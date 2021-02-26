Тамбов
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Мордовия Арена
Ротор
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бавин ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Минаев РоманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Понсе АндресНападающий
- Запасные игроки
-
96 Обухов ИгорьВратарь
-
34 Репин НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|4 (1)
|0.2
|2.
|Карапетян Александр
|3
|0.15
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.1
|4.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.1
|5.
|Карасёв Павел
|1
|0.05
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|7.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.05
|8.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|10.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|12.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|3 (1)
|0.15
|2.
|Муллин Камиль
|3
|0.15
|3.
|Серченков Сергей
|1
|0.05
|4.
|Степанов Данил
|1
|0.05
|5.
|Понсе Андрес
|1
|0.05
|6.
|Макаров Сергей
|0
|0
|7.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|8.
|Николаев Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|4
|1
|2.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|3.
|Чуперка Валерий
|5
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|5.
|Онугха Герман
|5
|0
|6.
|Костюков Михаил
|4
|0
|7.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|8.
|Шляков Евгений
|3
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|3
|0
|10.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|11.
|Килин Антон
|1
|1
|12.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|13.
|Чичерин Никита
|2
|0
|14.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|15.
|Балашов Виталий
|1
|0
|16.
|Володько Максим
|1
|0
|17.
|Чагров Никита
|1
|0
|18.
|Карасёв Павел
|1
|0
|19.
|Карапетян Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Степанов Данил
|7
|0
|2.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|3.
|Макаров Сергей
|5
|0
|4.
|Кожемякин Олег
|5
|0
|5.
|Байрыев Азат
|3
|1
|6.
|Алейник Олег
|4
|0
|7.
|Кверквелия Соломон
|4
|0
|8.
|Жигулёв Илья
|4
|0
|9.
|Давиташвили Зурико
|4
|0
|10.
|Понсе Андрес
|2
|1
|11.
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|12.
|Фламарион
|3
|0
|13.
|Манучарян Армен
|1
|1
|14.
|Песегов Евгений
|1
|0
|15.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|16.
|Муллин Камиль
|1
|0
|17.
|Пискунов Антон
|1
|0
|18.
|Кипиани Николай
|1
|0
|19.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|20.
|Серченков Сергей
|1
|0
|21.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|22.
|Николаев Олег
|1
|0
|23.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|15.38% (2)
|0
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|Ротор
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +4 =4 -12Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин
Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов
Ротор Последние 20 матчей: +6 =4 -10Рубин 3:0 Ротор Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура
Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Ротор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 15
|41
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 17
|37
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 21
|35
|4.
|Сочи
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 22
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|24 - 20
|32
|6.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|35 - 19
|30
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|8.
|Рубин
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 25
|28
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|21 - 25
|28
|10.
|Ахмат
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|11.
|Химки
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|16 - 23
|21
|13.
|Ротор
|0:0 Заявка
|20
|3
|6
|11
|9 - 30
|15
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 30
|14
|15.
|Тамбов
|0:0 Заявка
|20
|3
|5
|12
|13 - 29
|14
|16.
|Уфа
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Краснодар
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 8
|23
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Химки
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 10
|9
|15.
|Ротор
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|4.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|12.
|Ротор
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 16
|8
|13.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|15.
|Тамбов
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|5 - 20
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Ротор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ротор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Ротор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тамбов 0:0 Ротор
Исход игры
Тамбов
16.6% (27)
Ничья
28.8% (47)
Ротор
54.6% (89)
Тотал 2.5
Больше
23.42% (37)
Меньше
76.58% (121)
Обе команды забьют
Да
44.3% (70)
Нет
55.7% (88)
Популярный счёт
0:1 Ротор
30.7% (50)
1:1 Ничья
20.9% (34)
1:2 Ротор
12.3% (20)
1:0 Тамбов
9.8% (16)
0:2 Ротор
7.4% (12)
0:0 Ничья
5.5% (9)
2:1 Тамбов
4.9% (8)
1:3 Ротор
3.1% (5)
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