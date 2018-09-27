  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Украина
  5. Премьер-лига
Стадион:
Динамо Киев
 
Позже
Олимпик Донецк
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Олимпик Донецк

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 56 минут.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Динамо Киев - Олимпик Донецк
Динамо Киев
92.8% (64)
Ничья:
2.9% (2)
Олимпик Донецк
4.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
52.2% (36)
Динамо Киев:
20.3% (14)
Динамо Киев:
7.2% (5)
Динамо Киев:
5.8% (4)
Динамо Киев:
5.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация