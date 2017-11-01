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Стадион:
Севилья
 
Позже
Спартак Москва
announcement
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До начала матча осталось 14 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Севилья - Спартак Москва, который состоится 01.11.2017.
Новости матча
Прогнозы на матч Севилья - Спартак Москва
Севилья
68% (119)
Ничья:
17.7% (31)
Спартак Москва
14.3% (25)

Вы думаете, что... выиграет Спартак Москва

Севилья:
28.6% (50)
Севилья:
17.1% (30)
Севилья:
10.3% (18)
Ничья:
9.7% (17)
Спартак Москва:
5.7% (10)
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