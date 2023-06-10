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Кубок Центральной Азии

Тур: 1.
Таджикистан
FIFA #109
 
Позже
Туркменистан
FIFA #137
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
Туркменистан
1.81
4.70
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Таджикистан
Туркменистан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
3:0
АЧК
0:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2
Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0 Иордания - Таджикистан 0:1 Иордания - Таджикистан 2:0 ОАЭ - Таджикистан 3:2 Бахрейн - Таджикистан 1:0 Узбекистан - Таджикистан 2:1
Туркменистан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Малайзия - Туркменистан 1:0 Бахрейн - Туркменистан 1:0 Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3
Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0 Оман - Туркменистан 3:1 Туркменистан - Узбекистан 0:4 Япония - Туркменистан 3:2 Бахрейн - Туркменистан 4:0 Туркменистан - Тайвань 2:1 Туркменистан - Сингапур 2:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таджикистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Туркменистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оман
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Узбекистан
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в финал
  • — Выход на матч за 3-е место

Топ бомбардиров
Кыргызстан Батырканов Эрнест 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - Туркменистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2023, осталось 13 часов 2 минуты.



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    • Лучшие коэффициенты
    Таджикистан
    Ничья
    Туркменистан
    1.81
    4.70
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Таджикистан - Туркменистан онлайн

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    Таджикистан
    Туркменистан
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