Лига Европы 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Групама Арена
0:1
3' ГолФурухаси Кёго
10' Желтая карточкаУэлш Стивен
1:1
11' Гол в свои воротаЮранович Йосип
1:2
23' ГолЖота Серран
1:3
60' ГолАбада Лиэль
2:3
86' ГолУзуни Мюрто
90' Желтая карточкаМмаэ Сами
25
Блажич
Миха
17
Чивич
Эльдар
19
Вечеи
Балинт
93
Ледуни
Аисса
10
Нгуэн
Токмак
77
Узуни
Мюрто
15
Харт
Джо
57
Уэлш
Стивен
11
Абада
Лиэль
17
Жота
Серран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
19 Вечеи БалинтПолузащитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакПолузащитник
-
77 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
-
31 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Санто РегёПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
-
15 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жота СерранПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
-
47 Маррей ДейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Шоу ЛиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
Ход матча
3'
0:1
10'
11'
1:1
23'
1:2
60'
1:3
86'
2:3
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Ференцварош
Селтик
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|2
|0.5
|Ммаэ Райан
|1
|0.25
|Нгуэн Токмак
|0
|0
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фурухаси Кёго
|2
|0.5
|Жота Серран
|1
|0.25
|Тернбулл Дэвид
|1
|0.25
|Абада Лиэль
|1
|0.25
|Айети Альбиан
|1
|0.25
|Ралстон Энтони
|1
|0.25
|Юранович Йосип
|1 (1)
|0.25
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ммаэ Сами
|2
|0
|Ледуни Аисса
|1
|0
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картер-Викерс Кэмерон
|2
|0
|Рогич Томас
|1
|0
|Старфельт Карл
|1
|0
|Ралстон Энтони
|1
|0
|Соро Исмаила
|1
|0
|Уэлш Стивен
|1
|0
|Монтгомери Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Дьёрмот - Ференцварош 0:2 Ференцварош - МТК 0:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Залаэгерсег 1:2
Пакш - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Бетис 1:3 Ференцварош - Уйпешт 3:1 Фехервар - Ференцварош 0:1 Байер Л - Ференцварош 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дебрецен 4:2 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 4:1 Славия Прага - Ференцварош 1:0 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Ференцварош - Варда 1:2 Жальгирис - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Жальгирис 2:0 Приштина - Ференцварош 1:3
Селтик
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Селтик - Ливингстон 0:0 Хиберниан - Селтик 1:3 Селтик - Сент-Джонстон 2:0 Селтик - Ференцварош 2:0
Мазеруэлл - Селтик 0:2 Абердин - Селтик 1:2 Селтик - Байер Л 0:4 Селтик - Данди Юнайтед 1:1 Селтик - Райт Роверс 3:0 Ливингстон - Селтик 1:0 Бетис - Селтик 4:3 Селтик - Росс Каунти 3:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:0 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - Сент-Миррен 6:0 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Селтик - Хартс 3:2 Селтик - Яблонец 3:0 Селтик - Данди 6:0 Яблонец - Селтик 2:4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|3.
|Селтик
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|6
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Селтик
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Прогнозы на матч Ференцварош 2:3 Селтик
Исход игры
Ференцварош
10.7% (15)
Ничья
35.7% (50)
Селтик
53.6% (75)
Тотал 2.5
Больше
51.09% (70)
Меньше
48.91% (67)
Обе команды забьют
Да
85.4% (117)
Нет
14.6% (20)
Популярный счёт
1:2 Селтик
37.9% (53)
1:1 Ничья
33.6% (47)
0:1 Селтик
8.6% (12)
2:1 Ференцварош
8.6% (12)
0:2 Селтик
4.3% (6)
1:3 Селтик
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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