- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Казань Арена
Позже
Предыдущие игры
Рубин (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 06.08.2017 ЦСКА Москва 1:2 Рубин ПЛ
- 29.07.2017 Рубин 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 22.07.2017 Зенит 2:1 Рубин ПЛ
- 16.07.2017 Рубин 1:2 Краснодар ПЛ
- 08.07.2017 Рубин 0:4 Арминия ТМК
- 02.07.2017 Утрехт 1:1 Рубин ТМК
- 28.06.2017 Аустрия Вена 1:1 Рубин ТМК
- 20.06.2017 Целе 0:2 Рубин ТМК
- 21.05.2017 Амкар 1:2 Рубин ПЛ
- 17.05.2017 Рубин 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 14.05.2017 Ростов 4:2 Рубин ПЛ
- 07.05.2017 Рубин 2:1 Уфа ПЛ
- 29.04.2017 Локомотив Москва 0:1 Рубин ПЛ
- 26.04.2017 Рубин 0:1 Ахмат ПЛ
- 23.04.2017 Крылья Советов 0:0 Рубин ПЛ
- 15.04.2017 Рубин 0:1 Краснодар ПЛ
- 10.04.2017 Томь 2:2 Рубин ПЛ
- 06.04.2017 Урал 2:1 Рубин К
- 02.04.2017 Рубин 0:2 Зенит ПЛ
- 18.03.2017 Урал 1:0 Рубин ПЛ
Локомотив Москва (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 05.08.2017 Локомотив Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 30.07.2017 Локомотив Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 21.07.2017 ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 18.07.2017 Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 14.07.2017 Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва С
- 30.06.2017 Локомотив Москва 0:1 Риека ТМК
- 26.06.2017 Анкаран 0:10 Локомотив Москва ТМК
- 22.06.2017 Локомотив Москва 1:1 Рудар Веленье ТМК
- 21.05.2017 Локомотив Москва 0:2 Зенит ПЛ
- 17.05.2017 Урал 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 13.05.2017 Локомотив Москва 4:0 Оренбург ПЛ
- 08.05.2017 Анжи 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 02.05.2017 Урал 0:2 Локомотив Москва К
- 29.04.2017 Локомотив Москва 0:1 Рубин ПЛ
- 26.04.2017 ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва ПЛ
- 22.04.2017 Локомотив Москва 3:3 Амкар ПЛ
- 16.04.2017 Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 09.04.2017 Локомотив Москва 0:0 Ростов ПЛ
- 05.04.2017 Локомотив Москва 1:0 Уфа К
- 01.04.2017 Уфа 0:1 Локомотив Москва ПЛ
Последние игры между собой
Рубин: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 29.04.2017 Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига
- 31.10.2016 Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 03.04.2016 Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
- 12.09.2015 Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 16.05.2015 Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига
- 03.03.2015 Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок
- 17.08.2014 Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 07.12.2013 Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 27.10.2013 Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига
- 30.03.2013 Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 15.09.2012 Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
- 22.04.2012 Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 21.03.2012 Рубин 4:0 Локомотив Москва Кубок
- 11.03.2012 Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 25.09.2011 Локомотив Москва 1:1 Рубин Премьер-лига
- 20.05.2011 Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 28.11.2010 Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 29.06.2010 Локомотив Москва 3:2 Рубин Товарищеские матчи. Сборные
- 14.03.2010 Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 04.10.2009 Локомотив Москва 2:1 Рубин Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Ахмат
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Уфа
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|13.
|Анжи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Тосно
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Амкар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 40 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Локомотив Москва, который состоится 09.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Локомотив Москва, который состоится 09.08.2017.
-
Матч пройдет под пристальным взглядом главного арбитра Алексея Сухого, представляющего город Люберцы.
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Рубин" - "Локомотив" Москва. Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Будем рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва
Рубин
35.5% (33)
Ничья:
43% (40)
Локомотив Москва
21.5% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
39.8% (37)
2:1 Рубин:
17.2% (16)
1:0 Рубин:
15.1% (14)
1:2 Локомотив Москва:
12.9% (12)
0:1 Локомотив Москва:
5.4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация