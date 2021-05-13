Испания: Ла Лига 2020-2021
0:1
4' ГолГуардадо Андрес
34' Желтая карточкаПапа Диоп
38' Желтая карточкаПаулу Оливейра
52' Желтая карточкаКорреа Робер
65' Желтая карточкаЭмерсон Жуниор
1:1
83' ГолЭнрич Серхи
20
Корреа
Робер
15
Анхель
Хосе
25
Хиль
Бриан
10
Эспозито
Эду
17
Кике
Гарсия
15
Морено
Алекс
20
Лаинес
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Фекир ЯссинНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
0:1
34'
38'
46'
52'
65'
83'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|12
|0.33
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.08
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.08
|4.
|Энрич Серхи
|3
|0.08
|5.
|Педро Леон
|1
|0.03
|6.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|7.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.03
|9.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|10.
|Ресио Хосе
|1 (1)
|0.03
|11.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.03
|12.
|Эспозито Эду
|0
|0
|13.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|14.
|Корреа Робер
|0
|0
|15.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|16.
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|17.
|Гарсия Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иглесиас Борха
|9 (3)
|0.25
|2.
|Каналес Серхио
|8 (2)
|0.22
|3.
|Тельо Кристиан
|5
|0.14
|4.
|Фекир Набиль
|4 (1)
|0.11
|5.
|Манди Аисса
|3
|0.08
|6.
|Санабрия Антонио
|3
|0.08
|7.
|Хоакин Санчес
|2
|0.06
|8.
|Руибаль Айтор
|2
|0.06
|9.
|Хуанми Мигель
|2
|0.06
|10.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|11.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|12.
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|13.
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|14.
|Виктор Руис
|1
|0.03
|15.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|16.
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|17.
|Морено Алекс
|0
|0
|18.
|Лаинес Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|8
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|8
|0
|3.
|Хиль Бриан
|6
|0
|4.
|Ресио Хосе
|5
|0
|5.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|6.
|Кике Гарсия
|3
|1
|7.
|Паулу Оливейра
|4
|0
|8.
|Посо Алехандро
|4
|0
|9.
|Эспозито Эду
|4
|0
|10.
|Анхель Хосе
|3
|0
|11.
|Альварес Серхио
|3
|0
|12.
|Корреа Робер
|3
|0
|13.
|Педро Леон
|2
|0
|14.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|15.
|Энрич Серхи
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Муто Йосинори
|1
|0
|19.
|Техеро Альваро
|1
|0
|20.
|Гарсия Алеш
|1
|0
|21.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|22.
|Арьета Унаи
|1
|0
|23.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|9
|1
|2.
|Гидо Родригес
|10
|0
|3.
|Манди Аисса
|5
|2
|4.
|Виктор Руис
|8
|0
|5.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|6.
|Фекир Набиль
|5
|1
|7.
|Акуоку Поль
|4
|1
|8.
|Каналес Серхио
|4
|0
|9.
|Миранда Хуан
|4
|0
|10.
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|11.
|Бартра Марк
|3
|0
|12.
|Морено Алекс
|3
|0
|13.
|Лаинес Диего
|3
|0
|14.
|Браво Клаудио
|2
|0
|15.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|16.
|Хоакин Санчес
|2
|0
|17.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|18.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|19.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|20.
|Морон Лоренцо
|2
|0
|21.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|22.
|Сидней
|1
|0
|23.
|Хуанми Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|39.29% (11)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|Бетис
|13.04% (6)
|10.87% (5)
|17.39% (8)
|10.87% (5)
|15.22% (7)
|32.61% (15)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +2 =5 -13Хетафе 0:1 Эйбар Эйбар 3:0 Алавес Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Гранада 4:1 Эйбар
Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар
Бетис Последние 20 матчей: +10 =7 -3Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б
Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|63 - 23
|80
|2.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|36
|23
|9
|4
|62 - 26
|78
|3.
|Барселона
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|83 - 36
|76
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|52 - 29
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|54 - 37
|56
|6.
|Бетис
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|46 - 48
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|14
|13
|9
|55 - 42
|55
|8.
|Сельта
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|51 - 53
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|Гранада
|0:2 Заявка
|36
|13
|6
|17
|44 - 59
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|36 - 45
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|33 - 53
|43
|13.
|Леванте
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|43 - 53
|40
|14.
|Валенсия
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|46 - 52
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|32 - 54
|35
|16.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|26 - 42
|34
|17.
|Уэска
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|34 - 52
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|5
|16
|15
|32 - 51
|31
|19.
|Эльче
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|29 - 54
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|28 - 47
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 10
|45
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 21
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|7.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|8.
|Гранада
|0:2 Заявка
|18
|9
|3
|6
|24 - 23
|30
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|10.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|18.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|18
|11
|6
|1
|31 - 14
|39
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 27
|23
|8.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|0:2 Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 36
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|19.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|29
|3
|9
|2.
|Вильярреал
|Морено Херард
|22
|10
|5
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Бетис
Исход игры
Эйбар
17.3% (24)
Ничья
35.3% (49)
Бетис
47.5% (66)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (43)
Меньше
68.38% (93)
Обе команды забьют
Да
64.71% (88)
Нет
35.29% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (45)
1:2 Бетис
24.5% (34)
0:1 Бетис
18.7% (26)
1:0 Эйбар
7.9% (11)
2:1 Эйбар
5.8% (8)
2:0 Эйбар
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:2 Бетис
2.2% (3)
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