  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Болонья
1:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Лацио
0'
9' Желтая карточка
Данило Ларанжера
0:0
17' Не забитый пенальти
Иммобиле Чиро
1:0
19' Гол
М'Байе Ибрахим
40' Желтая карточка
Патрик
56'
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
5
Сумаоро
Адама
15
М'Байе
Ибрахим
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
99
Барроу
Муса
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
Болонья
4-2-3-1
Лацио
3-5-2

Ход матча

9'
Данило Ларанжера
 
17'
0:0
Иммобиле Чиро
19'
М'Байе Ибрахим
1:0
40'
 
Патрик
46'
 
Лулич Сенад
Лаццари Мануэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 7 0.29
2. Барроу Муса 5 0.21
3. Орсолини Риккардо 4 (1) 0.17
4. Сванберг Маттиас 2 0.08
5. Томиясу Такэхиро 2 0.08
6. Паласио Родриго 1 0.04
7. Сансоне Никола 1 0.04
8. Ольсен Андреас 1 0.04
9. Виньято Эмануэль 1 0.04
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.04
11. Поли Андреа 1 0.04
12. М'Байе Ибрахим 1 0.04
13. Домингес Николас 1 0.04
14. Пас Нехуэн 1 0.04
15. Сантандер Федерико 0 0
16. Медель Гари 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.58
2. Альберто Луис 7 0.29
3. Кайседо Фелипе 6 0.25
4. Милинкович-Савич Сергей 4 0.17
5. Корреа Хоакин 2 0.08
6. Лаццари Мануэль 1 0.04
7. Марусич Адам 1 0.04
8. Перейра Андреас 1 0.04
9. Эскаланте Гонсало 1 0.04
10. Мурики Ведат 1 0.04
11. Раду Стефан 0 0
12. Патрик 0 0
13. Пароло Марко 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Домингес Николас 6 0
3. Дейкс Митчелл 4 1
4. Данило Ларанжера 5 0
5. Хики Аарон 3 1
6. Томиясу Такэхиро 4 0
7. Схаутен Йерди 4 0
8. Паласио Родриго 3 0
9. Сориано Роберто 3 0
10. Виньято Эмануэль 3 0
11. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
12. Да Коста Жуниор 2 0
13. Сансоне Никола 2 0
14. М'Байе Ибрахим 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 7 0
2. Патрик 7 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
4. Эскаланте Гонсало 5 0
5. Худт Уэсли 5 0
6. Иммобиле Чиро 3 1
7. Кайседо Фелипе 4 0
8. Фарес Мохамед 4 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Пароло Марко 3 0
11. Ачерби Франческо 3 0
12. Марусич Адам 3 0
13. Луис Фелипе 3 0
14. Милинкович-Савич Сергей 2 0
15. Лаццари Мануэль 2 0
16. Рейна Пепе 1 0
17. Лулич Сенад 1 0
18. Раду Стефан 1 0
19. Мусаккио Матео 1 0
20. Корреа Хоакин 1 0
21. Катальди Данило 1 0
22. Перейра Андреас 1 0
23. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 10.71% (3) 17.86% (5) 17.86% (5) 17.86% (5) 10.71% (3) 25% (7)
 Лацио 21.05% (8) 15.79% (6) 2.63% (1) 26.32% (10) 21.05% (8) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан
Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина
Лацио Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри
Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе

Последние игры между собой

Болонья: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Лацио: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Лацио 2:1 Болонья Серия A Лацио 2:0 Болонья Серия A Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 3:3 Болонья Серия A
Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Лацио Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Болонья Серия A Лацио 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 6:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A Лацио 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 23 16 5 2 57 - 24 53
2. Милан Заявка 23 15 4 4 45 - 28 49
3. Ювентус Заявка 22 13 6 3 44 - 19 45
4. Рома Заявка 23 13 5 5 47 - 35 44
5. Аталанта Заявка 23 12 7 4 53 - 31 43
6. Лацио 0:1 Заявка 24 13 4 7 38 - 31 43
7. Наполи Заявка 22 13 1 8 47 - 25 40
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 23 9 7 7 30 - 26 34
10. Сампдория Заявка 23 9 3 11 33 - 34 30
11. Болонья 1:0 Заявка 24 7 7 10 31 - 37 28
12. Дженоа Заявка 23 6 8 9 26 - 33 26
13. Удинезе Заявка 23 6 7 10 25 - 33 25
14. Фиорентина Заявка 23 6 7 10 25 - 35 25
15. Беневенто Заявка 23 6 7 10 25 - 42 25
16. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 23 3 6 14 24 - 41 15
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 23 3 3 17 23 - 55 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Лацио 0:1 Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
5. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья 1:0 Заявка 12 5 3 4 20 - 20 18
11. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио 0:1 Заявка 12 6 2 4 20 - 17 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
16. Болонья 1:0 Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
18. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
19. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Болонья 4.6% (7)
X 16.6% (25)
Лацио 78.8% (119)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Лацио
4.55
4.00
4.38
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.25 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 4.55 4.00 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.30 4.30
  1.93 3.52 4.38

Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.30 1.02 9.90 1.03 4.33 1.20 3.12 1.36 2.26 1.71 1.69 2.17 1.35 3.10 1.22 3.88 1.16 5.60 1.03 8.70 1.05 7.00
16.00 1.01 11.00 1.05 5.10 1.16 3.70 1.27 2.45 1.55 2.04 1.83 1.48 2.63 1.77 2.05 1.30 3.50 1.10 6.80 1.08 7.77 1.01 15.00 1.02 12.00 1.01 14.00 1.01 11.00
4.71 1.22 3.02 1.43 2.64 1.51 2.11 1.77 1.82 2.06 1.52 2.64 1.39 3.14 1.44 2.89 1.59 2.43 1.20 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.26 1.34 2.19 1.68 1.50 2.59 1.19 4.75 1.14 5.75
2.10 1.74 1.48 2.65 1.08 7.77 1.05 9.50
3.18 1.40 2.90 1.44 2.29 1.67 1.77 2.13 1.31 3.60 1.16 5.51 1.39 3.14 1.26 4.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 3.00 1.39 1.73 2.11 1.31 3.45 1.23 4.20
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 3.00
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Болонья 1:0 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 1:0 Лацио

Исход игры
Болонья
4.6% (7)
Ничья
16.6% (25)
Лацио
78.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
64.63% (95)
Меньше
35.37% (52)
Обе команды забьют
Да
79.59% (117)
Нет
20.41% (30)
Популярный счёт
1:2 Лацио
54.3% (82)
1:1 Ничья
14.6% (22)
0:1 Лацио
9.9% (15)
0:2 Лацио
7.3% (11)
2:1 Болонья
4% (6)
1:3 Лацио
2.6% (4)
2:3 Лацио
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
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