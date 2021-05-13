Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

96' Удар от ворот произведет Бетис

95' Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Родри из команды Бетис отправил кросс в штрафную...

93' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Ох, нехорошо это выглядит. Энрич Серхи получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Энрич Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Энрич Серхи из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Бетис

90' Шанс! Мигель Атьенса из команды Эйбар пробил головой, но мимо

90' Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Мигель Атьенса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Бетис

83' Эспозито Эду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

80' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Эспозито Эду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Удар от ворот произведет Эйбар

77' Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Паулу Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Хорошую попытку сделал Морон Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Тактическая замена. Иглесиас Борха уходит с поля и его заменяет Родри

72' Хиль Бриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

70' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Бетис

67' Мигель Атьенса из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

66' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Судье надоело, что Эмерсон Жуниор тянет время и он наказал его горчичником

64' Удар от ворот произведет Бетис

64' Головой пробил Энрич Серхи , но голкипер отбил его в поле!

63' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

62' Игрок Гуардадо Андрес из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

62' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Бетис

58' Бартра Марк из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Эйбар

52' Корреа Робер получил желтую карточку от судьи

52' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Эмерсон Жуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Эмерсон Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Эспозито Эду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля