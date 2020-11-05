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Севилья
 
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Стадион:
Осасуна

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 2 0.33
2. Эн-Несири Юссеф 2 0.33
3. Мунир Эль-Хаддади 1 0.17
4. Ракитич Иван 1 0.17
5. Навас Хесус 0 0
6. Хордан Хоан 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 2 (1) 0.29
2. Ронкалья Факундо 1 0.14
3. Адриан Лопес 1 0.14
4. Будимир Анте 1 0.14
5. Торрес Роберто 1 0.14
6. Кальери Хонатан 1 0.14
7. Торро Лукас 0 0
8. Ойер Санхурхо 0 0
9. Барха Энрике 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 3 0
2. Хордан Хоан 1 1
3. Навас Хесус 2 0
4. Гудель Неманья 2 0
5. Карлос Диего Сантос 2 0
6. Кунде Жюль 2 0
7. Васкес Франко 1 0
8. Окампос Лукас 1 0
9. Акунья Маркос 1 0
10. Сусо Хесус 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 3 0
2. Видаль Начо 3 0
3. Монкайола Хон 1 1
4. Ойер Санхурхо 2 0
5. Гарсия Рубен 1 0
6. Торро Лукас 1 0
7. Эррера Серхио 1 0
8. Круз Хуан 1 0
9. Барха Энрике 1 0
10. Эрнандес Аридане 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 33.33% (2) 0 0 0 16.67% (1) 50% (3)
 Осасуна 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 0 57.14% (4)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар
Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка
Осасуна Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна
Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна

Последние игры между собой

Севилья: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 11
Севилья 3:2 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 5:0 Осасуна Примера Осасуна 3:4 Севилья Примера
Осасуна 1:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Осасуна 3:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Севилья Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Осасуна Примера Севилья 2:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:1 Севилья Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Вильярреал Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
6. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Хетафе Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эльче Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
12. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
13. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
15. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
16. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
17. Сельта Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 17 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Севилья 90.6% (58)
    X 6.3% (4)
    Осасуна 3.1% (2)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 4:4
    Ничья 4:4
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Осасуна
    1.65
    4.05
    6.90
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.65 5.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.62 3.85 6.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.05 6.90
      1.61 3.95 6.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.50 1.05 6.70 1.10 2.90 1.41 2.21 1.74 1.86 2.01 1.66 2.33 1.31 3.45 1.23 4.20 1.07 7.30 1.06 8.10 0.00 14.50
    7.90 1.04 6.65 1.08 2.78 1.42 2.12 1.72 1.70 2.41 1.30 3.52 1.19 4.50 1.05 7.80 1.03 8.70 1.00 19.00
    2.96 1.44 2.60 1.55 2.21 1.73 1.87 2.04 1.67 2.33 1.48 2.81 1.21 4.79
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.65 2.23 1.32 3.40 1.08 7.90
    2.72 1.46 1.71 2.14 1.33 3.30 1.08 7.70 1.06 8.90
    2.67 1.53 2.19 1.76 1.68 2.30 1.44 2.97
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30
    3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.17 4.95 1.12 6.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.26 1.64
    Букмекер Да Нет
    6.20 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.21
    Где смотреть матч Севилья - Осасуна онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Осасуна

    Исход игры
    Севилья
    90.6% (58)
    Ничья
    6.3% (4)
    Осасуна
    3.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.71% (24)
    Меньше
    61.29% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    43.55% (27)
    Нет
    56.45% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    34.4% (22)
    2:1 Севилья
    31.3% (20)
    1:0 Севилья
    17.2% (11)
    1:1 Ничья
    4.7% (3)
    3:1 Севилья
    4.7% (3)
    0:2 Осасуна
    3.1% (2)
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