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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Эстудиантес Мерида
1:0
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
0:0
4' Не забитый пенальти
Ромеро Сильвио
10' Желтая карточка
Devinson Martinez
45' Желтая карточка
Alexis Doldan
48' Желтая карточка
Nestor Canelon
1:0
62' Гол
Соррилья Эрвин
77' Желтая карточка
Junior Paredes
83' Желтая карточка
Wilfredo Pena
90' Желтая карточка
Dudu V1
90' Желтая карточка
Ayrton Paez
90'+6
1
Beyker
Velasquez
6
Marcel
Guaramato
4
Alexis
Doldan
10
Jesus
Gomez
II
3
Javier
Marquez
9
Nestor
Canelon
20
Jorge
Paez
14
Aaron
Rodriguez
23
Devinson
Martinez
28
Соррилья
Эрвин
26
Junior
Paredes
1
Joao
Ricardo
II
20
Dudu
V1
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
22
Picachu
10
Lucas
Crispim
15
Vinicius3
17
Jose
Welison
27
Calebe
88
Саша
Лукас
18
Ромеро
Сильвио
Эстудиантес Мерида
Форталеза Сеара

История личных встреч

Эстудиантес Мерида
Форталеза Сеара

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
6:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

6
1

Среднее время на гол

15
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Мерида
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Arenas 2 0.4
Соррилья Эрвин 1 0.2
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 2 0.4
Почеттино Томас 2 0.4
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.4
Picachu 2 (2) 0.4
Juan Martin Lucero 1 0.2
Jose Welison 1 0.2
Guilherme dos Santos IX 1 0.2
Moises Vieira 1 0.2
Calebe 1 0.2

Карточки

Эстудиантес Мерида
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junior Paredes 3 1
Edison Penilla 2 1
Jesus Gomez II 2 0
Cristian Flores I 2 0
Nestor Canelon 2 0
Alexis Doldan 2 0
Luis Arenas 2 0
Anthony Matos 1 0
Ayrton Paez 1 0
Wilfredo Pena 1 0
Devinson Martinez 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тити 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Jose Welison 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Почеттино Томас 1 0
Dudu V1 1 0
Александр Кайо 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Мерида
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Эстудиантес Мерида
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
12
Эстудиантес Мерида
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

2
12

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
100%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
7
54%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Мерида
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эстудиантес Мерида - Палестино 1:5 Карабобо - Эстудиантес Мерида 2:0 Эстудиантес Мерида - Минерос де Гуайяна 3:1 Ангостура - Эстудиантес Мерида 2:3
Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Эстудиантес Мерида - Португеза Акаригуа 0:1 Универсидад Сентраль - Эстудиантес Мерида 3:2 Палестино - Эстудиантес Мерида 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Каракас - Эстудиантес Мерида 2:2 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Эстудиантес Мерида - Эрманос Кольменарес 1:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 1:2 Эстудиантес Мерида - Тачира 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:3 Самора - Эстудиантес Мерида 1:5 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Тачира - Эстудиантес Мерида 3:0 Эрманос Кольменарес - Эстудиантес Мерида 2:5
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2
Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3

Результаты матчей

Эстудиантес Мерида
Форталеза Сеара

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Мерида
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 5 4 0 1 15 - 4 12
2.
Палестино
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 5 4
4.
Эстудиантес Мерида
 5 1 0 4 3 - 13 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 3 0 0 13 - 3 9
2.
Палестино
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Эстудиантес Мерида
 3 1 0 2 2 - 6 3
4.
Сан-Лоренсо
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 3 1 1 1 3 - 3 4
2.
Форталеза Сеара
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Палестино
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Эстудиантес Мерида
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    92'
    Ayrton Paez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Дуду получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Соррилья Эрвин уходит с поля. Rafael Castrillo выходит вместо него
  • 88'
    Jorge Paez уходит с поля. Cristian Flores выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    Wilfredo Pena получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Жозе Веилсон уходит с поля. Hercules выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 58'
      Хесус Гомес уходит с поля. Ayrton Paez выходит вместо него
    • 58'
      Nestor Canelon уходит с поля. Wilfredo Pena выходит вместо него
    • Желтая карточка
      48'
      Nestor Canelon получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Alexis Doldan получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Devinson Martinez получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      4'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Ромеро Сильвио пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эстудиантес Мерида 1:0 Форталеза Сеара онлайн

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