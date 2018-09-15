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Стадион: Украина
17' Желтая карточкаДаллку Ардин
20' Желтая карточкаДи Франко Франсиско
26' Желтая карточкаКарраскаль Хорхе
41' Желтая карточкаШарпар Вячеслав
62' Желтая карточкаФедецкий Артём
73' Желтая карточкаФуртадо Вильям
0:1
90' ГолДаллку Ардин
|
17'
26'
41'
62'
73'
90'
0:1
Состав команд
57
Бородай
Олег
35
Швед
Марьян
44
Даллку
Ардин
66
Артур
III
14
Карека
Карпаты 4-4-1-1
- Основной состав
- 30 Mykyta Schevchenko Вратарь
- 44 Федецкий Артём Защитник
- 50 Ковтун Алексей Защитник
- 57 Бородай Олег Защитник
- 54 Лебеденко Орест Защитник
- 35 Швед Марьян Полузащитник
- 21 Эрбес Кристиан Полузащитник
- 20 Ди Франко Франсиско Полузащитник
- 33 Мякушко Сергей Полузащитник
- 10 Карраскаль Хорхе Полузащитник
- 29 Cristian Ponde Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кучинский Максим Вратарь
- 77 Фуртадо Вильям Защитник
- 94 Мирошниченко Денис Защитник
- 9 Гуцуляк Алексей Полузащитник
- 8 Вербный Назар Полузащитник
- 17 Голодюк Олег Полузащитник
- 11 Мендес Кевин Нападающий
- Главный тренер: Мораиш Жозе
Ворскла 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Шуст Богдан Вратарь
- 4 Пердута Игорь Защитник
- 44 Даллку Ардин Защитник
- 17 Чеснаков Владимир Защитник
- 66 Артур III Защитник
- 30 Кобахидзе Александр Полузащитник
- 11 Шарпар Вячеслав Полузащитник
- 6 Скляр Александр Полузащитник
- 82 Ребенок Павел Полузащитник
- 10 Кулач Владислав Полузащитник
- 14 Карека Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Ткаченко Александр Вратарь
- 40 Сакив Тарас Защитник
- 3 Гиоргадзе Андро Защитник
- 13 Мысык Марьян Полузащитник
- 29 Кравченко Дмитрий Полузащитник
- 9 Сергийчук Михаил Нападающий
- 5 Najeeb Yakubu
- Главный тренер: Сачко Василий
Предыдущие игры
Карпаты (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 26.08.2018 Карпаты 1:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты ПЛ
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря ПЛ
- 05.08.2018 Карпаты 2:2 Олимпик Донецк ПЛ
- 29.07.2018 Карпаты 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 22.07.2018 Карпаты 0:2 Александрия ПЛ
- 19.05.2018 Карпаты 3:0 Сталь Каменское ПЛ
- 12.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Карпаты ПЛ
- 05.05.2018 Черноморец Од 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.04.2018 Карпаты 1:2 Александрия ПЛ
- 22.04.2018 Олимпик Донецк 0:2 Карпаты ПЛ
- 15.04.2018 Сталь Каменское 0:1 Карпаты ПЛ
- 09.04.2018 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.03.2018 Карпаты 3:1 Черноморец Од ПЛ
- 18.03.2018 Александрия 1:1 Карпаты ПЛ
- 11.03.2018 Карпаты 0:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 04.03.2018 Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк ПЛ
- 24.02.2018 Черноморец Од 0:0 Карпаты ПЛ
- 21.02.2018 Карпаты 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
Ворскла (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 11.08.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
- 20.05.2018 Ворскла 2:0 Заря ПЛ
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
- 05.05.2018 Верес 0:0 Ворскла ПЛ
- 29.04.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 21.04.2018 Шахтёр Донецк 4:2 Ворскла ПЛ
- 15.04.2018 Заря 0:3 Ворскла ПЛ
- 07.04.2018 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 31.03.2018 Ворскла 0:0 Верес ПЛ
- 18.03.2018 Динамо Киев 4:0 Ворскла ПЛ
- 09.03.2018 Ворскла 0:3 Шахтёр Донецк ПЛ
- 03.03.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.02.2018 Заря 3:0 Ворскла ПЛ
- 17.02.2018 Ворскла 1:0 Верес ПЛ
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ворскла: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 21.10.2017 Ворскла 0:1 Карпаты Премьер-лига
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла Премьер-лига
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла Премьер-лига
- 15.04.2017 Ворскла 0:0 Карпаты Премьер-лига
- 05.11.2016 Карпаты 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 07.08.2016 Ворскла 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 30.04.2016 Ворскла 3:0 Карпаты Премьер-лига
- 18.10.2015 Карпаты 1:3 Ворскла Премьер-лига
- 13.04.2015 Карпаты 0:0 Ворскла Премьер-лига
- 14.09.2014 Ворскла 2:0 Карпаты Премьер-лига
- 09.11.2013 Ворскла 2:2 Карпаты Премьер-лига
- 14.07.2013 Карпаты 0:2 Ворскла Премьер-лига
- 01.12.2012 Карпаты 2:0 Ворскла Премьер-лига
- 28.07.2012 Ворскла 3:1 Карпаты Премьер-лига
- 04.12.2011 Ворскла 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 31.07.2011 Карпаты 0:2 Ворскла Премьер-лига
- 21.05.2011 Карпаты 2:2 Ворскла Премьер-лига
- 30.10.2010 Ворскла 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 27.10.2010 Карпаты 3:0 Ворскла Кубок
- 05.12.2009 Карпаты 1:0 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|20 - 4
|21
|2.
|Александрия
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|5 - 3
|13
|4.
|Ворскла
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|7 - 10
|12
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|6.
|Десна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|9.
|Карпаты
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|10.
|Львов
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 16
|4
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Даллку Ардин бьет в цель!
87'
Ворскла делает замену. Кулач Владислав уходит с поля, а Мысык Марьян выходит на его замену.
84'
Карпаты делает замену. Эрбес Кристиан уходит с поля, а Вербный Назар выходит на его замену.
73'
Фуртадо Вильям получил желтую карточку от судьи
62'
Федецкий Артём получил желтую карточку от судьи
62'
Ворскла делает замену. Скляр Александр уходит с поля, а Кравченко Дмитрий выходит на его замену.
58'
Ворскла делает замену. Карека уходит с поля, а Сергийчук Михаил выходит на его замену.
46'
Карпаты делает замену. Cristian Ponde уходит с поля, а Гуцуляк Алексей выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Карпаты делает замену. Швед Марьян уходит с поля, а Фуртадо Вильям выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Шарпар Вячеслав получил желтую карточку от судьи
26'
Карраскаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
20'
Ди Франко Франсиско получил желтую карточку от судьи
17'
Даллку Ардин получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ukrajina. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 0:1 Ворскла
Карпаты
43.8% (77)
Ничья:
42% (74)
Ворскла
14.2% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.9% (65)
1:0 Карпаты:
24.4% (43)
2:1 Карпаты:
14.8% (26)
1:2 Ворскла:
7.4% (13)
0:1 Ворскла:
5.1% (9)
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