Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Португалия
Позже
Стадион: Алгарве
Люксембург
История личных встреч
Португалия
Люксембург
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жота Диогу
|4
|0.8
|Роналду Криштиану
|3
|0.6
|Силва Бернарду
|1
|0.2
|Андре Силва
|1
|0.2
|Пальинья Жоау
|1
|0.2
|Канселу Жоау
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Седрик Соареш
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Жерсон
|3 (1)
|0.6
|Пинту Мика
|1
|0.2
|Тилль Оливье
|1
|0.2
|Синани Данел
|0
|0
Карточки
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шано Максим
|1
|1
|Родригес Жерсон
|1
|1
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|Жанс Лоран
|1
|0
|Бонерт Флориан
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Карлсон Дирк
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
100%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1
Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1 Португалия - Андорра 7:0 Португалия - Швеция 3:0 Франция - Португалия 0:0 Португалия - Испания 0:0 Швеция - Португалия 0:2
Люксембург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1
Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2 Люксембург - Кипр 2:0 Люксембург - Лихтенштейн 1:2 Люксембург - Черногория 0:1 Азербайджан - Люксембург 1:2 Люксембург - Португалия 0:2 Сербия - Люксембург 3:2 Дания - Люксембург 4:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Португалия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Люксембург
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|4.
|Ирландия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|2.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Люксембург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Прогнозы на матч Португалия - Люксембург
Исход игры
Португалия
100% (32)
Ничья
0% (0)
Люксембург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
90.63% (29)
Меньше
9.38% (3)
Обе команды забьют
Да
15.63% (5)
Нет
84.38% (27)
Популярный счёт
3:0 Португалия
34.4% (11)
4:0 Португалия
25% (8)
2:0 Португалия
9.4% (3)
3:1 Португалия
9.4% (3)
5:0 Португалия
6.3% (2)
6:0 Португалия
6.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!