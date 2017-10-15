Второй тайм

81' Удар от ворот произведет Марсель

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

80' Терье Мартен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

80' Баокен Стефан бьет в штангу и упускает момент забить!

79' Удар от ворот произведет Страсбург

79' Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.

78' Игроки ФК " Марсель " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

77' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Льенар Димитри имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.

77' Роланду Жорже сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

76' Игрок клуба " Страсбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

74' ГО-О-О-О-ОЛ!!! Льенар Димитри отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.

74' Игрок клуба " Страсбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

74' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Митроглу Константинос имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

72' Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Игрок клуба " Марсель " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

71' Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

70' Игрок клуба " Страсбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

69' Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.

69' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Сальмье Йоанн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

68' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

67' Аолу Жан-Эде получает желтую карточку за грубое нарушение

67' Товен Флорьян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

64' Удар от ворот произведет Марсель

64' Сальмье Йоанн бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.

63' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Амави Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Игрок клуба " Марсель " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.

59' Удар от ворот произведет Марсель

59' Терье Мартен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

58' Игрок клуба " Страсбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

58' Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Вратарь парирует удар, который нанес Терье Мартен , и мяч снова в игре

56' Игрок клуба " Марсель " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

54' Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удар от ворот произведет Страсбург

54' Сарр Буна отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

52' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

50' Удар от ворот произведет Страсбург

50' Сарр Буна бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.

50' Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Игрок клуба " Марсель " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

48' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок клуба " Страсбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.