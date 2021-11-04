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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Ференцварош
2:3
Конец матча

Стадион:
Селтик
0'
0:1
3' Гол
Фурухаси Кёго
10' Желтая карточка
Уэлш Стивен
1:1
11' Гол в свои ворота
Юранович Йосип
1:2
23' Гол
Жота Серран
1:3
60' Гол
Абада Лиэль
2:3
86' Гол
Узуни Мюрто
90' Желтая карточка
Ммаэ Сами
90'+5
1
Богдан
Адам
7
Сомалиа
Вергитон
25
Блажич
Миха
3
Ммаэ
Сами
17
Чивич
Эльдар
19
Вечеи
Балинт
93
Ледуни
Аисса
11
Зубков
Александр
16
Захариассен
Кристоффер
10
Нгуэн
Токмак
77
Узуни
Мюрто
15
Харт
Джо
56
Ралстон
Энтони
20
Картер-Викерс
Кэмерон
57
Уэлш
Стивен
88
Юранович
Йосип
6
Битон
Нир
42
Макгрегор
Каллум
11
Абада
Лиэль
14
Тернбулл
Дэвид
17
Жота
Серран
8
Фурухаси
Кёго
Ференцварош
4-2-3-1
Селтик
4-2-3-1

История личных встреч

Ференцварош
Селтик

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0
ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 2 0.5
Ммаэ Райан 1 0.25
Нгуэн Токмак 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фурухаси Кёго 2 0.5
Жота Серран 1 0.25
Тернбулл Дэвид 1 0.25
Абада Лиэль 1 0.25
Айети Альбиан 1 0.25
Ралстон Энтони 1 0.25
Юранович Йосип 1 (1) 0.25

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ммаэ Сами 2 0
Ледуни Аисса 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картер-Викерс Кэмерон 2 0
Рогич Томас 1 0
Старфельт Карл 1 0
Ралстон Энтони 1 0
Соро Исмаила 1 0
Уэлш Стивен 1 0
Монтгомери Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Дьёрмот - Ференцварош 0:2 Ференцварош - МТК 0:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Залаэгерсег 1:2
Пакш - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Бетис 1:3 Ференцварош - Уйпешт 3:1 Фехервар - Ференцварош 0:1 Байер Л - Ференцварош 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дебрецен 4:2 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 4:1 Славия Прага - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Ференцварош - Варда 1:2 Жальгирис - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Жальгирис 2:0 Приштина - Ференцварош 1:3
Селтик
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Селтик - Ливингстон 0:0 Хиберниан - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Джонстон 2:0 Селтик - Ференцварош 2:0
Мазеруэлл - Селтик 0:2 Абердин - Селтик 1:2 Селтик - Байер Л 0:4 Селтик - Данди Юнайтед 1:1 Селтик - Райт Роверс 3:0 Ливингстон - Селтик 1:0 Бетис - Селтик 4:3 Селтик - Росс Каунти 3:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - Сент-Миррен 6:0 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Селтик - Хартс 3:2 Селтик - Яблонец 3:0 Селтик - Данди 6:0 Яблонец - Селтик 2:4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Бетис Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
3. Селтик Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
4. Ференцварош Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Бетис Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Селтик Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
3. Селтик Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
4. Ференцварош Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Жота бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Юранович Йосип уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    10'
    Уэлш Стивен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Фурухаси Кёго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Ференцварош 10.7% (15)
X 35.7% (50)
Селтик 53.6% (75)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Ференцварош 2:3 Селтик онлайн


Прогнозы на матч Ференцварош 2:3 Селтик

Исход игры
Ференцварош
10.7% (15)
Ничья
35.7% (50)
Селтик
53.6% (75)
Тотал 2.5
Больше
51.09% (70)
Меньше
48.91% (67)
Обе команды забьют
Да
85.4% (117)
Нет
14.6% (20)
Популярный счёт
1:2 Селтик
37.9% (53)
1:1 Ничья
33.6% (47)
0:1 Селтик
8.6% (12)
2:1 Ференцварош
8.6% (12)
0:2 Селтик
4.3% (6)
1:3 Селтик
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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