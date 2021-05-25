Норвегия: Первый дивизион 2021
0:1
2' ГолNikolai Jakobsen Hristov
1:1
4' ГолKristian Eriksen
22' Желтая карточкаKristian Loenstad Onsrud
36' Желтая карточкаMorten Bjoerlo
1:2
53' ПенальтиOscar Aga
2:2
73' ГолJonas Enkerud
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Davod Arzani
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Oscar AgaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Aksel Bergo
Ход матча
2'
4'
36'
53'
1:2
73'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jonas Enkerud
|2
|0.67
|2.
|Kristian Eriksen
|2
|0.67
|3.
|Albert Berisha
|1
|0.33
|4.
|Aleksander Melgalvis
|1
|0.33
|5.
|Ruben Alegre Guerro
|1
|0.33
|6.
|Morten Bjoerlo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Martin Hoeyland
|1
|0.33
|2.
|Nikolai Jakobsen Hristov
|1
|0.33
|3.
|Oscar Aga
|1 (1)
|0.33
|4.
|Preben Mankowitz
|0
|0
|5.
|Christos Zafeiris
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|2.
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|3.
|Ruben Alegre Guerro
|1
|0
|4.
|Лунд Юлиан Файе
|1
|0
|5.
|Morten Bjoerlo
|1
|0
|6.
|Hasan Kurucay
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Preben Mankowitz
|1
|0
|2.
|Kevin Mankowitz
|1
|0
|3.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|4.
|Oscar Aga
|1
|0
|5.
|Christos Zafeiris
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хам-Кам
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Гроруд
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +10 =5 -5КФУМ 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:0 Схьёрдал-Блинк Стабек 2:1 Хам-Кам Oeygarden FK 1:3 Хам-Кам
Хам-Кам 1:1 Лиллестрём Ранхейм 1:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:1 Стрёммен Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса КФУМ 1:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Осане Тромсё 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Согндаль Гроруд 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Санднес Хам-Кам 2:3 Дьерв Рёуфосс 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 Схьёрдал-Блинк Конгсвингер 1:2 Хам-Кам Стрёммен 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 0:1 Рёуфосс
Гроруд Последние 20 матчей: +5 =3 -12Гроруд 1:0 Стрёммен Ранхейм 1:0 Гроруд Мьёндален 5:2 Гроруд Лиллестрём 1:1 Гроруд
Гроруд 4:0 Конгсвингер Дьерв 2:0 Гроруд Согндаль 2:1 Гроруд Гроруд 2:1 Стрёммен Гроруд 1:6 Рёуфосс Схьёрдал-Блинк 2:3 Гроруд Гроруд 1:4 Осане Улленсакер-Киса 2:1 Гроруд Гроруд 1:2 Хам-Кам КФУМ 3:1 Гроруд Санднес 3:1 Гроруд Гроруд 4:3 Oeygarden FK Тромсё 3:1 Гроруд Гроруд 0:2 Ранхейм Рёуфосс 2:2 Гроруд Гроруд 1:1 Схьёрдал-Блинк
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Гроруд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Дьерв
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Фредрикстад
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Брюне
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Осане
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Олесунн
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Рёуфосс
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Гроруд
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Ранхейм
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Схьёрдал-Блинк
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Улленсакер-Киса
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Согндаль
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|КФУМ
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|Стрёммен
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Санднес
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Хам-Кам
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Дьерв
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Брюне
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|Рёуфосс
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фредрикстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Гроруд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Схьёрдал-Блинк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Осане
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Согндаль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Стрёммен
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Санднес
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Улленсакер-Киса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|КФУМ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Старт
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Дьерв
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Фредрикстад
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Осане
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брюне
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Улленсакер-Киса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Рёуфосс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Гроруд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|КФУМ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Санднес
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Стрёммен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Согндаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Ранхейм
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|16.
|Схьёрдал-Блинк
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дьерв
|Diego Campos2
|3
|2
|2
|2.
|Брюне
|Bjarte Langeland
|3
|0
|1
|3.
|Рёуфосс
|Mame Mor Ndiaye
|3
|0
|1
|4.
|Хам-Кам
|Jonas Enkerud
|2
|0
|2
|5.
|Хам-Кам
|Kristian Eriksen
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Схьёрдал-Блинк
|Jakob Roemo Skille
|1
|1
|2.
|Осане
|Mark Jensen
|2
|0
|3.
|Схьёрдал-Блинк
|Vegard Fiske
|2
|0
|4.
|Старт
|Робстад Хенрик
|2
|0
|5.
|Брюне
|Робсон Джош
|2
|0