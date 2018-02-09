Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Тоттенхэм

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Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 31.10.2017 Спортинг Л 1:1 Ювентус ЛЧ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
Последние игры между собой
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|2.
|Базель
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|4.
|Бенфика
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 14
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|25 - 4
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|Селтик
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 17
|3
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Карабах
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|23 - 6
|12
|2.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 12
|9
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|4.
|Марибор
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 16
|3
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|3.
|Наполи
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Порту
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|15 - 10
|10
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|4.
|Монако
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 4
|16
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|4.
|АПОЭЛ
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 17
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - ТоттенхэмДо начала игры осталось 1 день 16 часов 17 минут, которая состоится 13.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ювентус - Тоттенхэм
Ювентус
82.5% (94)
Ничья:
14% (16)
Тоттенхэм
3.5% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ювентус:
47.4% (54)
1:0 Ювентус:
21.9% (25)
1:1 Ничья:
11.4% (13)
2:0 Ювентус:
7.9% (9)
2:2 Ничья:
2.6% (3)
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