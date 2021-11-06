Норвегия: Первый дивизион 2021
2:2
Конец матча
Стадион: Фредрикстад
54' Желтая карточкаJakob Lindstroem
0:1
64' ГолХеуген Сигурд
1:1
70' ГолTaofeek Ismaheel
2:1
72' ГолДраге Томас
76' Желтая карточкаTaofeek Ismaheel
82' Желтая карточкаБармен Кристоффер
82' Желтая карточкаPhilip Sandvik Aukland
2:2
90' ГолЯнсен Квинт
21
Янссон
Оскар
28
Хаджич
Аднан
19
Эбю
Олав
15
Riki
Alba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Янссон ОскарЗащитник
-
28 Хаджич АднанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эбю ОлавПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Riki AlbaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
-
11 MaikelНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bjoern Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Simen RafnЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дубвик ИсакПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Диа МамадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
54'
64'
0:1
69'
70'
72'
2:1
76'
90'
90'
История личных встреч
Фредрикстад
Олесунн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Taofeek Ismaheel
|12
|0.43
|Nicolay Solberg
|11
|0.39
|Riki Alba
|10
|0.36
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|6
|0.21
|Эбю Олав
|4
|0.14
|Драге Томас
|3 (1)
|0.11
|Mads Nielsen II
|3
|0.11
|Хансен Александер II
|1
|0.04
|Haavard Aasheim
|1
|0.04
|Уильямс Ноа
|1
|0.04
|Love Reuterswaerd
|1
|0.04
|Anas Farah Ali
|1
|0.04
|Jakob Lindstroem
|1
|0.04
|Stian Stray Molde
|0
|0
|Maikel
|0
|0
|Хаджич Аднан
|0
|0
|Исаксен Йеспер
|0
|0
|Ayoub Aleesami
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|19 (3)
|0.68
|Нордли Симен Болькан
|9
|0.32
|Кастро Никлас
|7
|0.25
|Kristoffer Oedemarksbakken
|6
|0.21
|Сегберг Эрленд
|5
|0.18
|Бармен Кристоффер
|5 (3)
|0.18
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0.11
|Янсен Квинт
|2
|0.07
|Дубвик Исак
|2
|0.07
|Фельман Давид
|2
|0.07
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.04
|Агдестейн Торбьорн
|1
|0.04
|Браянац Муамер
|1
|0.04
|Simen Rafn
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakob Lindstroem
|7
|0
|Philip Sandvik Aukland
|5
|0
|Эбю Олав
|4
|0
|Mads Nielsen II
|4
|0
|Haavard Aasheim
|2
|1
|Nicolay Solberg
|3
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0
|Хансен Александер II
|3
|0
|Taofeek Ismaheel
|3
|0
|Драге Томас
|2
|0
|Riki Alba
|2
|0
|Haavar Jenssen
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Никлас
|4
|1
|Simen Rafn
|5
|0
|Лима Эриксон
|5
|0
|Фельман Давид
|4
|0
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0
|Сегберг Эрленд
|3
|0
|Хеуген Сигурд
|3
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|3
|0
|Дубвик Исак
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Гроннер Йонас
|2
|0
|Kristoffer Oedemarksbakken
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Диа Мамаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
28
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
3
9%
2
7%
1-15
6
19%
4
14%
16-30
4
13%
4
14%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
8
25%
6
21%
61-75
10
31%
6
21%
76-90
Пропущено
17
23
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
24%
4
17%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
5
29%
29%
4
17%
46-60
2
12%
6
26%
61-75
3
18%
2
9%
76-90
Забито
24
36
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
1
4%
7
19%
1-15
6
25%
6
17%
16-30
5
21%
6
17%
31-45
6
25%
5
14%
46-60
4
17%
7
19%
61-75
2
8%
5
14%
76-90
Пропущено
24
17
14 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
17%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
8
33%
7
41%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
3
13%
1
6%
76-90
Забито
56
64
25 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 17
3 Не забивали 4
4
7%
9
14%
1-15
12
21%
10
16%
16-30
9
16%
10
16%
31-45
7
13%
11
17%
46-60
12
21%
13
20%
61-75
12
21%
11
17%
76-90
Пропущено
41
40
21 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 21
8
20%
5
13%
1-15
4
10%
4
10%
16-30
9
22%
12
30%
31-45
8
20%
7
18%
46-60
6
15%
9
23%
61-75
6
15%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Санднес - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Стрёммен 3:1
Брюне - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Старт - Фредрикстад 2:6 Фредрикстад - Улленсакер-Киса 2:0 КФУМ - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Волеренга - Фредрикстад 2:3 Дьерв - Фредрикстад 3:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 5:1 Фредрикстад - Старт 2:2 Мосс - Фредрикстад 3:1 Крокерёй - Фредрикстад 0:3 Стрёммен - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Брюне 3:1 Рёуфосс - Фредрикстад 0:1
Олесунн
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2 Ранхейм - Олесунн 3:3
Олесунн - Согндаль 3:0 Олесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёммен 3:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Осане - Олесунн 1:6 Олесунн - Гроруд 6:2 Брюне - Олесунн 2:3 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Стрёммен - Олесунн 0:0 Олесунн - Ранхейм 1:1 Браттвог - Олесунн 2:3 Трефф - Олесунн 0:4 Хам-Кам - Олесунн 2:3 Олесунн - Дьерв 1:1 Гроруд - Олесунн 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|28
|19
|6
|3
|59 - 20
|63
|2.
