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Барселона
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Атлетико М
0' 5'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
5
Бускетс
Серхио
2
Дест
Серджино
21
Де
Йонг
Френки
16
Гонсалес
Педро
18
Альба
Жорди
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
23
Триппьер
Киран
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
21
Карраско
Янник
11
Лемар
Тома
9
Суарес
Луис
10
Корреа
Анхель
Барселона
3-1-4-2
Атлетико М
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 89 Владение мячом, % 11

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 28 (3) 0.82
2. Гризманн Антуан 12 (1) 0.35
3. Дембеле Усман 5 0.15
4. Фати Ансу 4 0.12
5. Альба Жорди 3 0.09
6. Де Йонг Френки 3 0.09
7. Тринкан Франсишку 3 0.09
8. Гонсалес Педро 2 0.06
9. Брайтвайт Мартин 2 0.06
10. Коутиньо Филиппе 2 0.06
11. Мингеса Оскар 2 0.06
12. Дест Серджино 2 0.06
13. Араухо Рональд 2 0.06
14. Роберто Серхи 1 0.03
15. Мориба Илайкс 1 0.03
16. Фирпо Жуниор 1 0.03
17. Ленгле Клеман 1 0.03
18. Пуч Рикард 1 0.03
19. Бускетс Серхио 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.56
2. Льоренте Маркос 12 0.35
3. Корреа Анхель 7 0.21
4. Фелиш Жоау 7 (1) 0.21
5. Карраско Янник 5 0.15
6. Ньигес Сауль 2 0.06
7. Коста Диего 2 (1) 0.06
8. Лемар Тома 1 0.03
9. Коке Хорхе 1 0.03
10. Эрмосо Марио 1 0.03
11. Савич Стефан 1 0.03
12. Торрейра Лукас 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Лоди Ренан 0 0
15. Эррера Эктор 0 0
16. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 7 1
2. Альба Жорди 8 0
3. Бускетс Серхио 8 0
4. Месси Лионель 4 0
5. Гризманн Антуан 4 0
6. Де Йонг Френки 4 0
7. Мингеса Оскар 4 0
8. Брайтвайт Мартин 3 0
9. Пике Херард 2 0
10. Дембеле Усман 2 0
11. Араухо Рональд 2 0
12. Гонсалес Педро 2 0
13. Пьянич Миралем 1 0
14. Тер Штеген Марк-Андре 1 0
15. Роберто Серхи 1 0
16. Юмтити Самуэль 1 0
17. Аленья Карлес 1 0
18. Тринкан Франсишку 1 0
19. Дест Серджино 1 0
20. Фирпо Жуниор 1 0
21. Фати Ансу 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 8 0
4. Карраско Янник 6 0
5. Льоренте Маркос 6 0
6. Фелипе Аугусто IV 6 0
7. Суарес Луис 5 0
8. Хименес Хосе 5 0
9. Фелиш Жоау 5 0
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Лемар Тома 4 0
12. Эрмосо Марио 4 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Торрейра Лукас 2 0
17. Лоди Ренан 2 0
18. Коста Диего 1 0
19. Парти Томас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 10.67% (8) 14.67% (11) 22.67% (17) 13.33% (10) 20% (15) 18.67% (14)
 Атлетико М 8.47% (5) 10.17% (6) 20.34% (12) 22.03% (13) 16.95% (10) 22.03% (13)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе
Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар
Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Барселона: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Атлетико М 1:0 Барселона Ла Лига Барселона 2:2 Атлетико М Ла Лига Барселона 2:3 Атлетико М Суперкубок Атлетико М 0:1 Барселона Ла Лига
Барселона 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Барселона Примера Барселона 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Барселона Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Лига чемпионов Барселона 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Барселона Примера Атлетико М 0:1 Барселона Примера Атлетико М 2:3 Барселона Кубок Короля Барселона 1:0 Атлетико М Кубок Короля Барселона 3:1 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Барселона 0:0 Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
3. Реал Мадрид Заявка 34 22 8 4 58 - 24 74
4. Севилья Заявка 34 22 4 8 49 - 27 70
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Вильярреал Заявка 34 13 13 8 51 - 38 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Гранада Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
9. Атлетик Б Заявка 34 11 12 11 44 - 36 45
10. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
11. Осасуна Заявка 34 10 10 14 31 - 41 40
12. Кадис Заявка 34 10 10 14 29 - 49 40
13. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
14. Валенсия Заявка 34 8 12 14 43 - 51 36
15. Хетафе Заявка 34 8 10 16 26 - 40 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Вальядолид Заявка 34 5 16 13 32 - 46 31
18. Уэска Заявка 34 6 12 16 32 - 50 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 34 5 11 18 26 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 17 12 2 3 29 - 10 38
3. Барселона 0:0 Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
6. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
7. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
8. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
9. Вильярреал Заявка 17 7 6 4 23 - 19 27
10. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
11. Валенсия Заявка 17 6 7 4 27 - 22 25
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
17. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
18. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 0:0 Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Осасуна Заявка 17 4 5 8 13 - 21 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
13. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
14. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
15. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 20 9 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Хетафе Ньом Аллан 10 1
4. Алавес Батталья Родриго 10 1
5. Алавес Эдгар Мендес 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Лемар слева из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Тер Штеген прилёг на траву и забрал мяч в руки.
  • 5'
    Карраско не смог пробить головой по воротам после навеса справа.
  • Фол, нарушение
    4'
    Гонсалес на левом фланге понёсся на перехват и сыграл рукой.
  • Фол, нарушение
    3'
    Коке в центре поля нарушил правила.
  • 2'
    "Барселона" играет в сине-красно-жёлтой форме, "Атлетико" - в красно-белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Камп Ноу"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Барселона 0:0 Атлетико М

Исход игры
Барселона
77.6% (118)
Ничья
17.1% (26)
Атлетико М
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (96)
Меньше
35.14% (52)
Обе команды забьют
Да
77.03% (114)
Нет
22.97% (34)
Популярный счёт
2:1 Барселона
46.7% (71)
1:0 Барселона
15.1% (23)
1:1 Ничья
11.8% (18)
3:1 Барселона
6.6% (10)
2:0 Барселона
4.6% (7)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Атлетико М
2.6% (4)
3:2 Барселона
2% (3)
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