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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 16383
Болонья
2:0
Конец матча
Дженоа
0'
28' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
1:0
49' Гол
Дестро Маттиа
50' Желтая карточка
Дестро Маттиа
2:0
72' Гол
Фалетти Сезар
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Болонья заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 16383 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
95'
М'Байе Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой справа.

94'
Медейруш Юри из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
94'
Пандев Горан нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Лападула Джанлука из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Пандев Горан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Угловой
93'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
93'
Медейруш Юри из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Бертолаччи Андреа разрезает оборону соперника отличным пасом
93'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Фалетти Сезар из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Дестро Маттиа из команды Болонья сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
91'
Удар от ворот произведет Болонья
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Фалетти Сезар из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Сполли Николас
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Болонья
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Медейруш Юри не смог попасть в створ ударом издали
90'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
90'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сполли Николас из команды Дженоа.
90'
Дестро Маттиа из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
89'
Удар от ворот произведет Болонья
89'
Пандев Горан не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
89'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
89'
Штрафной исполнил Пандев Горан, после его удара Миранте Антонио сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
89'
Гонсалес Джанкарло наказан за толчок Пандев Горан
87'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет М'Байе Ибрахим
Фол, нарушение
83'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Романьоли Симоне пострадал.
83'
Медейруш Юри из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
81'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Пульгар Эрик пострадал.
81'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Лападула Джанлука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
80'
Лападула Джанлука из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Хеландер Филип пострадал.
80'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
79'
Отличный пас сделал Хильемарк Оскар из команды Дженоа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
78'
Удар от ворот произведет Болонья
77'
Тактическая замена. Надь Адам уходит с поля и его заменяет Донса Годфред
77'
ШАНС! Хильемарк Оскар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
76'
Отличный пас сделал Медейруш Юри из команды Дженоа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
76'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Лападула Джанлука из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
75'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
75'
Лападула Джанлука из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
74'
Удар от ворот произведет Болонья
74'
Лападула Джанлука из команды Дженоа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
74'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
72'
Дестро Маттиа сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Фалетти Сезар из команды Болонья забил гол! Легко это для такого игрока, как Фалетти Сезар
72'
Дестро Маттиа из команды Болонья сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
Дестро Маттиа из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
72'
Плохо сыграл Россеттини Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Офсайд
71'
Лападула Джанлука из команды Дженоа в офсайде
71'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
71'
Дестро Маттиа из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Удар от ворот произведет Болонья
70'
ШАНС! Лашальт Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Пандев Горан из команды Дженоа делает пас партнеру.
70'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
69'
Лазович Дарко наказан за толчок Дестро Маттиа
68'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Дженоа
67'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает неудачный навес.
67'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой слева.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Романьоли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Пандев Горан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
63'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Болонья
62'
Россеттини Лука нанес удар чуть мимо. Близко!
62'
Сполли Николас из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
62'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой слева.
62'
Поли Андреа получил травму и заменен. Фалетти Сезар выходит на поле.
62'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Поли Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Тактическая замена. Галабинов Андрей уходит с поля и его заменяет Медейруш Юри
Травма, повреждение
60'
Поли Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Хорошую попытку сделал Лазович Дарко. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Лападула Джанлука из команды Дженоа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
59'
Удар от ворот произведет Дженоа
59'
Шанс! Дестро Маттиа из команды Болонья пробил головой, но мимо
59'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Сполли Николас из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Дестро Маттиа заработал фол
58'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
57'
Тактическая замена. Рози Алеандро уходит с поля и его заменяет Лазович Дарко
56'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ди Франческо Федерико нанес удар, мяч был парирован, но Перин Маттиа не удержал его в руках.
55'
Пульгар Эрик из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
55'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Поли Андреа пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
Лападула Джанлука из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
54'
Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Рози Алеандро из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
54'
Надь Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Тактическая замена. Бесса Даниэль уходит с поля и его заменяет Лападула Джанлука
53'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
53'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
53'
Галабинов Андрей из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
52'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
52'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
50'
Дестро Маттиа снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
Описание гола
49'
ГОЛ! Легко закончил атаку Дестро Маттиа из команды Болонья, забив в пустые ворота!
49'
Масина Адам из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Дженоа
48'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Галабинов Андрей из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе
46'
Пульгар Эрик выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Хильемарк Оскар пробует нанести удар издали, но Миранте Антонио держит все под контролем
44'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Бесса Даниэль из команды Дженоа подал угловой справа.
44'
Хеландер Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Джемаили Блерим наказан за толчок Хильемарк Оскар
43'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Бесса Даниэль из команды Дженоа подал угловой справа.
42'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Поли Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Галабинов Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой справа.
42'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
Галабинов Андрей из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Удар от ворот произведет Дженоа
39'
Отличный пас сделал Джемаили Блерим из команды Болонья. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
39'
Пандев Горан наказан за толчок Поли Андреа
38'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
38'
Поли Андреа наказан за толчок Пандев Горан
37'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Романьоли Симоне из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
35'
Пандев Горан наказан за толчок Пульгар Эрик
34'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
32'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
31'
Масина Адам из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Сполли Николас из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Дестро Маттиа пострадал.
Желтая карточка
28'
Ди Франческо Федерико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Ди Франческо Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Лашальт Диего
26'
Масина Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет Дженоа
25'
Джемаили Блерим не смог попасть в створ ударом издали
25'
Отличные скиллы показывает Джемаили Блерим, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
24'
Гонсалес Джанкарло из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Хильемарк Оскар пострадал.
24'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Россеттини Лука нанес удар головой, но Миранте Антонио спокойно отбил мяч.
Угловой
22'
Бесса Даниэль из команды Дженоа подал угловой справа.
21'
Хеландер Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Удар от ворот произведет Болонья
20'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
20'
Удар от ворот произведет Болонья
19'
Шанс! Галабинов Андрей из команды Дженоа пробил головой, но мимо
19'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
18'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Россеттини Лука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
18'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
18'
Рози Алеандро из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Масина Адам наказан за толчок Рози Алеандро
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
Удар от ворот произведет Болонья
15'
Галабинов Андрей нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Болонья
13'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Дженоа
Угловой
13'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой слева.
12'
Масина Адам из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
12'
Галабинов Андрей из команды Дженоа играет слишком грубо. Пульгар Эрик оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Джемаили Блерим из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Отличные скиллы показывает Джемаили Блерим, обводя своих соперников
7'
Отличный пас сделал Галабинов Андрей из команды Дженоа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
Галабинов Андрей из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
7'
Надь Адам наказан за толчок Бертолаччи Андреа
6'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
5'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
5'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Россеттини Лука из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дженоа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Болонья 2:0 Дженоа
Болонья
39% (69)
Ничья:
47.5% (84)
Дженоа
13.6% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.7% (72)
Болонья:
18.1% (32)
Болонья:
15.8% (28)
Дженоа:
7.3% (13)
Дженоа:
4% (7)
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