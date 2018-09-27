Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Олимпик Донецк

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский (Киев)
Позже
Предыдущие игры
Динамо Киев (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 04.10.2018 Яблонец 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 30.09.2018 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 26.09.2018 Мариуполь 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 20.09.2018 Динамо Киев 2:2 Астана ЛЕ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 28.08.2018 Динамо Киев 0:0 Аякс ЛЧ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.08.2018 Аякс 3:1 Динамо Киев ЛЧ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 14.08.2018 Динамо Киев 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 07.08.2018 Славия Прага 1:1 Динамо Киев ЛЧ
- 03.08.2018 Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк ПЛ
- 28.07.2018 Львов 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
- 21.07.2018 Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев С
- 08.07.2018 Люцерн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 19.05.2018 Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк ПЛ
- 13.05.2018 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
Олимпик Донецк (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 29.09.2018 Олимпик Донецк 2:3 Александрия ПЛ
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 24.08.2018 Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк ПЛ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 10.08.2018 Олимпик Донецк 1:1 Львов ПЛ
- 05.08.2018 Карпаты 2:2 Олимпик Донецк ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.05.2018 Олимпик Донецк 0:2 Сталь Каменское ПЛ
- 28.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 22.04.2018 Олимпик Донецк 0:2 Карпаты ПЛ
- 15.04.2018 Олимпик Донецк 0:0 Александрия ПЛ
- 07.04.2018 Черноморец Од 3:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 01.04.2018 Сталь Каменское 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 17.03.2018 Олимпик Донецк 0:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 11.03.2018 Карпаты 0:3 Олимпик Донецк ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
- 18.02.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 17.09.2017 Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 13.05.2017 Олимпик Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 09.04.2017 Динамо Киев 4:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 04.03.2017 Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 24.09.2016 Олимпик Донецк 0:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 20.11.2015 Олимпик Донецк 0:3 Динамо Киев Премьер-лига
- 25.07.2015 Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 20.05.2015 Динамо Киев 4:1 Олимпик Донецк Кубок
- 29.04.2015 Олимпик Донецк 0:0 Динамо Киев Кубок
- 08.03.2015 Олимпик Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 09.08.2014 Динамо Киев 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|29 - 5
|27
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 4
|23
|3.
|Александрия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|4.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|11 - 11
|18
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|6.
|Заря
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|8.
|Львов
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|9.
|Десна
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Карпаты
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 20
|4
-
Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Олимпик ДонецкДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 56 минут.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Динамо Киев - Олимпик Донецк
Динамо Киев
92.8% (64)
Ничья:
2.9% (2)
Олимпик Донецк
4.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Киев:
52.2% (36)
2:1 Динамо Киев:
20.3% (14)
1:0 Динамо Киев:
7.2% (5)
3:0 Динамо Киев:
5.8% (4)
3:1 Динамо Киев:
5.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация