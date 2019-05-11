Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Оренбург
 
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Стадион:
Спартак Москва

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула
Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Анжи Оренбург 6:2 Спартак Юрмала Оренбург 1:1 Спартак Москва Рубин 0:1 Оренбург Оренбург 4:0 Сиони Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Оренбург 3:1 Младост Лучани
Спартак Москва Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Уфа Урал 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Рубин
Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Енисей Ростов 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Урал 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Краснодар Спартак Москва 1:2 Шериф Оренбург 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Мура Спартак Москва 1:3 Слован Братислава Спартак Москва 2:2 Актобе Спартак Москва 1:1 Марибор Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург 1:1 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 1:0 Оренбург Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:3 Спартак Москва Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 19 4 6 53 - 28 61
2. Краснодар Заявка 29 15 8 6 54 - 23 53
3. Локомотив Москва Заявка 29 15 8 6 44 - 28 53
4. Спартак Москва Заявка 29 14 7 8 36 - 29 49
5. ЦСКА Москва Заявка 29 13 9 7 40 - 23 48
6. Арсенал Тула Заявка 29 12 9 8 37 - 30 45
7. Ростов Заявка 29 10 11 8 25 - 22 41
8. Оренбург Заявка 29 11 7 11 37 - 34 40
9. Ахмат Заявка 29 10 9 10 27 - 30 39
10. Рубин Заявка 29 7 15 7 24 - 29 36
11. Урал Заявка 29 9 8 12 31 - 45 35
12. Динамо Москва Заявка 29 6 14 9 25 - 25 32
13. Крылья Советов Заявка 29 8 4 17 25 - 40 28
14. Уфа Заявка 29 5 11 13 24 - 33 26
15. Анжи Заявка 29 5 6 18 13 - 48 21
16. Енисей Заявка 29 4 8 17 23 - 51 20
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Спартак Москва

    До начала игры, которая состоится 26.05.2019, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Оренбург - Спартак Москва
    Оренбург
    13.8% (8)
    Ничья
    29.3% (17)
    Спартак Москва
    56.9% (33)
    1:2 Спартак Москва
    37.9% (22)
    1:1 Ничья
    25.9% (15)
    2:1 Оренбург
    10.3% (6)
    0:1 Спартак Москва
    10.3% (6)
    0:2 Спартак Москва
    5.2% (3)
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