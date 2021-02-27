Болонья
1:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Лацио
9' Желтая карточкаДанило Ларанжера
0:0
17' Не забитый пенальтиИммобиле Чиро
1:0
19' ГолМ'Байе Ибрахим
40' Желтая карточкаПатрик
99
Барроу
Муса
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
77
Марусич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
68 Хайлоти ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
80 Ювара МусаНападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
16 Пароло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
0:0
19'
1:0
40'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|7
|0.29
|2.
|Барроу Муса
|5
|0.21
|3.
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.17
|4.
|Сванберг Маттиас
|2
|0.08
|5.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.08
|6.
|Паласио Родриго
|1
|0.04
|7.
|Сансоне Никола
|1
|0.04
|8.
|Ольсен Андреас
|1
|0.04
|9.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.04
|10.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.04
|11.
|Поли Андреа
|1
|0.04
|12.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0.04
|13.
|Домингес Николас
|1
|0.04
|14.
|Пас Нехуэн
|1
|0.04
|15.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|16.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|14 (3)
|0.58
|2.
|Альберто Луис
|7
|0.29
|3.
|Кайседо Фелипе
|6
|0.25
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0.17
|5.
|Корреа Хоакин
|2
|0.08
|6.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.04
|7.
|Марусич Адам
|1
|0.04
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.04
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.04
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Патрик
|0
|0
|13.
|Пароло Марко
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|6
|1
|2.
|Домингес Николас
|6
|0
|3.
|Дейкс Митчелл
|4
|1
|4.
|Данило Ларанжера
|5
|0
|5.
|Хики Аарон
|3
|1
|6.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|7.
|Схаутен Йерди
|4
|0
|8.
|Паласио Родриго
|3
|0
|9.
|Сориано Роберто
|3
|0
|10.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|11.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|12.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|13.
|Сансоне Никола
|2
|0
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|15.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|7
|0
|2.
|Патрик
|7
|0
|3.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|4.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|5.
|Худт Уэсли
|5
|0
|6.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|7.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|8.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|9.
|Альберто Луис
|3
|0
|10.
|Пароло Марко
|3
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|3
|0
|12.
|Марусич Адам
|3
|0
|13.
|Луис Фелипе
|3
|0
|14.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|15.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|16.
|Рейна Пепе
|1
|0
|17.
|Лулич Сенад
|1
|0
|18.
|Раду Стефан
|1
|0
|19.
|Мусаккио Матео
|1
|0
|20.
|Корреа Хоакин
|1
|0
|21.
|Катальди Данило
|1
|0
|22.
|Перейра Андреас
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|25% (7)
|Лацио
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|2.63% (1)
|26.32% (10)
|21.05% (8)
|13.16% (5)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан
Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина
Лацио Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри
Последние игры между собой
Болонья: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Лацио: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Лацио Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Болонья Серия A Лацио 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 6:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A Лацио 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|57 - 24
|53
|2.
|Милан
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|45 - 28
|49
|3.
|Ювентус
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|44 - 19
|45
|4.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|47 - 35
|44
|5.
|Аталанта
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|53 - 31
|43
|6.
|Лацио
|0:1 Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 31
|43
|7.
|Наполи
|Заявка
|22
|13
|1
|8
|47 - 25
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|30 - 26
|34
|10.
|Сампдория
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 34
|30
|11.
|Болонья
|1:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 37
|28
|12.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 33
|26
|13.
|Удинезе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 33
|25
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 35
|25
|15.
|Беневенто
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|25 - 42
|25
|16.
|Специя
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 43
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|24 - 41
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|23
|3
|3
|17
|23 - 55
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|4.
|Лацио
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Болонья
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Беневенто
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|0:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 17
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|16.
|Болонья
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 33
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Болонья 1:0 Лацио
Исход игры
Болонья
4.6% (7)
Ничья
16.6% (25)
Лацио
78.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
64.63% (95)
Меньше
35.37% (52)
Обе команды забьют
Да
79.59% (117)
Нет
20.41% (30)
Популярный счёт
1:2 Лацио
54.3% (82)
1:1 Ничья
14.6% (22)
0:1 Лацио
9.9% (15)
0:2 Лацио
7.3% (11)
2:1 Болонья
4% (6)
1:3 Лацио
2.6% (4)
2:3 Лацио
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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