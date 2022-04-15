1:1
Конец матча
0:1
22' ГолНэббаут Эндрю
1:1
35' ГолТеерасил Дангда
55' Желтая карточкаТилио Марко
75' Желтая карточкаJordan Bos
Ход матча
22'
0:1
35'
55'
75'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 8
-
51 Владение мячом, % 49
17
Фанди
Ирфан
99
Фанди
Ихсан
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фанди ИрфанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фанди ИхсанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
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-
-
-
7 Diogo I
-
-
-
-
Главный тренер: Makoto Teguramori
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Тсубаса ЭндоНападающий
- Нападающий
-
42 Ahmad Taleb
-
-
38 Jordan Bos
-
34 Jordon Hall
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
Результаты последних матчей
Бангкок Гласс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бангкок Гласс - Накхонратчасима 3:0 Бангкок Гласс - Прачуап 7:2 Бангкок Гласс - Порт 2:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:1
Самут Пракан Сити - Бангкок Гласс 0:3 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 1:1 Бангкок Гласс - Супханбури 2:0 Полис Теро - Бангкок Гласс 1:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Бангкок Гласс - Чиангмай Юнайтед 4:1 Бангкок Гласс - Нонгбуа 1:1 Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Гласс 2:2 Ратчабури - Бангкок Гласс 1:1 Прачуап - Бангкок Гласс 0:0 Порт - Бангкок Гласс 1:0 Нонгбуа - Бангкок Гласс 3:1 Бангкок Гласс - Самут Пракан Сити 1:0 Накхонратчасима - Бангкок Гласс 0:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 1:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0