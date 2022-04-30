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  3. Лига чемпионов АФК: Группа G
Бангкок Гласс
0:0
Конец матча
Чоннам Дрэгонс
0'
19' Желтая карточка
Фанди Ирфан
45' Желтая карточка
Теерасил Дангда
47' Желтая карточка
Hu-Kwon Lee
71' Желтая карточка
Soon-Hyeok Jang
90' Желтая карточка
Chaowat Weerachart
90'+4

Ход матча

19'
Фанди Ирфан
 
45'
Теерасил Дангда
 
46'
 
Hee-Seong Park
Yuhei Sato
47'
 
Hu-Kwon Lee
51'
 
Хан О Ган
Hu-Kwon Lee
54'
Chaowat Weerachart
Фанди Ихсан
 
59'
 
Пак Ин-Хёк
Chan-Wool Im
65'
Пурисай Суманья
Pathompol Charoenrattanapirom
 
65'
Diogo I
Теерасил Дангда
 
71'
 
Soon-Hyeok Jang
74'
 
Чон Ходжин
Ли Гюхёк
74'
 
Ho-Jung Choi
Seok-Hyun Lee
77'
Chenrop Samphaodi
Worachit Kanitsribampen
 
78'
Surachart Sareepim
Туньес Андрес
 
90'
Chaowat Weerachart
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 64 Владение мячом, % 36
26
Kittipong
Phuthawchueak
16
Jakkaphan
Praisuwan
17
Фанди
Ирфан
30
Туньес
Андрес
15
Apisit
Sorada
18
Pathompol
Charoenrattanapirom
6
Юен
Сарач
24
Chatmongkol
Thongkiri
22
Worachit
Kanitsribampen
10
Теерасил
Дангда
99
Фанди
Ихсан
31
Ким
Да-Соль
20
Soon-Hyeok
Jang
6
Seong-Jae
Jang
4
Jung-Won
Choi
77
Tae-Hyun
Kim
16
Hu-Kwon
Lee
24
Yuhei
Sato
38
Ли
Гюхёк
11
Плана
Леонард
8
Seok-Hyun
Lee
7
Chan-Wool
Im
Бангкок Гласс
4-4-1-1
Чоннам Дрэгонс
3-4-3

История личных встреч

Бангкок Гласс
Чоннам Дрэгонс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:2

Результаты последних матчей

Бангкок Гласс
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 поражений
Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Керес-Негрос - Бангкок Гласс 1:3 Бангкок Гласс - Керес-Негрос 5:0 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2
Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Бангкок Гласс - Накхонратчасима 3:0 Бангкок Гласс - Прачуап 7:2 Бангкок Гласс - Порт 2:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:1 Самут Пракан Сити - Бангкок Гласс 0:3 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 1:1 Бангкок Гласс - Супханбури 2:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 1:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чиангмай Юнайтед 4:1 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Ратчабури - Бангкок Гласс 1:1 Прачуап - Бангкок Гласс 0:0
Чоннам Дрэгонс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Чоннам Дрэгонс - Керес-Негрос 2:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Чоннам Дрэгонс - Бангкок Гласс 0:2
Керес-Негрос - Чоннам Дрэгонс 0:1 Кванджу - Чоннам Дрэгонс 1:0 Чоннам Дрэгонс - Тэджон Ситизен 0:1 Чоннам Дрэгонс - Сеул Е-Лэнд 1:1 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 1:1 Пусан Айпарк - Чоннам Дрэгонс 0:2 Чоннам Дрэгонс - Пучхон 2:1 Кённам - Чоннам Дрэгонс 1:2 Чоннам Дрэгонс - Асан Мугунгва 0:0 Чоннам Дрэгонс - Кимпхо Ситизен 0:2 Анян - Чоннам Дрэгонс 1:0 Тэгу - Чоннам Дрэгонс 3:4 Чоннам Дрэгонс - Тэгу 0:1 Тэджон Ситизен - Чоннам Дрэгонс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Ансан Гринерз 2:3 Ульсан Хёндэ - Чоннам Дрэгонс 1:2
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Теерасил Дангда получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Фанди Ирфан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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