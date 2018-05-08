Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Анжи

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Стадион: ВЭБ Арена
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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 06.05.2018 ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула ПЛ
- 29.04.2018 Зенит 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.04.2018 ЦСКА Москва 2:1 Краснодар ПЛ
- 18.04.2018 ЦСКА Москва 3:0 Амкар ПЛ
- 15.04.2018 Уфа 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 12.04.2018 ЦСКА Москва 2:2 Арсенал ЛЕ
- 09.04.2018 ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 25.03.2018 ЦСКА Москва 4:0 Рязань ТМК
- 15.03.2018 Лион 2:3 ЦСКА Москва ЛЕ
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 21.02.2018 ЦСКА Москва 1:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 17.02.2018 Эсбьерг 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва ЛЕ
- 07.02.2018 Торревьеха 0:7 ЦСКА Москва ТМК
- 06.02.2018 ЦСКА Москва 3:0 Эльче ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
Анжи (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 07.05.2018 Анжи 0:2 Ахмат ПЛ
- 28.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Анжи ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
- 14.04.2018 Зенит 1:0 Анжи ПЛ
- 08.04.2018 Анжи 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 01.04.2018 Краснодар 1:1 Анжи ПЛ
- 17.03.2018 Анжи 2:0 Тосно ПЛ
- 10.03.2018 Уфа 3:2 Анжи ПЛ
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин ПЛ
- 24.02.2018 Анжи 1:3 Слуцк ТМК
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат ТМК
- 19.02.2018 Анжи 4:1 Колхети Поти ТМК
- 16.02.2018 Анжи 3:0 Динамо СПб ТМК
- 08.02.2018 Анжи 2:0 Динамо Минск ТМК
- 04.02.2018 Анжи 1:0 Тобол ТМК
- 31.01.2018 Анжи 1:0 Сумгаит ТМК
- 09.12.2017 Динамо Москва 2:0 Анжи ПЛ
- 03.12.2017 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 3
Анжи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 12
- 15.07.2017 Анжи 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 21.05.2017 ЦСКА Москва 4:0 Анжи Премьер-лига
- 08.10.2016 ЦСКА Москва 2:0 Анжи Товарищеские матчи. Клубы
- 30.07.2016 Анжи 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 21.02.2016 ЦСКА Москва 3:0 Анжи Товарищеские матчи. Клубы
- 29.11.2015 Анжи 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 01.08.2015 ЦСКА Москва 1:0 Анжи Премьер-лига
- 08.09.2014 ЦСКА Москва 1:2 Анжи Товарищеские матчи. Сборные
- 24.03.2014 Анжи 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 25.09.2013 ЦСКА Москва 0:0 Анжи Премьер-лига
- 01.06.2013 ЦСКА Москва 1:1 Анжи Кубок
- 02.12.2012 Анжи 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.08.2012 ЦСКА Москва 1:0 Анжи Премьер-лига
- 07.04.2012 ЦСКА Москва 0:0 Анжи Премьер-лига
- 27.11.2011 Анжи 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 23.10.2011 Анжи 3:5 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 14.06.2011 ЦСКА Москва 3:0 Анжи Премьер-лига
- 15.08.2010 ЦСКА Москва 4:0 Анжи Премьер-лига
- 26.03.2010 Анжи 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|41 - 19
|60
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|51 - 31
|56
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|47 - 22
|55
|4.
|Краснодар
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|45 - 29
|53
|5.
|Зенит
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|40 - 21
|50
|6.
|Уфа
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|29 - 30
|40
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 41
|39
|8.
|Ахмат
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|9.
|Рубин
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|31 - 24
|37
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|28 - 30
|37
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|31 - 31
|37
|12.
|Амкар
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|20 - 30
|34
|13.
|Ростов
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|26 - 28
|34
|14.
|Анжи
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|30 - 53
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|23 - 49
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|16 - 49
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - АнжиДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Анжи
ЦСКА Москва
87.7% (64)
Ничья:
4.1% (3)
Анжи
8.2% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ЦСКА Москва:
39.7% (29)
3:0 ЦСКА Москва:
20.5% (15)
3:1 ЦСКА Москва:
11% (8)
2:1 ЦСКА Москва:
8.2% (6)
1:2 Анжи:
4.1% (3)
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