Текстовая онлайн трансляция матча Кардифф Сити - Тоттенхэм

Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
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Текстовая онлайн трансляция матча Кардифф Сити - ТоттенхэмДо начала игры, которая состоится 01.01.2019, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.
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Англия: Премьер-лига
Италия: Серия A
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Англия: .Чемпионшип
Итог 1 Вест Бромвич 1 Шеффилд Уэнсдей Итог 0 Болтон 0 Сток Сити Итог 2 Мидлсбро 0 Ипсвич Итог 1 Престон Норт Энд 1 Астон Вилла Итог 2 Суонси 2 Уиган Итог 0 Бирмингем 0 Брентфорд Итог 0 Лидс 2 Халл Сити Итог 3 Норвич 4 Дерби Итог 3 Шеффилд Юнайтед 0 Блэкберн Итог 1 Бристоль Сити 0 Ротерхэм Итог 1 Миллуолл 0 Ноттингем Форест Итог 0 КПР 0 Рединг
Англия: Вторая лига
Итог 2 Челтенем 2 Форест Грин Итог 1 Эксетер Сити 2 Гримсби Итог 0 Транмер 0 Йовил Таун Итог 2 Карлайл 1 Маклсфилд Итог 1 Крю Александра 0 Стивенэйдж Итог 0 Ньюпорт 0 Кроули Таун Итог 1 Порт Вейл 4 Олдхэм Атлетик Итог 1 Кембридж Юнайтед 2 Линкольн Сити Итог 0 Колчестер 0 Моркам Итог 0 Мэнсфилд 0 Суиндон Таун Итог 0 Ноттс Каунти 0 Бёри Итог 2 Нортгемптон 2 Милтон Кинс Донс
Англия: Национальная лига
Итог 3 Барроу 2 Сэлфорд Сити Итог 0 Борэм Вуд 1 Мэйдстоун Итог 0 Довер 0 Лейтон Ориент Итог 1 Харрогейт 2 Филд Итог 2 Саттон 1 Олдершот Итог 0 Дагенем энд Редбридж 1 Барнет Итог 1 Гейтсхед 1 Галифакс Итог 0 Мэйденхэд Юнайтед 1 Брейнтри Итог 1 Честерфилд 1 Хартлпул Итог 3 Эббсфлит 0 Истли Итог 0 Хавант энд Уотерлувилл 3 Бромли Итог 1 Рексем 0 Солихалл
Англия: Национальная лига. Север
Итог 1 Юнайтед оф Манчестер 3 Спеннимур Таун Итог 2 Саутпорт 1 Альфретон Итог 2 Бостон Юнайтед 2 Брэдфорд Парк Итог 2 Дарлингтон 1 Эштон Юнайтед Итог 2 Херефорд 0 Честер Итог 0 Керзон 1 Чорли Итог 3 Брэкли 1 Nuneaton Borough FC Итог 4 Телфорд 1 Лемингтон Итог 2 Гайзли 2 Олтринэм Итог 1 Стокпорт 0 Киддерминстер Итог 2 Блит Спартанс 1 Йорк Сити
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 3 Чиппенхэм Таун 2 Хэмптон энд Ричмонд Итог 2 Челмсфорд 1 Хемел Хемпстэд Итог 0 Уэллинг 1 Конкорд Рейнджерс Итог 2 Сент-Олбанс 1 Биллерикей Итог 0 Далвич Гамлет 1 Слауг Итог 2 Уокинг 0 Истборн Итог 2 Торкуэй 1 Глостер Итог 2 Ист Таррок Юнайтед 2 Дартфорд Итог 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 2 Бат Итог 0 Уэлдстон 2 Оксфорд Сити Итог 1 Ханегрфорд Таун 4 Труро
Англия: Первая лига
Итог 0 Оксфорд Юнайтед 2 Бристоль Роверс Итог 1 Бёртон 1 Плимут Итог 1 Джиллингем 3 Донкастер Итог 1 Сканторп 0 Уиком Итог 2 Флитвуд Таун 5 Портсмут Итог 0 Рочдейл 4 Брэдфорд Сити Итог 2 Уолсолл 2 Лутон Таун Итог 1 Ковентри 0 Саутенд Итог 1 Сандерленд 1 Шрусбери Таун Итог 0 Аккрингтон 4 Питерборо Юнайтед Итог 2 Барнсли 1 Чарльтон Итог 0 Уимблдон 0 Блэкпул
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Италия: Серия C (Группа B)
ОАЭ: Арабиан Галф лига
Португалия: Кубок лиги (Группа D)
Португалия: Португальская вторая лига
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Уэльс: Премьер-лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
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