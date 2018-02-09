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Стадион:
Ювентус
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Тоттенхэм

До начала игры осталось 1 день 16 часов 17 минут, которая состоится 13.02.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Тоттенхэм
Ювентус
82.5% (94)
Ничья:
14% (16)
Тоттенхэм
3.5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
47.4% (54)
Ювентус:
21.9% (25)
Ничья:
11.4% (13)
Ювентус:
7.9% (9)
Ничья:
2.6% (3)
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