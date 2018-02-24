Стадион: Ренато Далл'Ара Зрители: 16383
28' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
1:0
49' ГолДестро Маттиа
50' Желтая карточкаДестро Маттиа
2:0
72' ГолФалетти Сезар
Новости после матча
Второй тайм
95'
Болонья заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 16383 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
95'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.
94'
Медейруш Юри из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
94'
Пандев Горан нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
94'
93'
Пандев Горан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
93'
93'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
93'
Медейруш Юри из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Бертолаччи Андреа разрезает оборону соперника отличным пасом
93'
92'
Фалетти Сезар из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Дестро Маттиа из команды Болонья сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
91'
91'
Судья сигнализирует, что Фалетти Сезар из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Сполли Николас
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Медейруш Юри не смог попасть в створ ударом издали
90'
90'
90'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сполли Николас из команды Дженоа.
90'
Дестро Маттиа из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
89'
89'
Пандев Горан не смог попасть в створ ударом издали
89'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
89'
Штрафной исполнил Пандев Горан, после его удара Миранте Антонио сделал классный сейв. Угловой
89'
Гонсалес Джанкарло наказан за толчок Пандев Горан
87'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
84'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет М'Байе Ибрахим
83'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Романьоли Симоне пострадал.
83'
Медейруш Юри из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Пульгар Эрик пострадал.
81'
80'
Лападула Джанлука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Лападула Джанлука из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Хеландер Филип пострадал.
80'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
79'
Отличный пас сделал Хильемарк Оскар из команды Дженоа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
78'
77'
Тактическая замена. Надь Адам уходит с поля и его заменяет Донса Годфред
77'
ШАНС! Хильемарк Оскар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
77'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
76'
Отличный пас сделал Медейруш Юри из команды Дженоа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
76'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Лападула Джанлука из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
75'
75'
75'
75'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
74'
74'
Лападула Джанлука из команды Дженоа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
74'
72'
Дестро Маттиа сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Фалетти Сезар из команды Болонья забил гол! Легко это для такого игрока, как Фалетти Сезар
72'
Дестро Маттиа из команды Болонья сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
Дестро Маттиа из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
72'
Плохо сыграл Россеттини Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Лападула Джанлука из команды Дженоа в офсайде
71'
71'
Дестро Маттиа из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
70'
ШАНС! Лашальт Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Пандев Горан из команды Дженоа делает пас партнеру.
70'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Лазович Дарко наказан за толчок Дестро Маттиа
68'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
67'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает неудачный навес.
67'
65'
65'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой слева.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Романьоли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Пандев Горан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
63'
63'
62'
Россеттини Лука нанес удар чуть мимо. Близко!
62'
Сполли Николас из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой слева.
62'
Поли Андреа получил травму и заменен. Фалетти Сезар выходит на поле.
62'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Поли Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Тактическая замена. Галабинов Андрей уходит с поля и его заменяет Медейруш Юри
60'
Поли Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Хорошую попытку сделал Лазович Дарко. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Лападула Джанлука из команды Дженоа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
59'
59'
Шанс! Дестро Маттиа из команды Болонья пробил головой, но мимо
59'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Сполли Николас из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Дестро Маттиа заработал фол
58'
57'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Тактическая замена. Рози Алеандро уходит с поля и его заменяет Лазович Дарко
56'
56'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ди Франческо Федерико нанес удар, мяч был парирован, но Перин Маттиа не удержал его в руках.
55'
Пульгар Эрик из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Поли Андреа пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
54'
54'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Рози Алеандро из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
54'
Надь Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Тактическая замена. Бесса Даниэль уходит с поля и его заменяет Лападула Джанлука
53'
53'
53'
53'
53'
Галабинов Андрей из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
52'
52'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
51'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Дестро Маттиа снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
49'
ГОЛ! Легко закончил атаку Дестро Маттиа из команды Болонья, забив в пустые ворота!
49'
Масина Адам из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
48'
48'
47'
Галабинов Андрей из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе
46'
Пульгар Эрик выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Хильемарк Оскар пробует нанести удар издали, но Миранте Антонио держит все под контролем
44'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Хеландер Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Джемаили Блерим наказан за толчок Хильемарк Оскар
43'
43'
42'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
42'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Поли Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Галабинов Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
42'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
41'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
40'
40'
40'
Галабинов Андрей из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
39'
Отличный пас сделал Джемаили Блерим из команды Болонья. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
39'
Пандев Горан наказан за толчок Поли Андреа
38'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
38'
Поли Андреа наказан за толчок Пандев Горан
37'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Романьоли Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Пандев Горан наказан за толчок Пульгар Эрик
34'
32'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
32'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
31'
Масина Адам из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Сполли Николас из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Дестро Маттиа пострадал.
28'
Ди Франческо Федерико получил желтую карточку от судьи
28'
Безумный фол. Ди Франческо Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Лашальт Диего
27'
Пандев Горан наказан за толчок Ди Франческо Федерико
26'
26'
25'
25'
Джемаили Блерим не смог попасть в створ ударом издали
25'
Отличные скиллы показывает Джемаили Блерим, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Гонсалес Джанкарло из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Хильемарк Оскар пострадал.
24'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Россеттини Лука нанес удар головой, но Миранте Антонио спокойно отбил мяч.
22'
21'
Хеландер Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
20'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
19'
Шанс! Галабинов Андрей из команды Дженоа пробил головой, но мимо
19'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Россеттини Лука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
18'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
18'
Рози Алеандро из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Масина Адам наказан за толчок Рози Алеандро
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
15'
Галабинов Андрей нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
14'
13'
13'
13'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой слева.
12'
Масина Адам из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Галабинов Андрей из команды Дженоа играет слишком грубо. Пульгар Эрик оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Джемаили Блерим из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Отличные скиллы показывает Джемаили Блерим, обводя своих соперников
7'
Отличный пас сделал Галабинов Андрей из команды Дженоа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
Галабинов Андрей из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
7'
Надь Адам наказан за толчок Бертолаччи Андреа
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
5'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Россеттини Лука из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 2:0 Дженоа
Болонья
39% (69)
Ничья:
47.5% (84)
Дженоа
13.6% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.7% (72)
1:0 Болонья:
18.1% (32)
2:1 Болонья:
15.8% (28)
0:1 Дженоа:
7.3% (13)
1:2 Дженоа:
4% (7)
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