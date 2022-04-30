0:0
Конец матча
19' Желтая карточкаФанди Ирфан
45' Желтая карточкаТеерасил Дангда
47' Желтая карточкаHu-Kwon Lee
71' Желтая карточкаSoon-Hyeok Jang
90' Желтая карточкаChaowat Weerachart
Ход матча
19'
45'
47'
51'
71'
74'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
64 Владение мячом, % 36
17
Фанди
Ирфан
99
Фанди
Ихсан
31
Ким
Да-Соль
77
Tae-Hyun
Kim
16
Hu-Kwon
Lee
24
Yuhei
Sato
38
Ли
Гюхёк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фанди ИрфанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фанди ИхсанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Diogo I
-
-
-
-
Главный тренер: Makoto Teguramori
- Основной состав
-
31 Ким Да-СольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Tae-Hyun KimПолузащитник
-
16 Hu-Kwon LeeПолузащитник
-
24 Yuhei SatoПолузащитник
-
38 Ли ГюхёкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Ho-Jung ChoiЗащитник
-
30 Хан О ГанЗащитник
- Защитник
-
15 Чон ХоджинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пак Ин-ХёкНападающий
- Нападающий
-
66 Сон Хо-ЧунНападающий
-
-
21 Chan-Sig Oh
-
Главный тренер: Kyeong-Jun Jeon
История личных встреч
Бангкок Гласс
Чоннам Дрэгонс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Бангкок Гласс
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 поражений
Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Керес-Негрос - Бангкок Гласс 1:3 Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2
Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 3:0 Бангкок Гласс - Прачуап 7:2 Бангкок Гласс - Порт 2:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:1 Самут Пракан Сити - Бангкок Гласс 0:3 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 1:1 Бангкок Гласс - Супханбури 2:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 1:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чиангмай Юнайтед 4:1 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Ратчабури - Бангкок Гласс 1:1 Прачуап - Бангкок Гласс 0:0
Чоннам Дрэгонс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Чоннам Дрэгонс - Керес-Негрос 2:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2
Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1 Кванджу - Чоннам Дрэгонс 1:0 Чоннам Дрэгонс - Тэджон Ситизен 0:1 Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:1 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 1:1 Пусан Айпарк - Чоннам Дрэгонс 0:2 Чоннам Дрэгонс - Пучхон 2:1 Кённам - Чоннам Дрэгонс 1:2 Чоннам Дрэгонс - Асан Мугунгва 0:0 Чоннам Дрэгонс - Кимпхо Ситизен 0:2 Анян - Чоннам Дрэгонс 1:0 Тэгу - Чоннам Дрэгонс 3:4 Чоннам Дрэгонс - Тэгу 0:1 Тэджон Ситизен - Чоннам Дрэгонс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 2:3 Ульсан Хёндэ - Чоннам Дрэгонс 1:2