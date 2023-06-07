Тур: 5.
1:0
Конец матча
0'
0:0
4' Не забитый пенальтиРомеро Сильвио
10' Желтая карточкаDevinson Martinez
45' Желтая карточкаAlexis Doldan
48' Желтая карточкаNestor Canelon
1:0
62' ГолСоррилья Эрвин
77' Желтая карточкаJunior Paredes
83' Желтая карточкаWilfredo Pena
90' Желтая карточкаDudu V1
90' Желтая карточкаAyrton Paez
90'+6
Ход матча
4'
0:0
45'
48'
62'
1:0
77'
80'
83'
90'
90'
20
Jorge
Paez
20
Dudu
V1
4
Тити
22
Picachu
15
Vinicius3
17
Jose
Welison
27
Calebe
88
Саша
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Jorge PaezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Aldair Pena
-
30 Ayrton Paez
-
-
-
-
-
-
-
-
39 Guilmer Giro
-
Главный тренер: Ali Canas
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
22 PicachuЗащитник
- Полузащитник
-
15 Vinicius3Полузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
27 CalebeПолузащитник
-
88 СашаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Аморим
-
2 Tinga I
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Эстудиантес Мерида
Форталеза Сеара
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
6
1
Среднее время на гол
15
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Мерида
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Arenas
|2
|0.4
|Соррилья Эрвин
|1
|0.2
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|2
|0.4
|Почеттино Томас
|2
|0.4
|Тьяго Гальярдо
|2 (1)
|0.4
|Picachu
|2 (2)
|0.4
|Juan Martin Lucero
|1
|0.2
|Jose Welison
|1
|0.2
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0.2
|Moises Vieira
|1
|0.2
|Calebe
|1
|0.2
Карточки
Эстудиантес Мерида
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junior Paredes
|3
|1
|Edison Penilla
|2
|1
|Jesus Gomez II
|2
|0
|Cristian Flores I
|2
|0
|Nestor Canelon
|2
|0
|Alexis Doldan
|2
|0
|Luis Arenas
|2
|0
|Anthony Matos
|1
|0
|Ayrton Paez
|1
|0
|Wilfredo Pena
|1
|0
|Devinson Martinez
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тити
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Jose Welison
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Tinga I
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Мерида
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Эстудиантес Мерида
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
0
12
Эстудиантес Мерида
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
2
12
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
100%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
7
54%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
33%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Мерида
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эстудиантес Мерида - Палестино 1:5 Карабобо - Эстудиантес Мерида 2:0 Эстудиантес Мерида - Минерос де Гуайяна 3:1 Ангостура - Эстудиантес Мерида 2:3
Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Эстудиантес Мерида - Португеза Акаригуа 0:1 Универсидад Сентраль - Эстудиантес Мерида 3:2 Палестино - Эстудиантес Мерида 1:0 Эстудиантес Мерида - Метрополитанос 0:2 Каракас - Эстудиантес Мерида 2:2 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Эстудиантес Мерида - Эрманос Кольменарес 1:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 1:2 Эстудиантес Мерида - Тачира 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:3 Самора - Эстудиантес Мерида 1:5 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Тачира - Эстудиантес Мерида 3:0 Эрманос Кольменарес - Эстудиантес Мерида 2:5
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2
Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3
Результаты матчей
Эстудиантес Мерида
Форталеза Сеара
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Мерида
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|4.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|13 - 3
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2