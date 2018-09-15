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Стадион:
Карпаты
0:1
Конец матча
Ворскла
0'
17' Желтая карточка
Даллку Ардин
20' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
26' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
41' Желтая карточка
Шарпар Вячеслав
62' Желтая карточка
Федецкий Артём
73' Желтая карточка
Фуртадо Вильям
0:1
90' Гол
Даллку Ардин
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Даллку Ардин бьет в цель!
87'
Ворскла делает замену. Кулач Владислав уходит с поля, а Мысык Марьян выходит на его замену.
84'
Карпаты делает замену. Эрбес Кристиан уходит с поля, а Вербный Назар выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Фуртадо Вильям получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Федецкий Артём получил желтую карточку от судьи
62'
Ворскла делает замену. Скляр Александр уходит с поля, а Кравченко Дмитрий выходит на его замену.
58'
Ворскла делает замену. Карека уходит с поля, а Сергийчук Михаил выходит на его замену.
46'
Карпаты делает замену. Cristian Ponde уходит с поля, а Гуцуляк Алексей выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Карпаты делает замену. Швед Марьян уходит с поля, а Фуртадо Вильям выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Шарпар Вячеслав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Карраскаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Ди Франко Франсиско получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Даллку Ардин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ukrajina. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 0:1 Ворскла
Карпаты
43.8% (77)
Ничья:
42% (74)
Ворскла
14.2% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.9% (65)
Карпаты:
24.4% (43)
Карпаты:
14.8% (26)
Ворскла:
7.4% (13)
Ворскла:
5.1% (9)
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