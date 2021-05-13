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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Эйбар
1:1
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
0:1
4' Гол
Гуардадо Андрес
34' Желтая карточка
Папа Диоп
38' Желтая карточка
Паулу Оливейра
52' Желтая карточка
Корреа Робер
65' Желтая карточка
Эмерсон Жуниор
1:1
83' Гол
Энрич Серхи
90'+6
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
25
Хиль
Бриан
8
Папа
Диоп
33
Атьенса
Мигель
10
Эспозито
Эду
17
Кике
Гарсия
9
Энрич
Серхи
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
20
Лаинес
Диего
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
Эйбар
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Гуардадо Андрес
(Лаинес Диего)
34'
Папа Диоп
 
38'
Паулу Оливейра
 
46'
Ресио Хосе
Папа Диоп
 
52'
Корреа Робер
 
65'
 
Руибаль Айтор
Лаинес Диего
65'
 
Эмерсон Жуниор
72'
Кевин Родригес
Хиль Бриан
 
72'
 
Морон Лоренцо
Тельо Кристиан
73'
 
Родри Родриго
Иглесиас Борха
79'
 
Каналес Серхио
Фекир Набиль
80'
Муто Йосинори
Анхель Хосе
 
83'
Энрич Серхи
(Корреа Робер)
1:1
90'
Педро Леон
Энрич Серхи
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 12 0.33
2. Хиль Бриан 3 0.08
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.08
4. Энрич Серхи 3 0.08
5. Педро Леон 1 0.03
6. Папа Диоп 1 0.03
7. Кевин Родригес 1 0.03
8. Муто Йосинори 1 0.03
9. Инуи Такаси 1 0.03
10. Ресио Хосе 1 (1) 0.03
11. Дмитрович Марко 1 (1) 0.03
12. Эспозито Эду 0 0
13. Паулу Оливейра 0 0
14. Корреа Робер 0 0
15. Арбилья Анайц 0 0
16. Луиш Рафаэл 0 0
17. Гарсия Алеш 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иглесиас Борха 9 (3) 0.25
2. Каналес Серхио 8 (2) 0.22
3. Тельо Кристиан 5 0.14
4. Фекир Набиль 4 (1) 0.11
5. Манди Аисса 3 0.08
6. Санабрия Антонио 3 0.08
7. Хоакин Санчес 2 0.06
8. Руибаль Айтор 2 0.06
9. Хуанми Мигель 2 0.06
10. Карвалью Вилльям 2 0.06
11. Эмерсон Жуниор 1 0.03
12. Миранда Хуан 1 0.03
13. Гуардадо Андрес 1 0.03
14. Виктор Руис 1 0.03
15. Гидо Родригес 1 0.03
16. Морон Лоренцо 1 0.03
17. Морено Алекс 0 0
18. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 8 2
2. Арбилья Анайц 8 0
3. Хиль Бриан 6 0
4. Ресио Хосе 5 0
5. Бургос Эстебан 5 0
6. Кике Гарсия 3 1
7. Паулу Оливейра 4 0
8. Посо Алехандро 4 0
9. Эспозито Эду 4 0
10. Анхель Хосе 3 0
11. Альварес Серхио 3 0
12. Корреа Робер 3 0
13. Педро Леон 2 0
14. Луиш Рафаэл 2 0
15. Энрич Серхи 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Муто Йосинори 1 0
19. Техеро Альваро 1 0
20. Гарсия Алеш 1 0
21. Атьенса Мигель 1 0
22. Арьета Унаи 1 0
23. Мендиа Эньяут 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 9 1
2. Гидо Родригес 10 0
3. Манди Аисса 5 2
4. Виктор Руис 8 0
5. Карвалью Вилльям 5 1
6. Фекир Набиль 5 1
7. Акуоку Поль 4 1
8. Каналес Серхио 4 0
9. Миранда Хуан 4 0
10. Гуардадо Андрес 3 0
11. Бартра Марк 3 0
12. Морено Алекс 3 0
13. Лаинес Диего 3 0
14. Браво Клаудио 2 0
15. Роблес Жоэль 2 0
16. Хоакин Санчес 2 0
17. Санабрия Антонио 2 0
18. Иглесиас Борха 2 0
19. Руибаль Айтор 2 0
20. Морон Лоренцо 2 0
21. Монтойя Мартин 0 1
22. Сидней 1 0
23. Хуанми Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 10.71% (3) 14.29% (4) 10.71% (3) 39.29% (11) 7.14% (2) 17.86% (5)
 Бетис 13.04% (6) 10.87% (5) 17.39% (8) 10.87% (5) 15.22% (7) 32.61% (15)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Хетафе 0:1 Эйбар Эйбар 3:0 Алавес Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Гранада 4:1 Эйбар
Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар
Бетис Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б
Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Бетис 0:2 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:1 Бетис Ла Лига Бетис 1:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:0 Бетис Примера
Бетис 1:1 Эйбар Примера Бетис 2:0 Эйбар Примера Эйбар 5:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Эйбар Примера Эйбар 3:1 Бетис Примера Эйбар 1:1 Бетис Примера Бетис 0:4 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 36 24 8 4 63 - 23 80
2. Реал Мадрид 2:0 Заявка 36 23 9 4 62 - 26 78
3. Барселона Заявка 36 23 7 6 83 - 36 76
4. Севилья Заявка 36 23 5 8 52 - 29 74
5. Реал Сосьедад Заявка 36 15 11 10 54 - 37 56
6. Бетис Заявка 36 15 10 11 46 - 48 55
7. Вильярреал Заявка 36 14 13 9 55 - 42 55
8. Сельта Заявка 36 13 11 12 51 - 53 50
9. Атлетик Б Заявка 36 11 13 12 46 - 39 46
10. Гранада 0:2 Заявка 36 13 6 17 44 - 59 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Леванте Заявка 36 9 13 14 43 - 53 40
14. Валенсия Заявка 36 9 12 15 46 - 52 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 36 8 10 18 26 - 42 34
17. Уэска Заявка 36 7 12 17 34 - 52 33
18. Вальядолид Заявка 36 5 16 15 32 - 51 31
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 36 6 12 18 28 - 47 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 14 3 1 39 - 10 45
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид 2:0 Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
8. Гранада 0:2 Заявка 18 9 3 6 24 - 23 30
9. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
10. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
11. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
16. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
18. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 2:0 Заявка 18 11 6 1 31 - 14 39
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
8. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада 0:2 Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 22 10 5
3. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Эйбар: 61%, Бетис: 39%.
  • 46'
    Тельо Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    46'
    Фекир Набиль из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
  • 45'
    Тельо Кристиан мяч отрикошетил от ворот
  • 45'
    Вратарь парирует удар, который нанес Фекир Набиль, и мяч снова в игре
  • 45'
    Тельо Кристиан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 44'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 44'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 44'