|Олесунн
|28
|15
|10
|3
|64 - 40
|55
|3.
|Дьерв
|28
|14
|9
|5
|46 - 42
|51
|4.
|Фредрикстад
|28
|14
|7
|7
|57 - 40
|49
|5.
|КФУМ
|28
|11
|7
|10
|41 - 43
|40
|6.
|Согндаль
|27
|11
|7
|9
|39 - 31
|40
|7.
|Осане
|28
|11
|5
|12
|42 - 51
|38
|8.
|Санднес
|28
|10
|7
|11
|40 - 46
|37
|9.
|Брюне
|28
|10
|4
|14
|40 - 44
|34
|10.
|Ранхейм
|27
|9
|7
|11
|52 - 52
|34
|11.
|Рёуфосс
|28
|10
|4
|14
|50 - 51
|34
|12.
|Старт
|27
|9
|6
|12
|53 - 55
|33
|13.
|Гроруд
|28
|9
|4
|15
|41 - 56
|31
|14.
|Улленсакер-Киса
|28
|6
|8
|14
|30 - 45
|26
|15.
|Стйордалс Блинк
|27
|7
|5
|15
|29 - 50
|26
|16.
|Стрёммен
|28
|3
|12
|13
|29 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|14
|11
|1
|2
|35 - 13
|34
|2.
|Олесунн
|14
|9
|5
|0
|36 - 17
|32
|3.
|Дьерв
|14
|8
|5
|1
|24 - 17
|29
|4.
|Фредрикстад
|14
|8
|4
|2
|32 - 17
|28
|5.
|КФУМ
|14
|8
|2
|4
|24 - 17
|26
|6.
|Рёуфосс
|14
|8
|0
|6
|32 - 25
|24
|7.
|Брюне
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|8.
|Санднес
|14
|7
|2
|5
|24 - 23
|23
|9.
|Осане
|14
|7
|2
|5
|24 - 26
|23
|10.
|Ранхейм
|14
|6
|4
|4
|31 - 27
|22
|11.
|Согндаль
|13
|5
|6
|2
|21 - 14
|21
|12.
|Стйордалс Блинк
|14
|5
|5
|4
|17 - 13
|20
|13.
|Гроруд
|14
|6
|1
|7
|23 - 26
|19
|14.
|Стрёммен
|14
|3
|7
|4
|13 - 16
|16
|15.
|Старт
|13
|4
|3
|6
|25 - 29
|15
|16.
|Улленсакер-Киса
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|14
|8
|5
|1
|24 - 7
|29
|2.
|Олесунн
|14
|6
|5
|3
|28 - 23
|23
|3.
|Дьерв
|14
|6
|4
|4
|22 - 25
|22
|4.
|Фредрикстад
|14
|6
|3
|5
|25 - 23
|21
|5.
|Согндаль
|14
|6
|1
|7
|18 - 17
|19
|6.
|Старт
|14
|5
|3
|6
|28 - 26
|18
|7.
|Осане
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|8.
|Санднес
|14
|3
|5
|6
|16 - 23
|14
|9.
|КФУМ
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|10.
|Улленсакер-Киса
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|11.
|Ранхейм
|13
|3
|3
|7
|21 - 25
|12
|12.
|Гроруд
|14
|3
|3
|8
|18 - 30
|12
|13.
|Рёуфосс
|14
|2
|4
|8
|18 - 26
|10
|14.
|Брюне
|14
|3
|1
|10
|15 - 28
|10
|15.
|Стйордалс Блинк
|13
|2
|0
|11
|12 - 37
|6
|16.
|Стрёммен
|14
|0
|5
|9
|16 - 30
|5