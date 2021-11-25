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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Бетис
2:0
Конец матча

Стадион:
Ференцварош
0'
1:0
5' Гол
Тельо Кристиан
42' Желтая карточка
Ботка Эндре
49' Желтая карточка
Вечеи Балинт
2:0
52' Гол
Каналес Серхио
79' Желтая карточка
Ледуни Аисса
90'+3
25
Браво
Клаудио
19
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
17
Хоакин
Санчес
27
Гонсалес
Роберто
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
90
Дибус
Денеш
25
Блажич
Миха
3
Ммаэ
Сами
15
Ковачевич
Аднан
23
Кабрая
Марьян
21
Ботка
Эндре
19
Вечеи
Балинт
44
Лончар
Стьепан
16
Захариассен
Кристоффер
8
Ммаэ
Райан
10
Нгуэн
Токмак
Бетис
4-2-3-1
Ференцварош
5-2-3

Ход матча

5'
Тельо Кристиан
(Бельерин Эктор)
1:0
42'
 
Ботка Эндре
49'
 
Вечеи Балинт
52'
Каналес Серхио
(Бельерин Эктор)
2:0
67'
Гуардадо Андрес
Гонсалес Роберто
 
71'
 
Ледуни Аисса
Вечеи Балинт
71'
 
Мак Роберт
Ммаэ Райан
72'
Силва Руи
Браво Клаудио
 
72'
Лаинес Диего
Хоакин Санчес
 
79'
 
Уинго Генри
Ботка Эндре
79'
 
Ледуни Аисса
88'
 
Санто Регё
Нгуэн Токмак
88'
 
Гаврич Желько
Захариассен Кристоффер

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Бетис
Ференцварош

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 2 (1) 0.4
Хуанми Мигель 2 0.4
Тельо Кристиан 2 0.4
Каналес Серхио 1 0.2
Фекир Набиль 1 0.2
Миранда Хуан 1 0.2
Бельерин Эктор 0 0
Родри Родриго 0 0
Виллиан Жозе 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 2 0.4
Ммаэ Райан 1 0.2
Нгуэн Токмак 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 1 1
Гуардадо Андрес 1 0
Родри Родриго 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Песселья Херман 1 0
Морено Алекс 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ммаэ Сами 2 0
Ледуни Аисса 2 0
Вечеи Балинт 1 0
Ботка Эндре 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
10%
3
25%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
50%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0
Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1
Ференцварош
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ференцварош - Фехервар 3:0 Варда - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Дьёрмот - Ференцварош 0:2
Ференцварош - МТК 0:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Залаэгерсег 1:2 Пакш - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Бетис 1:3 Ференцварош - Уйпешт 3:1 Фехервар - Ференцварош 0:1 Байер Л - Ференцварош 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дебрецен 4:2 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 4:1 Славия Прага - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Ференцварош - Варда 1:2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Бетис Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
3. Селтик Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
4. Ференцварош Заявка 5 0 0 5 4 - 12 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Бетис Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Селтик Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Селтик Заявка 3 1 0 2 8 - 9 3
4. Ференцварош Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ботка Эндре получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Тельо Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Бетис 94.8% (127)
X 5.2% (7)
Ференцварош 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Бетис 2:0 Ференцварош онлайн


Прогнозы на матч Бетис 2:0 Ференцварош

Исход игры
Бетис
94.8% (127)
Ничья
5.2% (7)
Ференцварош
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.54% (67)
Меньше
48.46% (63)
Обе команды забьют
Да
47.69% (62)
Нет
52.31% (68)
Популярный счёт
2:0 Бетис
29.9% (40)
2:1 Бетис
29.9% (40)
1:0 Бетис
12.7% (17)
3:1 Бетис
9% (12)
3:0 Бетис
7.5% (10)
1:1 Ничья
4.5% (6)
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