    Лаинес Диего из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Угловой
    44'
    Фекир Набиль из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
  • 43'
    Иглесиас Борха из команды Бетис нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    43'
    Фекир Набиль из команды Бетис подал угловой слева.
  • 42'
    Корреа Робер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    42'
    Арбилья Анайц наказан за толчок Иглесиас Борха
  • 41'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Эйбар: 60%, Бетис: 40%.
  • 40'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 40'
    Шанс! Кике Гарсия из команды Эйбар пробил головой, но мимо
  • 39'
    Хиль Бриан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Лаинес Диего из команды Бетис делает пас партнеру.
  • 39'
    Отличные скиллы показывает Лаинес Диего, обводя своих соперников
  • 39'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    38'
    Паулу Оливейра получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Паулу Оливейра из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
  • 38'
    Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 37'
    Корреа Робер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 37'
    Энрич Серхи из команды Эйбар делает пас партнеру.
  • 36'
    Эспозито Эду из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Корреа Робер из команды Эйбар делает пас партнеру.
  • 36'
    Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Контроль мяча: Эйбар: 60%, Бетис: 40%.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 35'
    Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 35'
    Фекир Набиль из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
  • 35'
    Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Тельо Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    34'
    Папа Диоп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
  • 34'
    Бетис начинает контратаку
  • 33'
    Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Арбилья Анайц из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    32'
    Эмерсон Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 32'
    Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Корреа Робер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Эйбар: 61%, Бетис: 39%.
  • 30'
    Бетис контролирует мяч.
  • 29'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 28'
    Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Эспозито Эду из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Бетис контролирует мяч.
  • 26'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 26'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 26'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Эйбар: 62%, Бетис: 38%.
  • 25'
    Игрок Фекир Набиль из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 25'
    Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
  • 24'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 23'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Хиль Бриан наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 22'
    Бетис контролирует мяч.
  • 21'
    Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Хиль Бриан из команды Эйбар подал угловой справа.
  • 21'
    Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    21'
    Хиль Бриан из команды Эйбар подал угловой справа.
  • 21'
    Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 20'
    Эспозито Эду из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Эйбар: 66%, Бетис: 34%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
  • 20'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 19'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Эмерсон Жуниор из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Вратарь парирует удар, который нанес Тельо Кристиан, и мяч снова в игре
  • 19'
    Отличные скиллы показывает Тельо Кристиан, обводя своих соперников
  • 18'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Бартра Марк из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
  • 17'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 17'
    Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 15'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 12'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 11'
    Тельо Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Эспозито Эду из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Фекир Набиль пострадал.
  • 9'
    Энрич Серхи из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 8'
    Контроль мяча: Эйбар: 54%, Бетис: 46%.
  • Фол, нарушение
    7'
    Тельо Кристиан из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Корреа Робер пострадал.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 7'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 6'
    Корреа Робер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 6'
    Хиль Бриан из команды Эйбар делает пас партнеру.
  • 5'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лаинес Диего сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    4'
    ГОЛ! - Гуардадо Андрес из команды Бетис наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 4'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 3'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 3'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Хорошую попытку сделал Эспозито Эду. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 2'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Эмерсон Жуниор наказан за толчок Эспозито Эду
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Бетис начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Эйбар 17.3% (24)
X 35.3% (49)
Бетис 47.5% (66)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Эйбар 1:1 Бетис

Исход игры
Эйбар
17.3% (24)
Ничья
35.3% (49)
Бетис
47.5% (66)
Тотал 2.5
Больше
31.62% (43)
Меньше
68.38% (93)
Обе команды забьют
Да
64.71% (88)
Нет
35.29% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (45)
1:2 Бетис
24.5% (34)
0:1 Бетис
18.7% (26)
1:0 Эйбар
7.9% (11)
2:1 Эйбар
5.8% (8)
2:0 Эйбар
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:2 Бетис
2.2% (3)
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