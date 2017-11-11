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Англия
 
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Прогнозы на матч Англия - Бразилия
Англия
10.3% (6)
Ничья:
50% (29)
Бразилия
39.7% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.2% (21)
Бразилия:
27.6% (16)
Ничья:
12.1% (7)
Англия:
6.9% (4)
Бразилия:
5.2% (3)
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