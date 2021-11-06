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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Фредрикстад
2:2
Конец матча

Стадион:
Олесунн
0'
54' Желтая карточка
Jakob Lindstroem
0:1
64' Гол
Хеуген Сигурд
1:1
70' Гол
Taofeek Ismaheel
2:1
72' Гол
Драге Томас
76' Желтая карточка
Taofeek Ismaheel
82' Желтая карточка
Бармен Кристоффер
82' Желтая карточка
Philip Sandvik Aukland
2:2
90' Гол
Янсен Квинт
90'+7
1
Haavar
Jenssen
5
Philip
Sandvik
Aukland
26
Mads
Nielsen
II
21
Янссон
Оскар
28
Хаджич
Аднан
20
Haavard
Aasheim
14
Jakob
Lindstroem
19
Эбю
Олав
12
Taofeek
Ismaheel
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
15
Riki
Alba
13
Лэнсинг
Майкл
16
Хатлехоль
Йёрген
3
Янсен
Квинт
38
Nikolai
Soeyset
Hopland
18
Олафссон
Давид-Кристьян
6
Сегберг
Эрленд
7
Лима
Эриксон
14
Torbjoern
Kallevaag
9
Кастро
Никлас
11
Нордли
Симен
Болькан
22
Хеуген
Сигурд
Фредрикстад
4-3-3
Олесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Фредрикстад
Олесунн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
2:2
Т
1:3
Т
3:0
Т
3:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:0
Т
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Taofeek Ismaheel 12 0.43
Nicolay Solberg 11 0.39
Riki Alba 10 0.36
Хельсруд-Юхансен Хенрик 6 0.21
Эбю Олав 4 0.14
Драге Томас 3 (1) 0.11
Mads Nielsen II 3 0.11
Хансен Александер II 1 0.04
Haavard Aasheim 1 0.04
Уильямс Ноа 1 0.04
Love Reuterswaerd 1 0.04
Anas Farah Ali 1 0.04
Jakob Lindstroem 1 0.04
Stian Stray Molde 0 0
Maikel 0 0
Хаджич Аднан 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Ayoub Aleesami 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 19 (3) 0.68
Нордли Симен Болькан 9 0.32
Кастро Никлас 7 0.25
Kristoffer Oedemarksbakken 6 0.21
Сегберг Эрленд 5 0.18
Бармен Кристоффер 5 (3) 0.18
Torbjoern Kallevaag 3 0.11
Янсен Квинт 2 0.07
Дубвик Исак 2 0.07
Фельман Давид 2 0.07
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.04
Агдестейн Торбьорн 1 0.04
Браянац Муамер 1 0.04
Simen Rafn 0 0
Хатлехоль Йёрген 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakob Lindstroem 7 0
Philip Sandvik Aukland 5 0
Эбю Олав 4 0
Mads Nielsen II 4 0
Haavard Aasheim 2 1
Nicolay Solberg 3 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0
Хансен Александер II 3 0
Taofeek Ismaheel 3 0
Драге Томас 2 0
Riki Alba 2 0
Haavar Jenssen 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Ludvig Begby 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Никлас 4 1
Simen Rafn 5 0
Лима Эриксон 5 0
Фельман Давид 4 0
Torbjoern Kallevaag 3 0
Сегберг Эрленд 3 0
Хеуген Сигурд 3 0
Олафссон Давид-Кристьян 3 0
Дубвик Исак 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Гроннер Йонас 2 0
Kristoffer Oedemarksbakken 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Диа Мамаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
28
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
3
9%
2
7%
1-15
6
19%
4
14%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
8
25%
6
21%
61-75
10
31%
6
21%
76-90

Пропущено

17
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
24%
4
17%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
2
12%
6
26%
61-75
3
18%
2
9%
76-90

Забито

24
36
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
1
4%
7
19%
1-15
6
25%
6
17%
16-30
5
21%
6
17%
31-45
6
25%
5
14%
46-60
4
17%
7
19%
61-75
2
8%
5
14%
76-90

Пропущено

24
17
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
8
33%
7
41%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
3
13%
1
6%
76-90

