Стадион: Gorodskoi Stadion Molodechno
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История личных встреч
Ислочь
Энергетик-БГУ
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ислочь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Созах Даниэль
|6 (1)
|0.32
|Морозов Владислав
|4
|0.21
|Барковский Герман
|4 (2)
|0.21
|Никифоренко Олег
|3
|0.16
|Лисакович Руслан
|2
|0.11
|Дибанго Иван
|2
|0.11
|Патоцкий Олег
|1
|0.05
|Артюх Мартин
|1
|0.05
|Лисакович Дмитрий
|1
|0.05
|Самиев Шахром
|1
|0.05
|Козыренко Юрий
|1
|0.05
|Леонович Кирилл
|1
|0.05
|Ковель Максим
|1
|0.05
Энергетик-БГУ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдухаликов Бобур
|17 (4)
|0.94
|Свирепа Александр
|6
|0.33
|Папарига Роман
|2 (1)
|0.11
|Хусанов Абдукодир
|2 (1)
|0.11
|Грищенко Илья
|1
|0.06
|Абдурахманов Шохрух
|1
|0.06
|Турич Артём
|1
|0.06
|Рылач Андрей
|1 (1)
|0.06
Карточки
Ислочь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Созах Даниэль
|0
|1
Энергетик-БГУ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свирепа Александр
|1
|1
|Омельянчук Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
15%
4
25%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
6
46%
1
6%
61-75
2
15%
5
31%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
5
50%
1
14%
76-90
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
24%
1
6%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
2
12%
4
25%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
5
50%
2
29%
76-90
Забито
30
32
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
6
20%
5
16%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
3
10%
3
9%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
8
27%
6
19%
61-75
4
13%
9
28%
76-90
Пропущено
20
14
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
15%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
10
50%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ислочь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Неман - Ислочь 1:0 Шахтёр Солигорск - Ислочь 1:0 Ислочь - Динамо-Брест 1:2 Слуцк - Ислочь 2:4
Торпедо-БелАЗ - Ислочь 0:1 Ислочь - Витебск 2:0 Динамо Минск - Ислочь 1:2 Ислочь - Гомель 1:1 БАТЭ - Ислочь 0:1 Ислочь - Днепр Могилёв 3:2 Белшина - Ислочь 2:1 Ислочь - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Ислочь 1:3 Ислочь - Минск 2:0 Энергетик-БГУ - Ислочь 1:2 Ислочь - Неман 1:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Динамо-Брест - Ислочь 2:2 Ислочь - Слуцк 1:2 Ислочь - Энергетик-БГУ 0:4
Энергетик-БГУ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 1:2 Торпедо-БелАЗ - Энергетик-БГУ 4:0 Витебск - Энергетик-БГУ 0:3
Энергетик-БГУ - Днепр Могилёв 1:1 Энергетик-БГУ - Гомель 0:0 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 Энергетик-БГУ - Днепр Могилёв 1:1 Белшина - Энергетик-БГУ 0:1 Энергетик-БГУ - Славия Мозырь 5:0 Арсенал Дзержинск - Энергетик-БГУ 0:2 Энергетик-БГУ - Минск 2:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Неман - Энергетик-БГУ 1:4 Энергетик-БГУ - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 1:2 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Энергетик-БГУ - Торпедо-БелАЗ 3:1 Энергетик-БГУ - Витебск 3:1 Ислочь - Энергетик-БГУ 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 10
|39
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|35 - 15
|36
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|27 - 16
|36
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|31 - 15
|35
|5.
|Минск
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|32 - 26
|33
|6.
|Ислочь
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|7.
|Гомель
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 21
|29
|8.
|Неман
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|25 - 21
|28
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 21
|28
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 31
|24
|11.
|Белшина
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|26 - 28
|22
|12.
|Слуцк
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 31
|18
|13.
|Витебск
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 30
|13
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 26
|12
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|18 - 48
|9
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 9
|22
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 3
|18
|3.
|Неман
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Гомель
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 11
|13
|7.
|Ислочь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 11
|12
|9.
|Динамо Минск
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Витебск
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|12.
|Слуцк
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|13.
|Белшина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 30
|6
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 13
|5
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 7
|21
|3.
|Ислочь
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|4.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 8
|19
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 4
|19
|6.
|Гомель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 10
|16
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Белшина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 14
|13
|10.
|Минск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Неман
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 10
|10
|12.
|Слуцк
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|Витебск
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|14.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 13
|7
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
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