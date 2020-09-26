Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Ахмат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|4 (1)
|0.44
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.44
|3.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.22
|4.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.11
|5.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.11
|6.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.11
|7.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|3 (1)
|0.33
|2.
|Бериша Бернард
|2 (1)
|0.22
|3.
|Роши Одисе
|2
|0.22
|4.
|Тимофеев Артём
|2
|0.22
|5.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0.11
|6.
|Иванов Олег
|0
|0
|7.
|Исмаэл Силва
|0
|0
|8.
|Ненахов Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|5
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|3.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|4.
|Макаров Денис
|3
|0
|5.
|Абильдгор Оливер
|3
|0
|6.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|7.
|Зуев Александр
|2
|0
|8.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|9.
|Шатов Олег
|1
|0
|10.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|11.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|12.
|Старфельт Карл
|1
|0
|13.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|14.
|Самошников Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швец Антон
|4
|1
|2.
|Ненахов Максим
|4
|1
|3.
|Семёнов Андрей
|4
|0
|4.
|Бериша Бернард
|4
|0
|5.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|6.
|Тимофеев Артём
|3
|0
|7.
|Исмаэл Силва
|3
|0
|8.
|Быстров Марат
|1
|1
|9.
|Нижич Зоран
|2
|0
|10.
|Роши Одисе
|2
|0
|11.
|Ильин Владимир
|2
|0
|12.
|Харин Евгений
|2
|0
|13.
|Иванов Олег
|1
|0
|14.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|15.
|Понсе Андрес
|1
|0
|16.
|Адамов Арсен
|1
|0
|17.
|Кармаев Никита
|1
|0
|18.
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|0
|0
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Ахмат
|20% (2)
|0
|10% (1)
|40% (4)
|30% (3)
|0
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин
Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи
Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат
Последние игры между собой
Рубин: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ахмат: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рубин 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 5
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 20
|5
|16.
|Ротор
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 18
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.30
|1.04
|6.90
|1.08
|3.05
|1.38
|—
|—
|2.35
|1.63
|1.95
|1.91
|1.73
|2.18
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.25
|3.90
|1.09
|7.10
|1.07
|7.40
|1.01
|13.50
|—
|—
|8.80
|1.07
|7.20
|1.10
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.35
|1.61
|—
|—
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.26
|3.94
|1.10
|7.40
|1.08
|8.00
|1.02
|15.50
|—
|—
|6.68
|1.08
|5.65
|1.11
|3.01
|1.38
|—
|—
|2.31
|1.62
|—
|—
|1.72
|2.14
|—
|—
|1.36
|3.10
|1.25
|3.78
|1.09
|6.24
|1.08
|6.72
|1.02
|13.16
|1.02
|13.64
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.35
|2.76
|1.45
|2.35
|1.60
|1.93
|1.89
|1.68
|2.18
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.24
|3.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.33
|3.20
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.36
|3.12
|1.10
|7.00
|1.07
|8.40
|—
|—
|2.64
|1.46
|—
|—
|1.75
|2.06
|—
|—
|1.35
|3.06
|1.09
|5.77
|1.07
|6.70
|1.01
|15.59
|2.74
|1.45
|2.24
|1.65
|1.74
|2.11
|1.47
|2.70
|1.34
|3.29
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Ахмат
Исход игры
Рубин
80.4% (45)
Ничья
16.1% (9)
Ахмат
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.19% (19)
Меньше
64.81% (35)
Обе команды забьют
Да
50% (27)
Нет
50% (27)
Популярный счёт
1:0 Рубин
41.1% (23)
2:1 Рубин
32.1% (18)
1:1 Ничья
16.1% (9)
2:0 Рубин
3.6% (2)
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