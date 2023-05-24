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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Тур: 3.
Узбекистан (до 20 лет)
 
Позже
Гватемала (до 20 лет)
Прогнозы 58
Узбекистан (до 20 лет) 86.2% (50)
X 10.3% (6)
Гватемала (до 20 лет) 3.4% (2)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Файзуллаев Аббосбек 1 0.5
Махамаджонов Махмуд 1 0.5
Эсанов Шерзод 1 0.5
Гватемала (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Узбекистан (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гватемала (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Карлос 0 1

Результаты матчей

Узбекистан (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гватемала (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гватемала (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гватемала (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан (до 20 лет)
(19 матчей)
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 поражений
Узбекистан (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:2 Аргентина (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Узбекистан (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 0:1
Австрия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:2 Фиджи (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Германия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Узбекистан (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:4 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:0 Португалия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:0 Франция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 4:0 Греция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:3 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:4 Хорватия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Испания (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:2 Узбекистан (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Гана (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1
Гватемала (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гватемала (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1 Доминиканская Республика (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 2:2 Гватемала (до 20 лет) - Мексика (до 20 лет) 1:1 Гватемала (до 20 лет) - Канада (до 20 лет) 1:1
Гватемала (до 20 лет) - Аруба (до 20 лет) 2:1 Гватемала (до 20 лет) - Панама (до 20 лет) 3:1 Сальвадор (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 5:1 Гватемала (до 20 лет) - Cayman Islands U20 2:2 Сальвадор (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 2:1 Curacao U20 - Гватемала (до 20 лет) 1:3 Гватемала (до 20 лет) - Guyana U20 4:0 Гватемала (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 1:2 Панама (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 1:0 Гватемала (до 20 лет) - Аруба (до 20 лет) 2:0 Гватемала (до 20 лет) - Тринидад и Тобаго (до 20 лет) 2:0 Ямайка (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 1:0 Хорватия (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 0:1 Саудовская Аравия (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 6:0

Результаты матчей

Узбекистан (до 20 лет)
Гватемала (до 20 лет)

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Узбекистан (до 20 лет)
Гватемала (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 20 лет)
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Узбекистан (до 20 лет)
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Гватемала (до 20 лет)
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 20 лет)
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Узбекистан (до 20 лет)
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гватемала (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Аргентина (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Узбекистан (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Гватемала (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 2
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 2
Словакия (до 20 лет) Мате Солгаи 2
Гамбия (до 20 лет) Боянг Адама 2
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Гватемала (до 20 лет) Сантос Карлос 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 мая 2023, осталось 2 дня 16 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 58
    Узбекистан (до 20 лет) 86.2% (50)
    X 10.3% (6)
    Гватемала (до 20 лет) 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Узбекистан (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Узбекистан (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет)

    Исход игры
    Узбекистан (до 20 лет)
    86.4% (51)
    Ничья
    10.2% (6)
    Гватемала (до 20 лет)
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (25)
    Меньше
    55.36% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    48.21% (27)
    Нет
    51.79% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Узбекистан (до 20 лет)
    30.5% (18)
    1:0 Узбекистан (до 20 лет)
    25.4% (15)
    2:0 Узбекистан (до 20 лет)
    16.9% (10)
    1:1 Ничья
    8.5% (5)
    3:0 Узбекистан (до 20 лет)
    5.1% (3)
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    Гватемала (до 20 лет)
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