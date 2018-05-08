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ЦСКА Москва
 
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Анжи
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Анжи

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Анжи
ЦСКА Москва
87.7% (64)
Ничья:
4.1% (3)
Анжи
8.2% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
39.7% (29)
ЦСКА Москва:
20.5% (15)
ЦСКА Москва:
11% (8)
ЦСКА Москва:
8.2% (6)
Анжи:
4.1% (3)
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