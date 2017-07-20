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Уфа
 
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Спартак Москва
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Спартак Москва, который состоится 23.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Уфа - Спартак Москва
Уфа
5.2% (3)
Ничья:
13.8% (8)
Спартак Москва
81% (47)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
34.5% (20)
Спартак Москва:
29.3% (17)
Спартак Москва:
12.1% (7)
Ничья:
10.3% (6)
Ничья:
3.4% (2)
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