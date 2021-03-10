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Мольде
 
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Стадион:
Гранада

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 3 0.33
2. Эллингсен Мартин 3 0.33
3. Андерсен Эйрик Улланд 3 0.33
4. Омойджуфано Охи 3 (1) 0.33
5. Хуссейн Эцаз 1 0.11
6. David Datro Fofana 1 0.11
7. Риса Бирк 0 0
8. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
9. Джеймс Леке 0 0
10. Эурснес Фредрик 0 0
11. Хёуген Кристоффер 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Видаль Молина 2 0.22
2. Эррера Янгель 2 0.22
3. Суарес Луис III 2 0.22
4. Мачис Дарвин 1 0.11
5. Монторо Анхель 1 0.11
6. Кенеди Роберт 1 0.11
7. Соро Альберто 1 0.11
8. Сольдадо Роберто 1 0.11
9. Фулкье Димитри 0 0
10. Силва Руи 0 0
11. Пуэртас Антонио 0 0
12. Милья Луис 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Эллингсен Мартин 3 1
2. Грегерсен Стиан 3 0
3. Эурснес Фредрик 2 0
4. Риса Бирк 2 0
5. Кнутсон Эрлинг 1 0
6. Эйкрем Магнус 1 0
7. Сигурдарсон Бьёрн 1 0
8. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
9. Линде Андреас 1 0
10. Хестад Эйрик 1 0
11. Синюан Шерифф 1 0
12. Уинго Генри 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Монторо Анхель 3 0
2. Санчес Герман 3 0
3. Эррера Янгель 3 0
4. Фулкье Димитри 2 0
5. Мачис Дарвин 2 0
6. Силва Руи 2 0
7. Дуарте Домингуш 2 0
8. Этеки Ян 2 0
9. Суарес Луис III 2 0
10. Перес Неуэн 2 0
11. Кенеди Роберт 1 0
12. Гоналон Максим 1 0
13. Видаль Молина 1 0
14. Вальехо Хесус 1 0
15. Виктор Диаз 1 0
16. Милья Луис 1 0
17. Нева Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 42.86% (6) 7.14% (1)
 Гранада 18.18% (2) 36.36% (4) 0 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Гранада 2:0 Мольде Хоффенхайм 0:2 Мольде Мольде 3:3 Хоффенхайм Мольде 2:1 Бранн
Мольде 4:0 Браттвог Мольде 5:0 Сарпсборг-08 Одд 1:4 Мольде Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде
Гранада Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче
Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия

Последние игры между собой

Мольде: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гранада 2:0 Мольде Лига Европы
1/16 финала
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
3 Црвена Звезда
3 Милан
2 Динамо Киев
1 Брюгге
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
2 Лилль
4 Аякс
6 Янг Бойз
3 Байер Л
2 Славия Прага
0 Лестер
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Краснодар
4 Динамо Загреб
3 Гранада
2 Наполи
5 Мольде
3 Хоффенхайм
5 Олимпиакос
4 ПСВ
3 Бенфика
4 Арсенал
1 Брага
5 Рома
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
1/8 финала
1 Манчестер Юнайтед
1 Милан
0 Динамо Киев
2 Вильярреал
3 Аякс
0 Янг Бойз
1 Славия Прага
1 Глазго Рейнджерс
2 Тоттенхэм
0 Динамо Загреб
2 Гранада
0 Мольде
1 Олимпиакос
3 Арсенал
3 Рома
0 Шахтёр Донецк
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мольде - Гранада от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2021, осталось 2 дня 18 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Мольде 21.9% (14)
    X 40.6% (26)
    Гранада 37.5% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мольде
    Ничья
    Гранада
    3.10
    3.66
    2.43
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      3.08 3.66 2.43
    Бонус: 10 000 ₽ 3.05 3.45 2.36
    Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.64 2.32
    Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.50 2.35
      3.08 3.57 2.33

    Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.04 4.68 1.19 3.10 1.37 2.20 1.78 1.66 2.23 1.38 3.06 1.24 4.06 1.10 6.70
    9.60 1.06 3.55 1.30 2.70 1.47 1.87 1.94 1.48 2.65 1.34 3.30 1.12 6.40
    9.10 1.02 8.40 1.05 3.46 1.29 2.62 1.49 1.90 2.00 1.46 2.72 1.32 3.26 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 10.75
    11.00 1.03 8.00 1.06 3.35 1.29 2.65 1.48 2.12 1.72 1.85 1.97 1.69 2.17 1.47 2.65 1.31 3.30 1.13 5.80 1.10 6.20 1.01 10.50 1.01 11.00 0.00 18.50
    3.62 1.30 2.75 1.48 2.18 1.72 1.89 1.98 1.68 2.26 1.48 2.77 1.32 3.48 1.11 7.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.40 1.57 1.57 2.40 1.28 3.68 1.10 6.80
    2.80 1.41 1.85 1.88 1.40 2.80 1.09 6.60
    2.91 1.41 1.90 1.90 1.42 2.88 1.12 6.15 1.09 7.50
    1.92 1.89 1.40 2.90 1.12 5.70
    3.01 1.41 2.47 1.58 1.93 1.94 1.57 2.49 1.41 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.32 1.33 1.97 1.84 1.49 2.62 1.23 4.18
    3.95 1.23 2.75 1.42 1.69 2.08 1.18 4.40
    3.95 1.25 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.64 1.18 5.00
    2.65 1.42 1.67 2.12 1.29 3.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 1.95
    1.73 2.03
    1.74 2.04
    Букмекер Да Нет
    4.64 1.21
    4.40 1.19
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.32 1.33
    3.25 1.32
    3.35 1.32
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    Прогнозы на матч Мольде - Гранада

    Исход игры
    Мольде
    21.9% (14)
    Ничья
    40.6% (26)
    Гранада
    37.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.68% (25)
    Меньше
    60.32% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    79.37% (50)
    Нет
    20.63% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (25)
    1:2 Гранада
    25% (16)
    2:1 Мольде
    10.9% (7)
    0:1 Гранада
    7.8% (5)
    1:0 Мольде
    6.3% (4)
    0:2 Гранада
    3.1% (2)
    2:0 Мольде
    3.1% (2)
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