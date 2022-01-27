Венгрия: Венгерский первый дивизон 2021-2022
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Панчо Арена
15' Желтая карточкаБешич Мухамед
Ход матча
15'
24'
25'
24
Маркек
Томаш
18
Корбу
Мариус
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
25
Блажич
Миха
33
Двали
Лаша
17
Чивич
Эльдар
10
Нгуэн
Токмак
77
Узуни
Мюрто
14
Бэсси
Форчун
- Основной состав
-
24 Маркек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Корбу МариусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Деуч ЛаслоЗащитник
- Защитник
-
77 Шкрибек АленПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Геро ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Горняк Золт
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
25 Блажич МихаЗащитник
-
33 Двали ЛашаЗащитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакПолузащитник
-
77 Узуни МюртоПолузащитник
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Санто РегёПолузащитник
-
22 Марин МаркоПолузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
-
19 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Боли ФранкНападающий
-
Главный тренер: Черчесов Станислав
История личных встреч
Пушкаш-Академия
Ференцварош
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 8 побед
21 матч
14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пушкаш-Академия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балута Александр
|4
|0.24
|Корбу Мариус
|4
|0.24
|Плшек Якуб
|4 (1)
|0.24
|Фаворов Артём
|3
|0.18
|Козак Либор
|3 (1)
|0.18
|Пульич Яков
|3 (1)
|0.18
|Слагвеер Лусиано
|2
|0.12
|Нунеш Жоау
|1
|0.06
|Надь Жолт
|1
|0.06
|Комароми Дьёрдь
|1
|0.06
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ммаэ Райан
|8 (5)
|0.47
|Узуни Мюрто
|7 (1)
|0.41
|Нгуэн Токмак
|4
|0.24
|Мак Роберт
|3
|0.18
|Боли Франк
|3
|0.18
|Ледуни Аисса
|3
|0.18
|Марин Марко
|1
|0.06
|Вечеи Балинт
|1
|0.06
|Зубков Александр
|1
|0.06
|Лончар Стьепан
|1
|0.06
Карточки
Пушкаш-Академия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Надь Жолт
|5
|1
|Нунеш Жоау
|4
|1
|Балута Александр
|5
|0
|Ван Нифф Юлл
|3
|1
|Козак Либор
|4
|0
|Плшек Якуб
|3
|0
|Комароми Дьёрдь
|3
|0
|Сольноки Роланд
|1
|1
|Пульич Яков
|2
|0
|Слагвеер Лусиано
|2
|0
|Геро Даниэль
|2
|0
|Фаворов Артём
|2
|0
|Тот Балаж II
|1
|0
|Шпондлер Чобо
|1
|0
|Деуч Ласло
|1
|0
|Жуниор Веслен
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгуэн Токмак
|5
|0
|Ботка Эндре
|3
|1
|Бешич Мухамед
|4
|0
|Вечеи Балинт
|4
|0
|Ммаэ Райан
|4
|0
|Уинго Генри
|4
|0
|Блажич Миха
|3
|0
|Ледуни Аисса
|3
|0
|Мак Роберт
|2
|0
|Ммаэ Сами
|2
|0
|Узуни Мюрто
|2
|0
|Марин Марко
|1
|0
|Боли Франк
|1
|0
|Зубков Александр
|1
|0
|Захариассен Кристоффер
|1
|0
|Лончар Стьепан
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Чонтош Доминик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
4
36%
1
7%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
2
67%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
7
39%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
2
22%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Забито
24
32
6 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
1
4%
3
9%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
2
8%
9
28%
31-45
7
29%
29%
3
9%
46-60
7
29%
29%
7
22%
61-75
4
17%
8
25%
76-90
Пропущено
19
12
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
2
17%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
4
21%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Пушкаш-Академия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Кишварда - Пушкаш-Академия 1:1 Пушкаш-Академия - Дьирмот 3:0 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:1
