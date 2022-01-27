Сольноки слева сделал заброс к дальней штанге, откуда Козак не смог сделать точную скидку на Слагвеера.

Стартовый отрезок встречи прошёл с преимуществом "Пушкаш-Академии". Хозяева больше атакуют и чаще стараются угрожать воротам соперников.

У "Ференцвароша" много брака в передачах вперёд, что не позволяет вести комбинационную игру на чужой половине поля.

Ван Нифф от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Нгуэн.

16' Фаворов со штрафного пробил рядом с левой штангой.

15' Бешич перед штрафной площадью сбил Козака и получил жёлтую карточку. Двадцать пять метров до ворот.

13' Слагвееру медики оказывают помощь.

12' Бещшич грубо сыграл у центрального круга против Слагвеера.

10' Гости исполнили первый угловой удар в матче. Ботка навесил к воротам, где Маркек забрал мяч в руки.

8' Слагвеер из-за пределов штрафной площади с лёта попытался пробить "ножницами". Получилось слабо.

6' Корбу на чужой половине поля ударил по ногам Бешича.

5' Ван Нифф со штрафного с двадцати метров пробил в стенку.

4' Ботка в центре поля сбил Корбу.

3' Команды осторожно начали встречу. Перепасовка пока проходит на своей половине поля.

2' "Пушкаш-Академия" играет в синей форме, "Ференцварош" - в бело-зелёной.