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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Страсбург
3:2
Второй тайм: 83'
Марсель
0'
0:1
5' Гол
Пайе Димитри
30' Желтая карточка
Льенар Димитри
1:1
31' Гол
Аолу Жан-Эде
1:2
48' Гол в свои ворота
Коне Бакари
2:2
60' Гол
Коне Бакари
62' Желтая карточка
Амави Жордан
67' Желтая карточка
Товен Флорьян
67' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
3:2
74' Гол
Льенар Димитри
83'
Второй тайм
Фол, нарушение
82'
Терье Мартен из команды Страсбург. Это Рами Адиль заработал фол.
Фол, нарушение
81'
Мартин Йонас из команды Страсбург. Это Сакаи Хироки заработал фол.
81'
Удар от ворот произведет Марсель
81'
Тактическая замена. Гонсальвес Антони уходит с поля и его заменяет Гримм Жереми
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Терье Мартен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
80'
Баокен Стефан бьет в штангу и упускает момент забить!
80'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
79'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает передачу за спину защитников.
79'
Удар от ворот произведет Страсбург
79'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
79'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
78'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
78'
Пайе Димитри из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
78'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Терье Мартен ошибается в защите.
77'
Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
77'
Тактическая замена. Товен Флорьян уходит с поля и его заменяет Жермен Валер
77'
Льенар Димитри имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
77'
Роланду Жорже сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
77'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес
76'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Льенар Димитри отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
74'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Митроглу Константинос имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
73'
Товен Флорьян из команды Марсель наносит очень неточный удар.
73'
Товен Флорьян из команды Марсель играет в стеночку. Пайе Димитри был стеночкой.
72'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
72'
Коне Бакари выбил мяч на угловой.
72'
Сакаи Хироки из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Пайе Димитри на финте ушёл от оппонента.
71'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Коне Бакари ошибается в защите.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Баокен Стефан
69'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
69'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает навес
69'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Терье Мартен из команды Страсбург делает навес
68'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Сальмье Йоанн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
Амави Жордан из команды Марсель делает навес
68'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
67'
Аолу Жан-Эде получает желтую карточку за грубое нарушение
Желтая карточка
67'
Товен Флорьян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
67'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
66'
Товен Флорьян совершает грубый фол. Льенар Димитри был жертвой
Фол, нарушение
66'
Товен Флорьян из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Льенар Димитри.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Да Кошта Нуну попал в створ, но вратарь справился с ударом.
65'
Да Кошта Нуну на финте ушёл от оппонента.
64'
Удар от ворот произведет Марсель
64'
Сальмье Йоанн бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
63'
Терье Мартен из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
63'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает пас партнеру.
Угловой
63'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
63'
Амави Жордан выбил мяч на угловой.
63'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Амави Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
62'
Амави Жордан из команды Марсель. Это Гонсальвес Антони заработал фол.
62'
Сансон Морган ошибается в защите.
61'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Льенар Димитри сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Коне Бакари из клуба "Страсбург" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
60'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Лала Кенни из команды Страсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает навес
59'
Удар от ворот произведет Марсель
59'
Терье Мартен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
58'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес
Фол, нарушение
56'
Терье Мартен из команды Страсбург делает подножку. Рами Адиль заработал фол.
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Терье Мартен, и мяч снова в игре
56'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Рами Адиль из команды Марсель отвел угрозу отличным подкатом
55'
Терье Мартен из команды Страсбург устремляется вперед с мячом.
54'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Удар от ворот произведет Страсбург
54'
Сарр Буна отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Товен Флорьян из команды Марсель делает пас партнеру.
52'
Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Амави Жордан из команды Марсель делает неудачный навес.
51'
Лала Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Удар от ворот произведет Страсбург
50'
Сарр Буна бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
50'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает подножку. Замбо-Ангисса Андре заработал фол.
Описание гола
48'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Коне Бакари отправил мяч в свои ворота.
48'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес
48'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сарр Буна из команды Марсель делает навес
47'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Н'Джие Клинтон уходит с поля и его заменяет Сарр Буна
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Удар от ворот произведет Страсбург
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
45'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Сансон Морган
44'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес
44'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
После дальнего удара, который нанес Товен Флорьян мяч отбит вратарем
42'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Сакаи Хироки из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает навес
41'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
40'
Терье Мартен из команды Страсбург. Это Сансон Морган заработал фол.
40'
Мартин Йонас из команды Страсбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
39'
Лала Кенни из команды Страсбург. Это Сансон Морган заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Страсбург
38'
Рами Адиль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
37'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
37'
Митроглу Константинос нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
37'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
37'
Пайе Димитри из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
37'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
36'
Да Кошта Нуну бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Да Кошта Нуну на финте ушёл от оппонента.
36'
Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Удар от ворот произведет Страсбург
35'
Н'Джие Клинтон имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
35'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников.
35'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
34'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
34'
Удар от ворот произведет Страсбург
34'
Пайе Димитри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Сансон Морган из команды Марсель попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
31'
ГОЛ! - Аолу Жан-Эде из команды Страсбург наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Мартин Йонас, и мяч снова в игре
31'
Лала Кенни из команды Страсбург делает пас партнеру.
31'
Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
30'
Льенар Димитри сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
30'
Льенар Димитри совершает грубый фол. Сансон Морган был жертвой
28'
Удар от ворот произведет Марсель
28'
Да Кошта Нуну отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает навес
Фол, нарушение
27'
Терье Мартен наказан за толчок Сакаи Хироки
27'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Сансон Морган
25'
Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
25'
Товен Флорьян из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
25'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
24'
Н'Джие Клинтон совершает грубый фол. Аолу Жан-Эде был жертвой
Фол, нарушение
23'
Митроглу Константинос из команды Марсель делает подножку. Аолу Жан-Эде заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Пайе Димитри совершает грубый фол. Льенар Димитри был жертвой
Фол, нарушение
22'
Терье Мартен наказан за толчок Сансон Морган
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Гонсальвес Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Рами Адиль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
Сальмье Йоанн выбил мяч подальше от ворот.
19'
Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Амави Жордан из команды Марсель делает навес
18'
Удар от ворот произведет Марсель
16'
Удар от ворот произведет Марсель
16'
Терье Мартен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
16'
Да Кошта Нуну из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
16'
Н'Джие Клинтон из команды Марсель делает подножку. Лала Кенни заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Камара Бингуру вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Сальмье Йоанн из команды Страсбург делает подножку. Амави Жордан заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Марсель
13'
Товен Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
12'
Гонсальвес Антони бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
11'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург опасно играет. Чуть не пострадал Амави Жордан.
11'
Амави Жордан из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
11'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Терье Мартен из команды Страсбург делает навес
10'
Товен Флорьян попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
Митроглу Константинос из команды Марсель делает пас партнеру.
10'
Коне Бакари сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Мартин Йонас из команды Страсбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
7'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Амави Жордан сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пайе Димитри записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Амави Жордан из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
3'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 3:2 Марсель
Страсбург
0.5% (1)
Ничья:
6.5% (12)
Марсель
92.9% (171)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
42.4% (78)
Марсель:
19.6% (36)
Марсель:
16.8% (31)
Марсель:
7.1% (13)
Ничья:
6% (11)
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