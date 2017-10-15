Стадион: де ла Мейно
0:1
5' ГолПайе Димитри
30' Желтая карточкаЛьенар Димитри
1:1
31' ГолАолу Жан-Эде
1:2
48' Гол в свои воротаКоне Бакари
2:2
60' ГолКоне Бакари
62' Желтая карточкаАмави Жордан
67' Желтая карточкаТовен Флорьян
67' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
3:2
74' ГолЛьенар Димитри
Второй тайм
82'
Терье Мартен из команды Страсбург. Это Рами Адиль заработал фол.
81'
Мартин Йонас из команды Страсбург. Это Сакаи Хироки заработал фол.
81'
81'
Тактическая замена. Гонсальвес Антони уходит с поля и его заменяет Гримм Жереми
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Терье Мартен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
80'
Баокен Стефан бьет в штангу и упускает момент забить!
80'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
79'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает передачу за спину защитников.
79'
79'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
79'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
78'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
78'
Пайе Димитри из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
78'
78'
Терье Мартен ошибается в защите.
77'
Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
77'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Жермен Валер
77'
Льенар Димитри имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
77'
Роланду Жорже сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
77'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
74'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Льенар Димитри отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
74'
74'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Митроглу Константинос имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
73'
Товен Флорьян из команды Марсель наносит очень неточный удар.
73'
Товен Флорьян из команды Марсель играет в стеночку. Пайе Димитри был стеночкой.
72'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
72'
Коне Бакари выбил мяч на угловой.
72'
Сакаи Хироки из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
72'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Пайе Димитри на финте ушёл от оппонента.
71'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Коне Бакари ошибается в защите.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
70'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Баокен Стефан
69'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
69'
69'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Терье Мартен из команды Страсбург делает навес
68'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Сальмье Йоанн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
Амави Жордан из команды Марсель делает навес
68'
68'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Аолу Жан-Эде получает желтую карточку за грубое нарушение
67'
Товен Флорьян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
67'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
Товен Флорьян совершает грубый фол. Льенар Димитри был жертвой
66'
Товен Флорьян из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Льенар Димитри.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Да Кошта Нуну попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
Да Кошта Нуну на финте ушёл от оппонента.
64'
64'
Сальмье Йоанн бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
63'
Терье Мартен из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
63'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает пас партнеру.
63'
63'
Амави Жордан выбил мяч на угловой.
63'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Амави Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
62'
Амави Жордан из команды Марсель. Это Гонсальвес Антони заработал фол.
62'
Сансон Морган ошибается в защите.
61'
60'
Льенар Димитри сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Коне Бакари из клуба "Страсбург" отправил мяч головой в ворота.
60'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Лала Кенни из команды Страсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
59'
59'
Терье Мартен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
58'
58'
58'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес
56'
Терье Мартен из команды Страсбург делает подножку. Рами Адиль заработал фол.
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Терье Мартен, и мяч снова в игре
56'
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Рами Адиль из команды Марсель отвел угрозу отличным подкатом
55'
Терье Мартен из команды Страсбург устремляется вперед с мячом.
54'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
54'
Сарр Буна отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Товен Флорьян из команды Марсель делает пас партнеру.
52'
52'
Амави Жордан из команды Марсель делает неудачный навес.
51'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
50'
Сарр Буна бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
50'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает подножку. Замбо-Ангисса Андре заработал фол.
48'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Коне Бакари отправил мяч в свои ворота.
48'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
48'
48'
47'
46'
Тактическая замена. Н'Джие Клинтон уходит с поля и его заменяет Сарр Буна
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Сансон Морган
44'
44'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес
44'
44'
43'
42'
После дальнего удара, который нанес Товен Флорьян мяч отбит вратарем
42'
42'
Сакаи Хироки из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
41'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Терье Мартен из команды Страсбург. Это Сансон Морган заработал фол.
40'
Мартин Йонас из команды Страсбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
39'
Лала Кенни из команды Страсбург. Это Сансон Морган заработал фол.
38'
38'
Рами Адиль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
37'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
37'
Митроглу Константинос нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
37'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
37'
Пайе Димитри из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
37'
37'
Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
36'
Да Кошта Нуну бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Да Кошта Нуну на финте ушёл от оппонента.
36'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
35'
Н'Джие Клинтон имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
35'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
34'
34'
Пайе Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
33'
Сансон Морган из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
ГОЛ! - Аолу Жан-Эде из команды Страсбург наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Мартин Йонас, и мяч снова в игре
31'
Лала Кенни из команды Страсбург делает пас партнеру.
31'
Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Льенар Димитри сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
30'
Льенар Димитри совершает грубый фол. Сансон Морган был жертвой
28'
28'
Да Кошта Нуну отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес
27'
Терье Мартен наказан за толчок Сакаи Хироки
27'
26'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Сансон Морган
25'
25'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
25'
Товен Флорьян из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Н'Джие Клинтон совершает грубый фол. Аолу Жан-Эде был жертвой
23'
Митроглу Константинос из команды Марсель делает подножку. Аолу Жан-Эде заработал фол.
22'
Пайе Димитри совершает грубый фол. Льенар Димитри был жертвой
22'
Терье Мартен наказан за толчок Сансон Морган
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Гонсальвес Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Рами Адиль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
Сальмье Йоанн выбил мяч подальше от ворот.
19'
19'
Амави Жордан из команды Марсель делает навес
18'
16'
16'
Терье Мартен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает пас партнеру.
16'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает подножку. Лала Кенни заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Сальмье Йоанн из команды Страсбург делает подножку. Амави Жордан заработал фол.
13'
13'
Товен Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Гонсальвес Антони бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
11'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Амави Жордан.
11'
Амави Жордан из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Терье Мартен из команды Страсбург делает навес
10'
Товен Флорьян попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
Митроглу Константинос из команды Марсель делает пас партнеру.
10'
Коне Бакари сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Мартин Йонас из команды Страсбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
7'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Амави Жордан сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пайе Димитри записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Амави Жордан из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
3'
3'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 3:2 Марсель
Страсбург
0.5% (1)
Ничья:
6.5% (12)
Марсель
92.9% (171)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
42.4% (78)
0:1 Марсель:
19.6% (36)
0:2 Марсель:
16.8% (31)
1:3 Марсель:
7.1% (13)
1:1 Ничья:
6% (11)
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