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Венгрия: Венгерский первый дивизон 2021-2022

2021-2022
Пушкаш-Академия
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Ференцварош
0'
15' Желтая карточка
Бешич Мухамед
24' Красная карточка
25' Желтая карточка
 25'

Ход матча

15'
 
Бешич Мухамед
24'
 
25'
 
Прогнозы 132
Пушкаш-Академия 4.5% (6)
X 25% (33)
Ференцварош 70.5% (93)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пушкаш-Академия
Ничья
Ференцварош
3.80
3.70
2.05
Все Коэффициенты
24
Маркек
Томаш
2
Межграни
Мохамед
3
Нунеш
Жоау
23
Шпондлер
Чобо
22
Сольноки
Роланд
11
Слагвеер
Лусиано
6
Ван
Нифф
Юлл
19
Фаворов
Артём
97
Комароми
Дьёрдь
18
Корбу
Мариус
9
Козак
Либор
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
25
Блажич
Миха
33
Двали
Лаша
17
Чивич
Эльдар
5
Бешич
Мухамед
44
Лончар
Стьепан
11
Зубков
Александр
10
Нгуэн
Токмак
77
Узуни
Мюрто
14
Бэсси
Форчун
Пушкаш-Академия
4-4-2
Ференцварош
4-2-3-1

История личных встреч

Пушкаш-Академия
Ференцварош

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 8 побед

21 матч

14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ВПД
1:1
ВПД
1:1
ВПД
1:1
ВПД
2:1
ВПД
1:1
ВПД
2:2
ВПД
4:1
ВПД
1:1
ВПД
4:0
ВПД
1:0
ВПД
3:1
ВПД
1:1
ВПД
1:1
ВПД
4:0
ВПД
2:0
ВПД
0:0
ВПД
1:2
ВПД
1:2
ВПД
2:1
ВПД
1:0
ВПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Пушкаш-Академия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балута Александр 4 0.24
Корбу Мариус 4 0.24
Плшек Якуб 4 (1) 0.24
Фаворов Артём 3 0.18
Козак Либор 3 (1) 0.18
Пульич Яков 3 (1) 0.18
Слагвеер Лусиано 2 0.12
Нунеш Жоау 1 0.06
Надь Жолт 1 0.06
Комароми Дьёрдь 1 0.06
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ммаэ Райан 8 (5) 0.47
Узуни Мюрто 7 (1) 0.41
Нгуэн Токмак 4 0.24
Мак Роберт 3 0.18
Боли Франк 3 0.18
Ледуни Аисса 3 0.18
Марин Марко 1 0.06
Вечеи Балинт 1 0.06
Зубков Александр 1 0.06
Лончар Стьепан 1 0.06

Карточки

Пушкаш-Академия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Надь Жолт 5 1
Нунеш Жоау 4 1
Балута Александр 5 0
Ван Нифф Юлл 3 1
Козак Либор 4 0
Плшек Якуб 3 0
Комароми Дьёрдь 3 0
Сольноки Роланд 1 1
Пульич Яков 2 0
Слагвеер Лусиано 2 0
Геро Даниэль 2 0
Фаворов Артём 2 0
Тот Балаж II 1 0
Шпондлер Чобо 1 0
Деуч Ласло 1 0
Жуниор Веслен 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгуэн Токмак 5 0
Ботка Эндре 3 1
Бешич Мухамед 4 0
Вечеи Балинт 4 0
Ммаэ Райан 4 0
Уинго Генри 4 0
Блажич Миха 3 0
Ледуни Аисса 3 0
Мак Роберт 2 0
Ммаэ Сами 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Марин Марко 1 0
Боли Франк 1 0
Зубков Александр 1 0
Захариассен Кристоффер 1 0
Лончар Стьепан 1 0
Санто Регё 1 0
Чонтош Доминик 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
14
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
4
36%
1
7%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
2
67%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
7
39%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
2
22%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Забито

24
32
6 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
1
4%
3
9%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
2
8%
9
28%
31-45
7
29%
29%
3
9%
46-60
7
29%
29%
7
22%
61-75
4
17%
8
25%
76-90

