолид
2.3% (3)
3:1 Валенсия
1.5% (2)
3:2 Валенсия
1.5% (2)
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