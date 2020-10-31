Осасуна
Позже
Стадион: Эль-Садар
Атлетико М
21
Перес
Иньиго
20
Адриан
Лопес
14
Гарсия
Рубен
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
16
Эррера
Эктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Адриан ЛопесПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Навас РаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Саверио КикеНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|2 (1)
|0.33
|2.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.17
|3.
|Адриан Лопес
|1
|0.17
|4.
|Торрес Роберто
|1
|0.17
|5.
|Кальери Хонатан
|1
|0.17
|6.
|Торро Лукас
|0
|0
|7.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|8.
|Барха Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|4
|0.8
|2.
|Льоренте Маркос
|2
|0.4
|3.
|Корреа Анхель
|1
|0.2
|4.
|Фелиш Жоау
|1
|0.2
|5.
|Коста Диего
|1
|0.2
|6.
|Карраско Янник
|1
|0.2
|7.
|Эрмосо Марио
|0
|0
|8.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|9.
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Давид III
|3
|0
|2.
|Видаль Начо
|3
|0
|3.
|Монкайола Хон
|1
|1
|4.
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|5.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|6.
|Торро Лукас
|1
|0
|7.
|Круз Хуан
|1
|0
|8.
|Барха Энрике
|1
|0
|9.
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коста Диего
|1
|0
|2.
|Суарес Луис
|1
|0
|3.
|Коке Хорхе
|1
|0
|4.
|Эррера Эктор
|1
|0
|5.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|6.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|7.
|Парти Томас
|1
|0
|8.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|9.
|Лоди Ренан
|1
|0
|10.
|Фелиш Жоау
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
|Атлетико М
|20% (2)
|0
|0
|20% (2)
|20% (2)
|40% (4)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта
Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М
Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
Осасуна 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Осасуна Примера Осасуна 2:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Осасуна Примера Атлетико М 1:0 Осасуна Примера Осасуна 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:4 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетико М Примера Осасуна 3:1 Атлетико М Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|11.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|12.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|13.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|14.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.60
|1.07
|6.00
|1.13
|2.65
|1.45
|—
|—
|2.04
|1.83
|1.75
|2.15
|1.58
|2.46
|1.25
|3.85
|1.19
|4.70
|1.05
|8.30
|1.04
|9.00
|0.00
|16.00
|
|7.60
|1.09
|6.05
|1.13
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.99
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.51
|1.26
|3.94
|1.20
|4.75
|1.06
|9.20
|1.05
|10.50
|1.00
|21.00
|
|8.08
|1.10
|—
|—
|2.84
|1.48
|2.46
|1.61
|2.09
|1.83
|1.77
|2.16
|1.59
|2.49
|—
|—
|1.21
|4.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Осасуна - Атлетико М
Исход игры
Осасуна
0.7% (1)
Ничья
10.4% (15)
Атлетико М
88.9% (128)
Тотал 2.5
Больше
31.69% (45)
Меньше
68.31% (97)
Обе команды забьют
Да
40.14% (57)
Нет
59.86% (85)
Популярный счёт
0:1 Атлетико М
40.3% (58)
1:2 Атлетико М
27.1% (39)
0:2 Атлетико М
16.7% (24)
1:1 Ничья
8.3% (12)
1:3 Атлетико М
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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