Барселона
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Камп Ноу
Атлетико М
18
Альба
Жорди
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
15
Савич
Стефан
11
Лемар
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Тенас АрнауВратарь
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фирпо ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
89 Владение мячом, % 11
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|28 (3)
|0.82
|2.
|Гризманн Антуан
|12 (1)
|0.35
|3.
|Дембеле Усман
|5
|0.15
|4.
|Фати Ансу
|4
|0.12
|5.
|Альба Жорди
|3
|0.09
|6.
|Де Йонг Френки
|3
|0.09
|7.
|Тринкан Франсишку
|3
|0.09
|8.
|Гонсалес Педро
|2
|0.06
|9.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.06
|10.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.06
|11.
|Мингеса Оскар
|2
|0.06
|12.
|Дест Серджино
|2
|0.06
|13.
|Араухо Рональд
|2
|0.06
|14.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|15.
|Мориба Илайкс
|1
|0.03
|16.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|17.
|Ленгле Клеман
|1
|0.03
|18.
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|19.
|Бускетс Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|19 (3)
|0.56
|2.
|Льоренте Маркос
|12
|0.35
|3.
|Корреа Анхель
|7
|0.21
|4.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.21
|5.
|Карраско Янник
|5
|0.15
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.06
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.06
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.03
|9.
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.03
|11.
|Савич Стефан
|1
|0.03
|12.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Лоди Ренан
|0
|0
|15.
|Эррера Эктор
|0
|0
|16.
|Санчес Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|7
|1
|2.
|Альба Жорди
|8
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|8
|0
|4.
|Месси Лионель
|4
|0
|5.
|Гризманн Антуан
|4
|0
|6.
|Де Йонг Френки
|4
|0
|7.
|Мингеса Оскар
|4
|0
|8.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|9.
|Пике Херард
|2
|0
|10.
|Дембеле Усман
|2
|0
|11.
|Араухо Рональд
|2
|0
|12.
|Гонсалес Педро
|2
|0
|13.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|14.
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|15.
|Роберто Серхи
|1
|0
|16.
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|17.
|Аленья Карлес
|1
|0
|18.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|19.
|Дест Серджино
|1
|0
|20.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|21.
|Фати Ансу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Коке Хорхе
|8
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|8
|0
|4.
|Карраско Янник
|6
|0
|5.
|Льоренте Маркос
|6
|0
|6.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|7.
|Суарес Луис
|5
|0
|8.
|Хименес Хосе
|5
|0
|9.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|11.
|Лемар Тома
|4
|0
|12.
|Эрмосо Марио
|4
|0
|13.
|Корреа Анхель
|3
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|15.
|Эррера Эктор
|2
|0
|16.
|Торрейра Лукас
|2
|0
|17.
|Лоди Ренан
|2
|0
|18.
|Коста Диего
|1
|0
|19.
|Парти Томас
|1
|0
|20.
|Витоло Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|10.67% (8)
|14.67% (11)
|22.67% (17)
|13.33% (10)
|20% (15)
|18.67% (14)
|Атлетико М
|8.47% (5)
|10.17% (6)
|20.34% (12)
|22.03% (13)
|16.95% (10)
|22.03% (13)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе
Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =5 -5Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар
Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М
Последние игры между собой
Барселона: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Барселона 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Барселона Примера Барселона 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Барселона Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Атлетико М 0:1 Барселона Примера Атлетико М 2:3 Барселона Кубок Короля Барселона 1:0 Атлетико М Кубок Короля Барселона 3:1 Атлетико М Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 22
|77
|2.
|Барселона
|0:0 Заявка
|35
|23
|6
|6
|80 - 33
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|58 - 24
|74
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|22
|4
|8
|49 - 27
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|53 - 35
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|51 - 38
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|44 - 36
|45
|10.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|31 - 41
|40
|12.
|Кадис
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|29 - 49
|40
|13.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|40 - 50
|39
|14.
|Валенсия
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|43 - 51
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|26 - 40
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 54
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|5
|16
|13
|32 - 46
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 50
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|29 - 52
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|29 - 10
|38
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|6.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|11.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 22
|25
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|16.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0:0 Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 21
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|28
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|20
|9
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|11
|1
|3.
|Хетафе
|Ньом Аллан
|10
|1
|4.
|Алавес
|Батталья Родриго
|10
|1
|5.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|10
|1
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Атлетико М
Исход игры
Барселона
77.6% (118)
Ничья
17.1% (26)
Атлетико М
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (96)
Меньше
35.14% (52)
Обе команды забьют
Да
77.03% (114)
Нет
22.97% (34)
Популярный счёт
2:1 Барселона
46.7% (71)
1:0 Барселона
15.1% (23)
1:1 Ничья
11.8% (18)
3:1 Барселона
6.6% (10)
2:0 Барселона
4.6% (7)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Атлетико М
2.6% (4)
3:2 Барселона
2% (3)
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