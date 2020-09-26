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Рубин
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 4 (1) 0.44
2. Макаров Денис 4 0.44
3. Игнатьев Иван 2 (2) 0.22
4. Ин-Бём Хван 1 0.11
5. Кварацхелия Хвича 1 0.11
6. Бакаев Солтмурад 1 0.11
7. Шатов Олег 1 (1) 0.11
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 3 (1) 0.33
2. Бериша Бернард 2 (1) 0.22
3. Роши Одисе 2 0.22
4. Тимофеев Артём 2 0.22
5. Мелкадзе Георгий 1 0.11
6. Иванов Олег 0 0
7. Исмаэл Силва 0 0
8. Ненахов Максим 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 5 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Ин-Бём Хван 2 1
4. Макаров Денис 3 0
5. Абильдгор Оливер 3 0
6. Бегич Сильвие 1 1
7. Зуев Александр 2 0
8. Кварацхелия Хвича 2 0
9. Шатов Олег 1 0
10. Йевтич Дарко 1 0
11. Деспотович Джордже 1 0
12. Старфельт Карл 1 0
13. Игнатьев Иван 1 0
14. Самошников Илья 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Швец Антон 4 1
2. Ненахов Максим 4 1
3. Семёнов Андрей 4 0
4. Бериша Бернард 4 0
5. Богосавац Мирослав 2 1
6. Тимофеев Артём 3 0
7. Исмаэл Силва 3 0
8. Быстров Марат 1 1
9. Нижич Зоран 2 0
10. Роши Одисе 2 0
11. Ильин Владимир 2 0
12. Харин Евгений 2 0
13. Иванов Олег 1 0
14. Кадыров Абубакар 1 0
15. Понсе Андрес 1 0
16. Адамов Арсен 1 0
17. Кармаев Никита 1 0
18. Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 0 0 35.71% (5) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3)
 Ахмат 20% (2) 0 10% (1) 40% (4) 30% (3) 0

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин
Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат

Последние игры между собой

Рубин: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ахмат: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Ахмат Премьер-лига Рубин 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига
Рубин 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
6. Локомотив Москва Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Химки Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
15. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
16. Ротор Заявка 9 0 2 7 4 - 18 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    Рубин 80.4% (45)
    X 16.1% (9)
    Ахмат 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Ахмат
    2.12
    3.38
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.05 3.10 4.10
    2.12 3.15 3.95
    2.06 3.34 4.20
    2.05 3.38 3.76
    2.12 3.08 4.19

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.30 1.04 6.90 1.08 3.05 1.38 2.35 1.63 1.95 1.91 1.73 2.18 1.36 3.15 1.25 3.90 1.09 7.10 1.07 7.40 1.01 13.50
    8.80 1.07 7.20 1.10 3.05 1.39 2.35 1.61 1.76 2.18 1.36 3.20 1.26 3.94 1.10 7.40 1.08 8.00 1.02 15.50
    6.68 1.08 5.65 1.11 3.01 1.38 2.31 1.62 1.72 2.14 1.36 3.10 1.25 3.78 1.09 6.24 1.08 6.72 1.02 13.16 1.02 13.64
    3.15 1.35 2.76 1.45 2.35 1.60 1.93 1.89 1.68 2.18 1.51 2.55 1.24 3.99
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    1.75 2.08 1.33 3.20 1.10 7.10
    2.68 1.47 1.79 2.02 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
    2.64 1.46 1.75 2.06 1.35 3.06 1.09 5.77 1.07 6.70 1.01 15.59
    2.74 1.45 2.24 1.65 1.74 2.11 1.47 2.70 1.34 3.29
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
    3.45 1.31 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.92
    1.96 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.27
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    Прогнозы на матч Рубин - Ахмат

    Исход игры
    Рубин
    80.4% (45)
    Ничья
    16.1% (9)
    Ахмат
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.19% (19)
    Меньше
    64.81% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (27)
    Нет
    50% (27)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    41.1% (23)
    2:1 Рубин
    32.1% (18)
    1:1 Ничья
    16.1% (9)
    2:0 Рубин
    3.6% (2)
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