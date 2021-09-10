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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Португалия
 
Позже

Стадион:
Люксембург

История личных встреч

Португалия
Люксембург

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:3
Е2
0:2
Е2
3:0
ТМС
0:2
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
1:2
ТМС
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жота Диогу 4 0.8
Роналду Криштиану 3 0.6
Силва Бернарду 1 0.2
Андре Силва 1 0.2
Пальинья Жоау 1 0.2
Канселу Жоау 0 0
Нету Педру 0 0
Фернандеш Бруну 0 0
Седрик Соареш 0 0
Мариу Жоау 0 0
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Жерсон 3 (1) 0.6
Пинту Мика 1 0.2
Тилль Оливье 1 0.2
Синани Данел 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 2 0
Фернандеш Бруну 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Фонте Жозе 1 0
Диаш Рубен 1 0
Жота Диогу 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шано Максим 1 1
Родригес Жерсон 1 1
Мартинс Кристофер 2 0
Жанс Лоран 1 0
Бонерт Флориан 1 0
Тилль Оливье 1 0
Синани Данел 1 0
Карлсон Дирк 1 0
Баррейро Леандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
100%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1
Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1 Португалия - Андорра 7:0 Португалия - Швеция 3:0 Франция - Португалия 0:0 Португалия - Испания 0:0 Швеция - Португалия 0:2
Люксембург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1
Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2 Люксембург - Кипр 2:0 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Люксембург - Черногория 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Люксембург - Португалия 0:2 Сербия - Люксембург 3:2 Дания - Люксембург 4:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Португалия Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Люксембург Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
4. Ирландия Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
5. Азербайджан Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
2. Португалия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Люксембург Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Ирландия Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Азербайджан Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Сербия Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Люксембург Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ирландия Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
5. Азербайджан Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Люксембург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Португалия 100% (32)
    X 0% (0)
    Люксембург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Люксембург
    1.11
    8.50
    34.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Португалия - Люксембург онлайн


    Прогнозы на матч Португалия - Люксембург

    Исход игры
    Португалия
    100% (32)
    Ничья
    0% (0)
    Люксембург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.63% (29)
    Меньше
    9.38% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    15.63% (5)
    Нет
    84.38% (27)
    Популярный счёт
    3:0 Португалия
    34.4% (11)
    4:0 Португалия
    25% (8)
    2:0 Португалия
    9.4% (3)
    3:1 Португалия
    9.4% (3)
    5:0 Португалия
    6.3% (2)
    6:0 Португалия
    6.3% (2)
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