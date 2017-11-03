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Стадион:
Боруссия Д
 
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Бавария
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До начала матча осталось 12 часов 24 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Бавария, который состоится 04.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д
12.5% (16)
Ничья:
22.7% (29)
Бавария
64.8% (83)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
37.5% (48)
Ничья:
14.8% (19)
Бавария:
11.7% (15)
Боруссия Д:
10.2% (13)
Ничья:
7% (9)
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