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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Ислочь
 
Позже
Энергетик-БГУ

История личных встреч

Ислочь
Энергетик-БГУ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ислочь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Созах Даниэль 6 (1) 0.32
Морозов Владислав 4 0.21
Барковский Герман 4 (2) 0.21
Никифоренко Олег 3 0.16
Лисакович Руслан 2 0.11
Дибанго Иван 2 0.11
Патоцкий Олег 1 0.05
Артюх Мартин 1 0.05
Лисакович Дмитрий 1 0.05
Самиев Шахром 1 0.05
Козыренко Юрий 1 0.05
Леонович Кирилл 1 0.05
Ковель Максим 1 0.05
Энергетик-БГУ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдухаликов Бобур 17 (4) 0.94
Свирепа Александр 6 0.33
Папарига Роман 2 (1) 0.11
Хусанов Абдукодир 2 (1) 0.11
Грищенко Илья 1 0.06
Абдурахманов Шохрух 1 0.06
Турич Артём 1 0.06
Рылач Андрей 1 (1) 0.06

Карточки

Ислочь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Созах Даниэль 0 1
Энергетик-БГУ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свирепа Александр 1 1
Омельянчук Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
15%
4
25%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
6
46%
1
6%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
5
50%
1
14%
76-90

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
24%
1
6%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
2
12%
4
25%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
5
50%
2
29%
76-90

Забито

30
32
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
6
20%
5
16%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
3
10%
3
9%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
8
27%
6
19%
61-75
4
13%
9
28%
76-90

Пропущено

20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
15%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
10
50%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ислочь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Неман - Ислочь 1:0 Шахтёр Солигорск - Ислочь 1:0 Ислочь - Динамо-Брест 1:2 Слуцк - Ислочь 2:4
Торпедо-БелАЗ - Ислочь 0:1 Ислочь - Витебск 2:0 Динамо Минск - Ислочь 1:2 Ислочь - Гомель 1:1 БАТЭ - Ислочь 0:1 Ислочь - Днепр Могилёв 3:2 Белшина - Ислочь 2:1 Ислочь - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Ислочь 1:3 Ислочь - Минск 2:0 Энергетик-БГУ - Ислочь 1:2 Ислочь - Неман 1:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Динамо-Брест - Ислочь 2:2 Ислочь - Слуцк 1:2 Ислочь - Энергетик-БГУ 0:4
Энергетик-БГУ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 1:2 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 4:0 Витебск - Энергетик-БГУ 0:3
Энергетик-БГУ - Днепр Могилёв 1:1 Энергетик-БГУ - Гомель 0:0 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - Днепр Могилёв 1:1 Белшина - Энергетик-БГУ 0:1 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 5:0 Арсенал Дзержинск - Энергетик-БГУ 0:2 Энергетик-БГУ - Минск 2:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Неман - Энергетик-БГУ 1:4 Энергетик-БГУ - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 1:2 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 Ислочь - Энергетик-БГУ 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Солигорск Заявка 18 12 3 3 31 - 10 39
2. БАТЭ Заявка 19 10 6 3 35 - 15 36
3. Динамо Минск Заявка 18 10 6 2 27 - 16 36
4. Энергетик-БГУ Заявка 18 10 5 3 31 - 15 35
5. Минск Заявка 19 10 3 6 32 - 26 33
6. Ислочь Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
7. Гомель Заявка 19 8 5 6 24 - 21 29
8. Неман Заявка 19 6 10 3 25 - 21 28
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 19 8 4 7 24 - 21 28
10. Славия Мозырь Заявка 19 7 3 9 26 - 31 24
11. Белшина Заявка 19 5 7 7 26 - 28 22
12. Слуцк Заявка 19 4 6 9 20 - 31 18
13. Витебск Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
14. Арсенал Дзержинск Заявка 19 3 4 12 13 - 30 13
15. Динамо-Брест Заявка 18 2 6 10 11 - 26 12
16. Днепр Могилёв Заявка 19 2 3 14 18 - 48 9
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 10 7 1 2 16 - 9 22
2. Шахтёр Солигорск Заявка 8 6 0 2 11 - 3 18
3. Неман Заявка 10 5 3 2 14 - 11 18
4. БАТЭ Заявка 10 5 2 3 18 - 11 17
5. Энергетик-БГУ Заявка 10 4 4 2 16 - 7 16
6. Гомель Заявка 9 4 1 4 9 - 11 13
7. Ислочь Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 9 3 3 3 15 - 11 12
9. Динамо Минск Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
10. Славия Мозырь Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
11. Витебск Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
12. Слуцк Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
13. Белшина Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Арсенал Дзержинск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
15. Днепр Могилёв Заявка 10 2 0 8 10 - 30 6
16. Динамо-Брест Заявка 9 0 5 4 6 - 13 5
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Минск Заявка 10 8 1 1 17 - 8 25
2. Шахтёр Солигорск Заявка 10 6 3 1 20 - 7 21
3. Ислочь Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
4. Энергетик-БГУ Заявка 8 6 1 1 15 - 8 19
5. БАТЭ Заявка 9 5 4 0 17 - 4 19
6. Гомель Заявка 10 4 4 2 15 - 10 16
7. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 5 1 4 9 - 10 16
8. Славия Мозырь Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
9. Белшина Заявка 9 3 4 2 18 - 14 13
10. Минск Заявка 9 3 2 4 16 - 17 11
11. Неман Заявка 9 1 7 1 11 - 10 10
12. Слуцк Заявка 10 2 3 5 8 - 15 9
13. Витебск Заявка 10 2 2 6 9 - 15 8
14. Динамо-Брест Заявка 9 2 1 6 5 - 13 7
15. Арсенал Дзержинск Заявка 9 1 2 6 4 - 15 5
16. Днепр Могилёв Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ислочь - Энергетик-БГУ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 13 часов 4 минуты.



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