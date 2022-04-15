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  3. Лига чемпионов АФК: Группа G
Бангкок Гласс
1:1
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
0:1
22' Гол
Нэббаут Эндрю
1:1
35' Гол
Теерасил Дангда
55' Желтая карточка
Тилио Марко
75' Желтая карточка
Jordan Bos
90'+5

Ход матча

22'
0:1
Нэббаут Эндрю
(Тилио Марко)
35'
Теерасил Дангда
(Pathompol Charoenrattanapirom)
1:1
55'
 
Тилио Марко
65'
Diogo I
Теерасил Дангда
 
65'
Chatmongkol Thongkiri
Chaowat Weerachart
 
65'
 
Jordi Valadon
Гриффитс Ростин
66'
 
Jordan Bos
Джеймисон Скотт
75'
 
Jordan Bos
78'
Kanokpon Buspakom
Фанди Ихсан
 
83'
 
Цолаковски Стефан
Тилио Марко
88'
 
Борджес Рафаэл
Леки Мэттью
90'
Nakin Wisetchat
Pathompol Charoenrattanapirom
 
90'
Chenrop Samphaodi
Worachit Kanitsribampen
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 8
  • 51 Владение мячом, % 49
26
Kittipong
Phuthawchueak
23
Santipharp
Channgom
17
Фанди
Ирфан
30
Туньес
Андрес
4
Chaowat
Weerachart
13
Фумифа
Эрнесто
6
Юен
Сарач
18
Pathompol
Charoenrattanapirom
22
Worachit
Kanitsribampen
99
Фанди
Ихсан
10
Теерасил
Дангда
1
Гловер
Том
5
Гриффитс
Ростин
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
6
Дженкинсон
Карл
15
Нэббаут
Эндрю
16
Taras
Gomulka
3
Джеймисон
Скотт
23
Тилио
Марко
9
Макларен
Джейми
7
Леки
Мэттью
Бангкок Гласс
4-2-3-1
Мельбурн Сити
3-4-2-1

Результаты последних матчей

Бангкок Гласс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бангкок Гласс - Накхонратчасима 3:0 Бангкок Гласс - Прачуап 7:2 Бангкок Гласс - Порт 2:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:1
Самут Пракан Сити - Бангкок Гласс 0:3 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 1:1 Бангкок Гласс - Супханбури 2:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 1:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чиангмай Юнайтед 4:1 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Ратчабури - Бангкок Гласс 1:1 Прачуап - Бангкок Гласс 0:0 Порт - Бангкок Гласс 1:0 Нонгбуа - Бангкок Гласс 3:1 Бангкок Гласс - Самут Пракан Сити 1:0 Накхонратчасима - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 1:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Теерасил Дангда бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Нэббаут Эндрю бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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