  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2020-2021

Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Валенсия
1:0
Перерыв

Стадион:
Вальядолид
0'
1:0
45' Гол
Макси Гомес
13
Силлессен
Яспер
5
Габриэль
Паулиста
15
Гильямон
Уго
12
Дьякаби
Муктар
2
Корреа
Тьерри
18
Васс
Даниэль
8
Солер
Карлос
14
Гайя
Хосе
20
Ли
Кан
Ин
7
Гуэдеш
Гонсалу
22
Макси
Гомес
1
Масип
Хорди
18
Янко
Саиди
5
Санчес
Хавьер
15
Эль-Ямик
Джавад
25
Олаза
Лукас
21
Мичел
Мигель
17
Роке
Меса
14
Алькарас
Рубен
10
Плано
Оскар
9
Вайссман
Шон
40
Жота
Серран
Валенсия
3-4-2-1
Вальядолид
4-3-3

Ход матча

45'
Макси Гомес
(Гайя Хосе)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 9 (7) 0.26
2. Вальехо Ману 5 0.14
3. Макси Гомес 5 0.14
4. Гамейро Кевин 4 0.11
5. Габриэль Паулиста 4 0.11
6. Васс Даниэль 4 (1) 0.11
7. Гуэдеш Гонсалу 3 0.09
8. Гайя Хосе 1 0.03
9. Рачич Урош 1 0.03
10. Лато Тони 1 0.03
11. Дьякаби Муктар 1 0.03
12. Санчес Алехандро 1 0.03
13. Муса Юнус 1 0.03
14. Гильямон Уго 1 0.03
15. Ли Кан Ин 0 0
16. Черышев Денис 0 0
17. Олива Кристиан 0 0
18. Корреа Тьерри 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 6 (4) 0.17
2. Вайссман Шон 6 0.17
3. Плано Оскар 4 0.11
4. Андре Маркос 3 0.09
5. Мичел Мигель 2 0.06
6. Вилья Тони 2 0.06
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.03
8. Олаза Лукас 1 0.03
9. Бруно Гонсалес 1 0.03
10. Алькарас Рубен 1 0.03
11. Хоакин Фернандес 1 0.03
12. Фелипе Жоау 1 0.03
13. Карнеро Рауль 1 0.03
14. Роке Меса 1 (1) 0.03
15. Рубио Вальдо 1 (1) 0.03
16. Эрвиас Пабло 0 0
17. Куки Хосе 0 0
18. Начо Мартинес 0 0
19. Янко Саиди 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 8 0
2. Макси Гомес 6 1
3. Гильямон Уго 7 0
4. Корреа Тьерри 5 1
5. Гайя Хосе 6 0
6. Солер Карлос 6 0
7. Рачич Урош 6 0
8. Дьякаби Муктар 4 1
9. Габриэль Паулиста 5 0
10. Джейсон 3 1
11. Гуэдеш Гонсалу 3 1
12. Лато Тони 3 0
13. Черышев Денис 3 0
14. Вальехо Ману 2 0
15. Муса Юнус 2 0
16. Мангала Эльяким 1 0
17. Кондогбия Жоффрей 1 0
18. Хауме Доменек 1 0
19. Санчес Алехандро 1 0
20. Ли Кан Ин 1 0
21. Эскьердо Висенте 1 0
22. Молина Гиллем 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 9 0
2. Бруно Гонсалес 8 0
3. Хоакин Фернандес 8 0
4. Сан Эметерио Феде 6 0
5. Роке Меса 4 1
6. Орельяна Фабиан 5 0
7. Начо Мартинес 3 1
8. Янко Саиди 4 0
9. Гвардиола Серхи 4 0
10. Масип Хорди 3 0
11. Олаза Лукас 3 0
12. Санчес Хавьер 3 0
13. Эль-Ямик Джавад 3 0
14. Вайссман Шон 3 0
15. Плано Оскар 1 1
16. Мичел Мигель 2 0
17. Вилья Тони 2 0
18. Перес Кике 2 0
19. Карнеро Рауль 2 0
20. Луис Перез 1 0
21. Эрвиас Пабло 1 0
22. Кодро Кенан 1 0
23. Рубио Вальдо 1 0
24. Фелипе Жоау 1 0
25. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 7.32% (3) 17.07% (7) 12.2% (5) 9.76% (4) 24.39% (10) 29.27% (12)
 Вальядолид 12.5% (4) 6.25% (2) 21.88% (7) 15.63% (5) 18.75% (6) 25% (8)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия
Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия
Вальядолид Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Вальядолид 1:1 Бетис Атлетик Б 2:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Кадис Эльче 1:1 Вальядолид
Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Вальядолид 0:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:1 Валенсия Ла Лига Вальядолид 0:2 Валенсия Примера
Валенсия 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Вальядолид Примера Валенсия 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:4 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Валенсия Примера Вальядолид 0:2 Валенсия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Барселона Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
3. Реал Мадрид Заявка 34 22 8 4 58 - 24 74
4. Севилья Заявка 34 22 4 8 49 - 27 70
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Вильярреал Заявка 34 13 13 8 51 - 38 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Атлетик Б Заявка 35 11 13 11 46 - 38 46
9. Гранада Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
10. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
11. Кадис Заявка 35 11 10 14 31 - 50 43
12. Осасуна Заявка 35 10 11 14 33 - 43 41
13. Валенсия 1:0 Заявка 35 9 12 14 44 - 51 39
14. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
15. Хетафе Заявка 35 8 10 17 26 - 41 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Вальядолид 0:1 Заявка 35 5 16 14 32 - 47 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 17 12 2 3 29 - 10 38
3. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
6. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
7. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
8. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
9. Валенсия 1:0 Заявка 18 7 7 4 28 - 22 28
10. Вильярреал Заявка 17 7 6 4 23 - 19 27
11. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид 0:1 Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
10. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
11. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
12. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
13. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
14. Вальядолид 0:1 Заявка 18 2 9 7 14 - 21 15
15. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
18. Валенсия 1:0 Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 20 9 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Хетафе Ньом Аллан 10 1
4. Алавес Батталья Родриго 10 1
5. Алавес Эдгар Мендес 10 1
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 1:0. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Макси Гомес!!!
    Макси Гомес откликнулся на прострел Гайя , после чего замкнул его на дальней штанге. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Гуэдеш нарушает правила на линии штрафной гостей.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту судья добавил к первому тайму.
  • 45'
    Команды просто убивают время, контролируя мяч в центре поля. Активностью и не пахнет, вообще нет подступов к воротам.
  • Фол, нарушение
    44'
    Гайя был не прав на левом фланге атаки. Хесус Хиль Мансано останавливает игру.
  • 43'
    Игра совсем успокоилась, возможно, все уже ждут перерыва. Сценарий атак стал совсем примитивным.
  • 42'
    Готов вернуться лидер "Валенсии" в строй. Продолжаем игру.
  • Травма, повреждение
    41'
    Янко приземлился на Гайя. Травму можно серьёзную нанести. Врачи уже на поле.
  • Фол, нарушение
    40'
    Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля. Гильямон сейчас не прав.
  • Фол, нарушение
    39'
    Васс грубовато сыграл в центральном круге. Роке Меса пострадал.
  • 38'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Валенсии", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 37'
    Кстати, вот и статистику по владению нам показали, 43 против 57, цифры в пользу "Вальядолида".
  • 36'
    И главное, много времени у "Валенсии" мяч не держится. Пара точных передач и сразу же потеря.
  • 35'
    Один опасный момент всего мы увидели за это время. Гости вроде как больше пытаются давить, однако "летучие мыши" дисциплинированно действуют в обороне.
  • Фол, нарушение
    34'
    Дьякаби нарушает правила у центрального круга.
  • Угловой
    33'
    "Вальядолид" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.
  • 32'
    Долго уже комбинируют гости у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.
  • 31'
    "Валенсия" как-то зависла с мячом на своей половине поля, а при переходе в атаку нарвалась на перехват.
  • 30'
    Достаточно равная игра к этому отрезку, однако у "Вальядолида" были атаки поострее. Вернее даже одна атака. Больше вспомнить нечего.
  • 29'
    Контролирует "Валенсия" мяч, но дойти до ворот не может. Одним флангом атакует, другим, все закрыто. 
  • 28'
    Оскар Плано попытался забить гол головой с правого угла вратарской, только вот мяч после его удара летит на пустые трибуны.
  • 27'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • 26'
