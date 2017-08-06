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Рубин
 
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Локомотив Москва
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Локомотив Москва, который состоится 09.08.2017.
Судья
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Матч пройдет под пристальным взглядом главного арбитра Алексея Сухого, представляющего город Люберцы.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Рубин" - "Локомотив" Москва. Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Будем рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
Новости матча
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...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва
Рубин
35.5% (33)
Ничья:
43% (40)
Локомотив Москва
21.5% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.8% (37)
Рубин:
17.2% (16)
Рубин:
15.1% (14)
Локомотив Москва:
12.9% (12)
Локомотив Москва:
5.4% (5)
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