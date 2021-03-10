Мольде
Позже
Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Гранада
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.33
|2.
|Эллингсен Мартин
|3
|0.33
|3.
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0.33
|4.
|Омойджуфано Охи
|3 (1)
|0.33
|5.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.11
|6.
|David Datro Fofana
|1
|0.11
|7.
|Риса Бирк
|0
|0
|8.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|9.
|Джеймс Леке
|0
|0
|10.
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|11.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Видаль Молина
|2
|0.22
|2.
|Эррера Янгель
|2
|0.22
|3.
|Суарес Луис III
|2
|0.22
|4.
|Мачис Дарвин
|1
|0.11
|5.
|Монторо Анхель
|1
|0.11
|6.
|Кенеди Роберт
|1
|0.11
|7.
|Соро Альберто
|1
|0.11
|8.
|Сольдадо Роберто
|1
|0.11
|9.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|10.
|Силва Руи
|0
|0
|11.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|12.
|Милья Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эллингсен Мартин
|3
|1
|2.
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|3.
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|4.
|Риса Бирк
|2
|0
|5.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|6.
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|7.
|Сигурдарсон Бьёрн
|1
|0
|8.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|9.
|Линде Андреас
|1
|0
|10.
|Хестад Эйрик
|1
|0
|11.
|Синюан Шерифф
|1
|0
|12.
|Уинго Генри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монторо Анхель
|3
|0
|2.
|Санчес Герман
|3
|0
|3.
|Эррера Янгель
|3
|0
|4.
|Фулкье Димитри
|2
|0
|5.
|Мачис Дарвин
|2
|0
|6.
|Силва Руи
|2
|0
|7.
|Дуарте Домингуш
|2
|0
|8.
|Этеки Ян
|2
|0
|9.
|Суарес Луис III
|2
|0
|10.
|Перес Неуэн
|2
|0
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|12.
|Гоналон Максим
|1
|0
|13.
|Видаль Молина
|1
|0
|14.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|15.
|Виктор Диаз
|1
|0
|16.
|Милья Луис
|1
|0
|17.
|Нева Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|42.86% (6)
|7.14% (1)
|Гранада
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +13 =3 -4Гранада 2:0 Мольде Хоффенхайм 0:2 Мольде Мольде 3:3 Хоффенхайм Мольде 2:1 Бранн
Мольде 4:0 Браттвог Мольде 5:0 Сарпсборг-08 Одд 1:4 Мольде Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде
Гранада Последние 20 матчей: +9 =3 -8Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче
Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия
Последние игры между собой
Мольде: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Мольде - Гранада
Исход игры
Мольде
21.9% (14)
Ничья
40.6% (26)
Гранада
37.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
39.68% (25)
Меньше
60.32% (38)
Обе команды забьют
Да
79.37% (50)
Нет
20.63% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (25)
1:2 Гранада
25% (16)
2:1 Мольде
10.9% (7)
0:1 Гранада
7.8% (5)
1:0 Мольде
6.3% (4)
0:2 Гранада
3.1% (2)
2:0 Мольде
3.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!