    Мяч у "Валенсии" теперь, на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.
  • 25'
    Спокойно защищается "Валенсия", даже не пытаясь какой-то высокий прессинг навязать. 
  • 24'
    Мельчат футболисты "Вальядолида" еще в районе центрального круга, оставляя нападающих на голодном пайке.
  • 23'
    Немного придерживают мяч гости. Конечно, в спешке опасных моментов создать можно меньше, чем при позиционных атаках.
  • 22'
    Сальвадор Гонсалес с бровки подгоняет своих, как может. Такая игра "Валенсии" его не устраивает.
  • Угловой
    21'
    Еще один угловой у ворот "Валенсии", мяч летит на ближнюю штангу, а там защитник надежно играет на вынос.
  • 20'
    Атакам "Валенсии" пока недостает скорости и быстроты передачи мяча. Всё как-то очень лениво.
  • Угловой
    19'
    На угловой мяч уходит от защитника "Валенсии". Следует подача в штрафную, где защита препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот.
  • 18'
    Нет больше ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • 17'
    Пытается "Валенсия" подготовить голевую атаку с левого фланга. Но все передачи снимают защитники гостей.
  • Угловой
    16'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Валенсии", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 15'
    За счет проникающих передач гости пытаются найти лазейку в частоколе обороны "Валенсии", но пока преграда выглядит основательной.
  • 14'
    И стараются игроки "Вальядолида" в эти минуты мячом дорожить. Разыгрывают до верного, не суетятся. 
  • 13'
    Роке Меса протащил мяч из центрального круга, затем пробил с линии штрафной. Однако игровой снаряд летит далеко от цели. Удар от ворот.
  • Офсайд
    12'
    Заброс на Макси Гомеса завершается офсайдом.
  • 11'
    Гайя размял своей подачей Масипа. Очень плохо, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • Угловой
    10'
    Дьякаби оказался выше всех, "летучие мыши" убегают в свою атаку.
  • Опасный момент
    9'
    Быстрая атака гостей завершается ударом Жоты. Силлессен спасает, а затем спасает и после удара Олазы с левого края штрафной. Судья назначает угловой.
  • 9'
    Серия взаимных ошибок заканчивается попыткой игроков "Валенсии" зацепиться за мяч впереди, но всё тщетно.
  • 8'
    Обе команды держат мяч, по очереди уступая друг другу это право, идут в борьбу, но до опасных моментов дело не доходит.
  • Офсайд
    8'
    Офсайд зафиксирован у Роке Месы. Хесус Хиль Мансано прав на все 100 процентов.
  • 7'
    Жота хорошо ушел от защитника на левом фланге, после чего навесил в штрафную, но Вайссман не дотянулся до мяча. Удор от ворот.
  • 6'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • Фол, нарушение
    5'
    "Валенсия" держит мяч. И пробуют гости борьбу навязать, но пока получается только с фолами.
  • Фол, нарушение
    5'
    Алькарас правила нарушает теперь в середине поля. Судья всё видел.
  • 4'
    Алькарас прямым ударом хотел забить гол с этой позиции. Не получилось, в стенку попал.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу главный судья Хесус Хиль Мансано, фиксирует он первый фол в матче. Нарушает правила Гильямон.
  • 2'
    Разведка боем у нас, команды борются за мяч, инициативу, нащупывают слабые места.
  • 1'
    "Валенсия" проводит матч в традиционном комплекте формы бело-чёрного цвета, в фиолетово-белой форме игроки "Вальядолида".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Валенсии".
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Валенсия 1:0 Вальядолид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Вальядолид

Исход игры
Валенсия
81.8% (108)
Ничья
15.2% (20)
Вальядолид
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (62)
Меньше
52.67% (69)
Обе команды забьют
Да
61.07% (80)
Нет
38.93% (51)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
40.9% (54)
1:0 Валенсия
23.5% (31)
1:1 Ничья
13.6% (18)
2:0 Валенсия
13.6% (18)
1:2 Вальядолид
2.3% (3)
3:1 Валенсия
1.5% (2)
3:2 Валенсия
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 