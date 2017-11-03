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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Состав команд
38
Бюрки
Роман
36
Топрак
Омер
33
Вайгль
Юлиан
10
Гётце
Марио
26
Ульрайх
Свен
27
Алаба
Давид
10
Роббен
Арьен
Боруссия Д 4-3-3
- Основной состав
- 38 Бюрки Роман Вратарь
- 5 Бартра Марк Защитник
- 25 Папастатопулос Сократис Защитник
- 36 Топрак Омер Защитник
- 29 Шмельцер Марсель Защитник
- 27 Кастро Гонсало Полузащитник
- 33 Вайгль Юлиан Полузащитник
- 10 Гётце Марио Полузащитник
- 9 Ярмоленко Андрей Нападающий
- 17 Обамеянг Пьер-Эмерик Нападающий
- 20 Филипп Максимилиан Нападающий
- Главный тренер: Босз Петер
- Травмы и дисквалификации
- Дурм Эрик Травмирован
- Пищек Лукаш Травмирован
- Ройс Марко Травмирован
- Роде Себастьян Травмирован
- Загаду Дан-Аксель Дисквалифицирован
Бавария 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Ульрайх Свен Вратарь
- 32 Киммих Джошуа Защитник
- 17 Боатенг Жером Защитник
- 5 Хуммельс Матс Защитник
- 27 Алаба Давид Защитник
- 8 Мартинес Хави Полузащитник
- 19 Руди Себастьян Полузащитник
- 10 Роббен Арьен Полузащитник
- 6 Тьяго Алькантара Полузащитник
- 29 Коман Кингсли Полузащитник
- 9 Левандовски Роберт Нападающий
- Главный тренер: Хайнкес Юпп
- Травмы и дисквалификации
- Нойер Мануэль Травмирован
- Бернат Хуан Травмирован
- Мюллер Томас Травмирован
- Рибери Франк Травмирован
Предыдущие игры
Боруссия Д (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 01.11.2017 Боруссия Д 1:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 28.10.2017 Ганновер 96 4:2 Боруссия Д Б
- 24.10.2017 Магдебург 0:5 Боруссия Д КГ
- 21.10.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Б
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.10.2017 Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Б
- 30.09.2017 Аугсбург 1:2 Боруссия Д Б
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Боруссия Д 6:1 Боруссия М Б
- 20.09.2017 Гамбург 0:3 Боруссия Д Б
- 17.09.2017 Боруссия Д 5:0 Кёльн Б
- 13.09.2017 Тоттенхэм 3:1 Боруссия Д ЛЧ
- 09.09.2017 Фрайбург 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2017 Боруссия Д 2:0 Герта Б
- 19.08.2017 Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Б
- 12.08.2017 Рилазинген-Арлен 0:4 Боруссия Д КГ
- 06.08.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 2:5 Боруссия Д ТМК
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария С
- 01.08.2017 Боруссия Д 0:1 Аталанта ТМК
- 28.07.2017 Боруссия Д 0:1 Эспаньол ТМК
Бавария (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 31.10.2017 Селтик 1:2 Бавария ЛЧ
- 28.10.2017 Бавария 2:0 РБ Лейпциг Б
- 25.10.2017 РБ Лейпциг 1:1 Бавария КГ
- 21.10.2017 Гамбург 0:1 Бавария Б
- 18.10.2017 Бавария 3:0 Селтик ЛЧ
- 14.10.2017 Бавария 5:0 Фрайбург Б
- 01.10.2017 Герта 2:2 Бавария Б
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
- 22.09.2017 Бавария 2:2 Вольфсбург Б
- 19.09.2017 Шальке 04 0:3 Бавария Б
- 16.09.2017 Бавария 4:0 Майнц Б
- 12.09.2017 Бавария 3:0 Андерлехт ЛЧ
- 09.09.2017 Хоффенхайм 2:0 Бавария Б
- 30.08.2017 Киккерс Оффенбах 1:4 Бавария ТМК
- 26.08.2017 Вердер 0:2 Бавария Б
- 18.08.2017 Бавария 3:1 Байер Л Б
- 12.08.2017 Кемницер 0:5 Бавария КГ
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария С
- 02.08.2017 Наполи 2:0 Бавария КА
- 01.08.2017 Бавария 0:3 Ливерпуль КА
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Бавария: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария Суперкубок
- 26.04.2017 Бавария 2:3 Боруссия Д Кубок Германии
- 08.04.2017 Бавария 4:1 Боруссия Д Бундеслига
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Бундеслига
- 14.08.2016 Боруссия Д 0:2 Бавария Суперкубок
- 21.05.2016 Бавария 0:0 Боруссия Д Кубок Германии
- 05.03.2016 Боруссия Д 0:0 Бавария Бундеслига
- 04.10.2015 Бавария 5:1 Боруссия Д Бундеслига
- 28.04.2015 Бавария 1:1 Боруссия Д Кубок Германии
- 04.04.2015 Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига
- 01.11.2014 Бавария 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 13.08.2014 Боруссия Д 2:0 Бавария Суперкубок
- 17.05.2014 Боруссия Д 0:2 Бавария Кубок Германии
- 12.04.2014 Бавария 0:3 Боруссия Д Бундеслига
- 23.11.2013 Боруссия Д 0:3 Бавария Бундеслига
- 27.07.2013 Боруссия Д 4:2 Бавария Суперкубок
- 25.05.2013 Боруссия Д 1:2 Бавария Лига чемпионов
- 04.05.2013 Боруссия Д 1:1 Бавария Бундеслига
- 27.02.2013 Бавария 1:0 Боруссия Д Кубок Германии
- 01.12.2012 Бавария 1:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|27 - 11
|20
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|19
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 14
|16
|9.
|Байер Л
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|22 - 15
|15
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Майнц
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|10 - 13
|10
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 20
|8
|16.
|Гамбург
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|17.
|Вердер
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|4 - 14
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 19
|2
-
До начала матча осталось 12 часов 24 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Бавария, который состоится 04.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Бавария, который состоится 04.11.2017.
Новости матча
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-
Саньоль уволен из "Баварии" — 21:34
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д
12.5% (16)
Ничья:
22.7% (29)
Бавария
64.8% (83)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бавария:
37.5% (48)
1:1 Ничья:
14.8% (19)
1:3 Бавария:
11.7% (15)
2:1 Боруссия Д:
10.2% (13)
2:2 Ничья:
7% (9)
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