Забито

56
64
25 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
4
7%
9
14%
1-15
12
21%
10
16%
16-30
9
16%
10
16%
31-45
7
13%
11
17%
46-60
12
21%
13
20%
61-75
12
21%
11
17%
76-90

Пропущено

41
40
21 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 21
8
20%
5
13%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
9
22%
12
30%
31-45
8
20%
7
18%
46-60
6
15%
9
23%
61-75
6
15%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Санднес - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Стрёммен 3:1
Брюне - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Старт - Фредрикстад 2:6 Фредрикстад - Улленсакер-Киса 2:0 КФУМ - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Дьерв - Фредрикстад 3:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 5:1 Фредрикстад - Старт 2:2 Мосс - Фредрикстад 3:1 Крокерёй - Фредрикстад 0:3 Стрёммен - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Брюне 3:1 Рёуфосс - Фредрикстад 0:1
Олесунн
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3
Олесунн - Согндаль 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Осане - Олесунн 1:6 Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3 Олесунн - Дьерв 1:1 Гроруд - Олесунн 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 28 19 6 3 59 - 20 63
2. Олесунн 28 15 10 3 64 - 40 55
3. Дьерв 28 14 9 5 46 - 42 51
4. Фредрикстад 28 14 7 7 57 - 40 49
5. КФУМ 28 11 7 10 41 - 43 40
6. Согндаль 27 11 7 9 39 - 31 40
7. Осане 28 11 5 12 42 - 51 38
8. Санднес 28 10 7 11 40 - 46 37
9. Брюне 28 10 4 14 40 - 44 34
10. Ранхейм 27 9 7 11 52 - 52 34
11. Рёуфосс 28 10 4 14 50 - 51 34
12. Старт 27 9 6 12 53 - 55 33
13. Гроруд 28 9 4 15 41 - 56 31
14. Улленсакер-Киса 28 6 8 14 30 - 45 26
15. Стйордалс Блинк 27 7 5 15 29 - 50 26
16. Стрёммен 28 3 12 13 29 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 14 11 1 2 35 - 13 34
2. Олесунн 14 9 5 0 36 - 17 32
3. Дьерв 14 8 5 1 24 - 17 29
4. Фредрикстад 14 8 4 2 32 - 17 28
5. КФУМ 14 8 2 4 24 - 17 26
6. Рёуфосс 14 8 0 6 32 - 25 24
7. Брюне 14 7 3 4 25 - 16 24
8. Санднес 14 7 2 5 24 - 23 23
9. Осане 14 7 2 5 24 - 26 23
10. Ранхейм 14 6 4 4 31 - 27 22
11. Согндаль 13 5 6 2 21 - 14 21
12. Стйордалс Блинк 14 5 5 4 17 - 13 20
13. Гроруд 14 6 1 7 23 - 26 19
14. Стрёммен 14 3 7 4 13 - 16 16
15. Старт 13 4 3 6 25 - 29 15
16. Улленсакер-Киса 14 3 4 7 13 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 14 8 5 1 24 - 7 29
2. Олесунн 14 6 5 3 28 - 23 23
3. Дьерв 14 6 4 4 22 - 25 22
4. Фредрикстад 14 6 3 5 25 - 23 21
5. Согндаль 14 6 1 7 18 - 17 19
6. Старт 14 5 3 6 28 - 26 18
7. Осане 14 4 3 7 18 - 25 15
8. Санднес 14 3 5 6 16 - 23 14
9. КФУМ 14 3 5 6 17 - 26 14
10. Улленсакер-Киса 14 3 4 7 17 - 28 13
11. Ранхейм 13 3 3 7 21 - 25 12
12. Гроруд 14 3 3 8 18 - 30 12
13. Рёуфосс 14 2 4 8 18 - 26 10
14. Брюне 14 3 1 10 15 - 28 10
15. Стйордалс Блинк 13 2 0 11 12 - 37 6
16. Стрёммен 14 0 5 9 16 - 30 5
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фредрикстад 2:2 Олесунн онлайн


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