Пушкаш-Академия - Залаэгерсег 1:1 Пакш - Пушкаш-Академия 4:1 Пушкаш-Академия - Уйпешт 2:1 Пушкаш-Академия - Гонвед 3:1 Дебрецен - Пушкаш-Академия 0:3 МТК - Пушкаш-Академия 0:1 Пушкаш-Академия - Мезёкёвешд 2:0 Фехервар - Пушкаш-Академия 0:0 Пушкаш-Академия - Кишварда 0:1 Дьирмот - Пушкаш-Академия 0:1 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 1:3 Пушкаш-Академия - Пакш 1:6 Уйпешт - Пушкаш-Академия 1:2 Пушкаш-Академия - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Пушкаш-Академия 3:0 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0
Ференцварош
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ференцварош - Гонвед 1:0 Дебрецен - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Байер Л 1:0 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:1
Мезёкёвешд - Ференцварош 0:3 Бетис - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Фехервар 3:0 Кишварда - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Дьирмот - Ференцварош 0:2 Ференцварош - МТК 0:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Залаэгерсег 1:2 Пакш - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Бетис 1:3 Ференцварош - Уйпешт 3:1 Фехервар - Ференцварош 0:1 Байер Л - Ференцварош 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дебрецен 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|0:0
|17
|11
|3
|3
|32 - 12
|36
|2.
|Кишварда
|17
|10
|4
|3
|31 - 17
|34
|3.
|Пушкаш-Академия
|0:0
|17
|9
|5
|3
|27 - 19
|32
|4.
|Фехервар
|17
|8
|5
|4
|23 - 18
|29
|5.
|Залаэгерсег
|17
|6
|5
|6
|26 - 35
|23
|6.
|Мезёкёвешд
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Пакш
|17
|6
|3
|8
|42 - 36
|21
|8.
|Гонвед
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|9.
|Дебрецен
|17
|4
|6
|7
|30 - 29
|18
|10.
|Уйпешт
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|11.
|МТК
|17
|4
|3
|10
|13 - 31
|15
|12.
|Дьирмот
|17
|3
|5
|9
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фехервар
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|2.
|Кишварда
|9
|6
|2
|1
|19 - 8
|20
|3.
|Ференцварош
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|4.
|Пушкаш-Академия
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|5.
|Залаэгерсег
|9
|4
|2
|3
|15 - 17
|14
|6.
|Мезёкёвешд
|8
|3
|3
|2
|10 - 12
|12
|7.
|Дебрецен
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|8.
|Пакш
|8
|3
|2
|3
|19 - 18
|11
|9.
|Уйпешт
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Гонвед
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|11.
|МТК
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|12.
|Дьирмот
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|0:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Пушкаш-Академия
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|3.
|Кишварда
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|Мезёкёвешд
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|5.
|Гонвед
|9
|3
|1
|5
|16 - 18
|10
|6.
|Пакш
|9
|3
|1
|5
|23 - 18
|10
|7.
|Залаэгерсег
|8
|2
|3
|3
|11 - 18
|9
|8.
|Фехервар
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|9.
|Дьирмот
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|10.
|Уйпешт
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|11.
|Дебрецен
|9
|1
|3
|5
|13 - 17
|6
|12.
|МТК
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
Прогнозы на матч Пушкаш-Академия 0:0 Ференцварош
Исход игры
Пушкаш-Академия
4.5% (6)
Ничья
25% (33)
Ференцварош
70.5% (93)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (72)
Меньше
43.75% (56)
Обе команды забьют
Да
77.34% (99)
Нет
22.66% (29)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
44.7% (59)
1:1 Ничья
22% (29)
0:1 Ференцварош
12.9% (17)
0:2 Ференцварош
5.3% (7)
1:3 Ференцварош
3% (4)
1:0 Пушкаш-Академия
2.3% (3)
2:1 Пушкаш-Академия
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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