Удинезе
Позже
Стадион: Дачия-Арена
Интер Милан
15
Янг
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|4 (1)
|0.22
|2.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.17
|3.
|Перейра Роберто
|2
|0.11
|4.
|Окака Стефано
|2
|0.11
|5.
|Ласанья Кевин
|2
|0.11
|6.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.11
|7.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.06
|8.
|Несторовски Илья
|1
|0.06
|9.
|Самир Каэтано
|1
|0.06
|10.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.06
|11.
|Делофеу Херард
|0
|0
|12.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|12 (3)
|0.67
|2.
|Мартинес Лаутаро
|9
|0.5
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.33
|4.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.17
|5.
|Барелла Николо
|2
|0.11
|6.
|Санчес Алексис
|2
|0.11
|7.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.11
|8.
|Шкриньяр Милан
|2
|0.11
|9.
|Брозович Марсело
|1
|0.06
|10.
|Перишич Иван
|1
|0.06
|11.
|Видаль Артуро
|1
|0.06
|12.
|Де Врей Стефан
|1
|0.06
|13.
|Янг Эшли
|0
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|15.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|16.
|Коларов Александар
|0
|0
|17.
|Раноккия Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|6
|0
|2.
|Бекао Родриго
|5
|0
|3.
|Самир Каэтано
|4
|0
|4.
|Перейра Роберто
|4
|0
|5.
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|6.
|Муссо Хуан
|3
|0
|7.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|8.
|Окака Стефано
|1
|0
|9.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|10.
|Уолас Соуза
|1
|0
|11.
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|12.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|13.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|4
|0
|2.
|Барелла Николо
|4
|0
|3.
|Янг Эшли
|3
|0
|4.
|Видаль Артуро
|3
|0
|5.
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|6.
|Хакими Ашраф
|3
|0
|7.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|8.
|Бастони Алессандро
|3
|0
|9.
|Перишич Иван
|2
|0
|10.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|11.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|12.
|Сенси Стефано
|0
|1
|13.
|Ханданович Самир
|1
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|15.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|16.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|Интер Милан
|7.14% (3)
|14.29% (6)
|7.14% (3)
|16.67% (7)
|28.57% (12)
|26.19% (11)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе
Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =5 -3Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан
Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Удинезе Серия A Интер Милан 5:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Удинезе Серия A Интер Милан 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Интер Милан Кубок Удинезе 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:5 Удинезе Серия A Удинезе 3:0 Интер Милан Серия A Удинезе 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|39 - 19
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|45 - 23
|40
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|40 - 16
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|41 - 23
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|31 - 27
|30
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 17
|27
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 36
|22
|12.
|Болонья
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 31
|20
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 36
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 28
|17
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 30
|15
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 36
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|28 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 34
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|21 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|13.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|14.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 13
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Удинезе - Интер Милан
Исход игры
Удинезе
0.7% (1)
Ничья
7.2% (10)
Интер Милан
92.1% (128)
Тотал 2.5
Больше
68.61% (94)
Меньше
31.39% (43)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
55.4% (77)
0:2 Интер Милан
12.2% (17)
0:1 Интер Милан
12.2% (17)
1:3 Интер Милан
10.8% (15)
1:1 Ничья
5.8% (8)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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