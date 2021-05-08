Первый тайм

6' Лемар слева из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Тер Штеген прилёг на траву и забрал мяч в руки.

5' Карраско не смог пробить головой по воротам после навеса справа.

4' Гонсалес на левом фланге понёсся на перехват и сыграл рукой.

3' Коке в центре поля нарушил правила.

2' "Барселона" играет в сине-красно-жёлтой форме, "Атлетико" - в красно-белой.