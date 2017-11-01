- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Позже
Состав команд
10
Банега
Эвер
16
Навас
Хесус
24
Нолито
Агудо
71
Попов
Ивелин
12
Адриано
Луис
Севилья 4-3-3
- Основной состав
- 1 Рико Серхио Вратарь
- 25 Меркадо Габриэль Защитник
- 4 Кьяер Симон Защитник
- 5 Ленгле Клеман Защитник
- 18 Эскудеро Серхио Защитник
- 10 Банега Эвер Полузащитник
- 14 Писарро Гвидо Полузащитник
- 15 Н'Зонзи Стивен Полузащитник
- 16 Навас Хесус Нападающий
- 9 Бен-Йедер Виссам Нападающий
- 24 Нолито Агудо Нападающий
- Главный тренер: Бериццо Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Карришу Даниэль Травмирован
- Пареха Нико Травмирован
- Корреа Хоакин Травмирован
Спартак Москва 4-2-3-1
- Основной состав
- 57 Селихов Александр Вратарь
- 38 Ещенко Андрей Защитник
- 5 Таски Сердар Защитник
- 14 Джикия Георгий Защитник
- 23 Комбаров Дмитрий Защитник
- 11 Фернандо Мартинс Полузащитник
- 8 Глушаков Денис Полузащитник
- 18 Бакаев Зелимхан Полузащитник
- 71 Попов Ивелин Полузащитник
- 10 Промес Куинси Полузащитник
- 12 Адриано Луис Нападающий
- Главный тренер: Каррера Массимо
- Травмы и дисквалификации
- Тигиев Георгий Травмирован
- Самедов Александр Травмирован
- Ананидзе Жано Травмирован
- Зобнин Роман Травмирован
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 28.10.2017 Севилья 2:1 Леганес П
- 24.10.2017 Картахена 0:3 Севилья КК
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья П
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 30.09.2017 Севилья 2:0 Малага П
- 26.09.2017 Севилья 3:0 Марибор ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
- 20.09.2017 Севилья 1:0 Лас-Пальмас П
- 17.09.2017 Жирона 0:1 Севилья П
- 13.09.2017 Ливерпуль 2:2 Севилья ЛЧ
- 09.09.2017 Севилья 3:0 Эйбар П
- 27.08.2017 Хетафе 0:1 Севилья П
- 22.08.2017 Севилья 2:2 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 19.08.2017 Севилья 1:1 Эспаньол П
- 16.08.2017 Истанбул Башакшехир 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.08.2017 Севилья 2:1 Рома ТМК
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
- 05.08.2017 Саутгемптон 2:0 Севилья ТМК
- 30.07.2017 Арсенал 1:2 Севилья КЭ
Спартак Москва (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2017 Спартак Москва 5:2 Спартак-Нальчик К
- 21.10.2017 Спартак Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
- 23.09.2017 Спартак Москва 2:2 Анжи ПЛ
- 20.09.2017 Кубань 0:2 Спартак Москва К
- 17.09.2017 Тосно 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 13.09.2017 Марибор 1:1 Спартак Москва ЛЧ
- 09.09.2017 Спартак Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 27.08.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 19.08.2017 Спартак Москва 3:4 Локомотив Москва ПЛ
- 12.08.2017 ЦСКА Москва 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 09.08.2017 Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак Москва ПЛ
- 31.07.2017 Спартак Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 23.07.2017 Уфа 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Москва 2:2 Спартак Москва ПЛ
Последние игры между собой
Севилья: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Спартак Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья Лига чемпионов
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 3
|5
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|4.
|Марибор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 11
|1
-
До начала матча осталось 14 часов 14 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Спартак Москва, который состоится 01.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Спартак Москва, который состоится 01.11.2017.
Новости матча
Прогнозы на матч Севилья - Спартак Москва
Севилья
68% (119)
Ничья:
17.7% (31)
Спартак Москва
14.3% (25)
Вы думаете, что... выиграет Спартак Москва
2:1 Севилья:
28.6% (50)
2:0 Севилья:
17.1% (30)
3:1 Севилья:
10.3% (18)
1:1 Ничья:
9.7% (17)
1:2 Спартак Москва:
5.7% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
У Спартака есть все для этого))Несмотря на бубнеж про силу еврокоманд,Спартак я считаю намного сильнее.
Удачи вам парни от всей души))Пусть не будет никого на стадионе,но мы с вами)
Блин такая гордость берет за наши команды))