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Осасуна
 
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Стадион:
Атлетико М
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
5
Гарсия
Давид
III
4
Унаи
Гарсия
21
Перес
Иньиго
27
Монкайола
Хон
6
Ойер
Санхурхо
20
Адриан
Лопес
14
Гарсия
Рубен
7
Хони
Родригес
19
Гальего
Энрике
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
16
Эррера
Эктор
20
Витоло
Виктор
10
Корреа
Анхель
7
Фелиш
Жоау
Осасуна
4-2-3-1
Атлетико М
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 2 (1) 0.33
2. Ронкалья Факундо 1 0.17
3. Адриан Лопес 1 0.17
4. Торрес Роберто 1 0.17
5. Кальери Хонатан 1 0.17
6. Торро Лукас 0 0
7. Ойер Санхурхо 0 0
8. Барха Энрике 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 4 0.8
2. Льоренте Маркос 2 0.4
3. Корреа Анхель 1 0.2
4. Фелиш Жоау 1 0.2
5. Коста Диего 1 0.2
6. Карраско Янник 1 0.2
7. Эрмосо Марио 0 0
8. Санчес Мануэль 0 0
9. Лоди Ренан 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 3 0
2. Видаль Начо 3 0
3. Монкайола Хон 1 1
4. Ойер Санхурхо 2 0
5. Гарсия Рубен 1 0
6. Торро Лукас 1 0
7. Круз Хуан 1 0
8. Барха Энрике 1 0
9. Эрнандес Аридане 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Коста Диего 1 0
2. Суарес Луис 1 0
3. Коке Хорхе 1 0
4. Эррера Эктор 1 0
5. Ньигес Сауль 1 0
6. Эрмосо Марио 1 0
7. Парти Томас 1 0
8. Фелипе Аугусто IV 1 0
9. Лоди Ренан 1 0
10. Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 50% (3)
 Атлетико М 20% (2) 0 0 20% (2) 20% (2) 40% (4)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта
Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М
Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
Осасуна 0:5 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:0 Осасуна Ла Лига Атлетико М 3:0 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Атлетико М Примера
Осасуна 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Осасуна Примера Осасуна 2:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Осасуна Примера Атлетико М 1:0 Осасуна Примера Осасуна 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:4 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетико М Примера Осасуна 3:1 Атлетико М Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
3. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
4. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
5. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
6. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
11. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
12. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
13. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
14. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
16. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
18. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 8-го тура Ла Лиги между "Осасуной" и мадридским "Атлетико". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 144
Осасуна 0.7% (1)
X 10.4% (15)
Атлетико М 88.9% (128)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Атлетико М
4.99
3.46
1.92
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 3.30 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 3.20 1.92
Бонус: 5 000 ₽ 4.75 3.40 1.85
  4.99 3.46 1.87

Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.60 1.07 6.00 1.13 2.65 1.45 2.04 1.83 1.75 2.15 1.58 2.46 1.25 3.85 1.19 4.70 1.05 8.30 1.04 9.00 0.00 16.00
7.60 1.09 6.05 1.13 2.66 1.49 1.99 1.83 1.59 2.51 1.26 3.94 1.20 4.75 1.06 9.20 1.05 10.50 1.00 21.00
8.08 1.10 2.84 1.48 2.46 1.61 2.09 1.83 1.77 2.16 1.59 2.49 1.21 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.60 2.33 1.30 3.50 1.08 8.50
2.50 1.53 1.63 2.28 1.33 3.32 1.07 8.20 1.05 9.80
2.59 1.55 2.13 1.81 1.64 2.39 1.42 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.68 1.48 2.55 1.16 4.90
3.26 1.34 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
6.10 1.13
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Где смотреть матч Осасуна - Атлетико М онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна - Атлетико М

Исход игры
Осасуна
0.7% (1)
Ничья
10.4% (15)
Атлетико М
88.9% (128)
Тотал 2.5
Больше
31.69% (45)
Меньше
68.31% (97)
Обе команды забьют
Да
40.14% (57)
Нет
59.86% (85)
Популярный счёт
0:1 Атлетико М
40.3% (58)
1:2 Атлетико М
27.1% (39)
0:2 Атлетико М
16.7% (24)
1:1 Ничья
8.3% (12)
1:3 Атлетико М
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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