Пропущено

19
12
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
2
17%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
4
21%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Пушкаш-Академия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Кишварда - Пушкаш-Академия 1:1 Пушкаш-Академия - Дьирмот 3:0 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:1
Пушкаш-Академия - Залаэгерсег 1:1 Пакш - Пушкаш-Академия 4:1 Пушкаш-Академия - Уйпешт 2:1 Пушкаш-Академия - Гонвед 3:1 Дебрецен - Пушкаш-Академия 0:3 МТК - Пушкаш-Академия 0:1 Пушкаш-Академия - Мезёкёвешд 2:0 Фехервар - Пушкаш-Академия 0:0 Пушкаш-Академия - Кишварда 0:1 Дьирмот - Пушкаш-Академия 0:1 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 1:3 Пушкаш-Академия - Пакш 1:6 Уйпешт - Пушкаш-Академия 1:2 Пушкаш-Академия - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Пушкаш-Академия 3:0 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0
Ференцварош
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ференцварош - Гонвед 1:0 Дебрецен - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Байер Л 1:0 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:1
Мезёкёвешд - Ференцварош 0:3 Бетис - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Фехервар 3:0 Кишварда - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Дьирмот - Ференцварош 0:2 Ференцварош - МТК 0:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Залаэгерсег 1:2 Пакш - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Бетис 1:3 Ференцварош - Уйпешт 3:1 Фехервар - Ференцварош 0:1 Байер Л - Ференцварош 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дебрецен 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош 0:0 17 11 3 3 32 - 12 36
2. Кишварда 17 10 4 3 31 - 17 34
3. Пушкаш-Академия 0:0 17 9 5 3 27 - 19 32
4. Фехервар 17 8 5 4 23 - 18 29
5. Залаэгерсег 17 6 5 6 26 - 35 23
6. Мезёкёвешд 17 6 4 7 19 - 27 22
7. Пакш 17 6 3 8 42 - 36 21
8. Гонвед 17 6 2 9 30 - 32 20
9. Дебрецен 17 4 6 7 30 - 29 18
10. Уйпешт 17 4 5 8 24 - 30 17
11. МТК 17 4 3 10 13 - 31 15
12. Дьирмот 17 3 5 9 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фехервар 9 7 1 1 15 - 7 22
2. Кишварда 9 6 2 1 19 - 8 20
3. Ференцварош 0:0 9 5 2 2 18 - 9 17
4. Пушкаш-Академия 0:0 8 4 2 2 12 - 10 14
5. Залаэгерсег 9 4 2 3 15 - 17 14
6. Мезёкёвешд 8 3 3 2 10 - 12 12
7. Дебрецен 8 3 3 2 17 - 12 12
8. Пакш 8 3 2 3 19 - 18 11
9. Уйпешт 8 3 2 3 14 - 14 11
10. Гонвед 8 3 1 4 14 - 14 10
11. МТК 9 3 1 5 7 - 14 10
12. Дьирмот 9 1 4 4 7 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош 0:0 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Пушкаш-Академия 0:0 9 5 3 1 15 - 9 18
3. Кишварда 8 4 2 2 12 - 9 14
4. Мезёкёвешд 9 3 1 5 9 - 15 10
5. Гонвед 9 3 1 5 16 - 18 10
6. Пакш 9 3 1 5 23 - 18 10
7. Залаэгерсег 8 2 3 3 11 - 18 9
8. Фехервар 8 1 4 3 8 - 11 7
9. Дьирмот 8 2 1 5 10 - 16 7
10. Уйпешт 9 1 3 5 10 - 16 6
11. Дебрецен 9 1 3 5 13 - 17 6
12. МТК 8 1 2 5 6 - 17 5
  • Первый тайм
  • 23'
    Заброс Сольноки вперёд получился сильным и безадресным.
  • Угловой
    22'
    Ван Нифф от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Нгуэн.
  • 20'
    У "Ференцвароша" много брака в передачах вперёд, что не позволяет вести комбинационную игру на чужой половине поля.
  • 19'
    Стартовый отрезок встречи прошёл с преимуществом "Пушкаш-Академии". Хозяева больше атакуют и чаще стараются угрожать воротам соперников.
  • 18'
    Сольноки слева сделал заброс к дальней штанге, откуда Козак не смог сделать точную скидку на Слагвеера.
  • Опасный момент
    16'
    Фаворов со штрафного пробил рядом с левой штангой.
  • Желтая карточка
    15'
    Бешич перед штрафной площадью сбил Козака и получил жёлтую карточку. Двадцать пять метров до ворот.
  • Травма, повреждение
    13'
    Слагвееру медики оказывают помощь.
  • Фол, нарушение
    12'
    Бещшич грубо сыграл у центрального круга против Слагвеера.
  • Угловой
    10'
    Гости исполнили первый угловой удар в матче. Ботка навесил к воротам, где Маркек забрал мяч в руки.
  • 8'
    Слагвеер из-за пределов штрафной площади с лёта попытался пробить "ножницами". Получилось слабо.
  • Фол, нарушение
    6'
    Корбу на чужой половине поля ударил по ногам Бешича.
  • 5'
    Ван Нифф со штрафного с двадцати метров пробил в стенку.
  • Фол, нарушение
    4'
    Ботка в центре поля сбил Корбу.
  • 3'
    Команды осторожно начали встречу. Перепасовка пока проходит на своей половине поля.
  • 2'
    "Пушкаш-Академия" играет в синей форме, "Ференцварош" - в бело-зелёной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Панчо Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча четвёртого тура венгерского первого дивизиона, в котором сыграют «Пушкаш-Академия» и «Ференцварош». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 132
Пушкаш-Академия 4.5% (6)
X 25% (33)
Ференцварош 70.5% (93)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пушкаш-Академия
Ничья
Ференцварош
3.80
3.70
2.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пушкаш-Академия 0:0 Ференцварош онлайн


Прогнозы на матч Пушкаш-Академия 0:0 Ференцварош

Исход игры
Пушкаш-Академия
4.5% (6)
Ничья
25% (33)
Ференцварош
70.5% (93)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (72)
Меньше
43.75% (56)
Обе команды забьют
Да
77.34% (99)
Нет
22.66% (29)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
44.7% (59)
1:1 Ничья
22% (29)
0:1 Ференцварош
12.9% (17)
0:2 Ференцварош
5.3% (7)
1:3 Ференцварош
3% (4)
1:0 Пушкаш-Академия
2.3% (3)
2:1 Пушкаш-Академия
2.3% (3)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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