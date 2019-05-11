Россия: Премьер-лига 2018-2019
Оренбург
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Стадион: Газовик
Спартак Москва
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6Уфа 0:2 Оренбург Оренбург 2:2 Урал Рубин 2:0 Оренбург Оренбург 1:1 Арсенал Тула
Енисей 2:1 Оренбург Оренбург 3:0 Ростов ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Оренбург 1:3 Ахмат Оренбург 3:1 Крылья Советов Зенит 3:1 Оренбург Оренбург 1:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Оренбург Арсенал Тула 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Анжи Оренбург 6:2 Спартак Юрмала Оренбург 1:1 Спартак Москва Рубин 0:1 Оренбург Оренбург 4:0 Сиони Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Оренбург 3:1 Младост Лучани
Спартак Москва Последние 20 матчей: +7 =7 -6Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Уфа Урал 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Рубин
Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Енисей Ростов 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Урал 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Краснодар Спартак Москва 1:2 Шериф Оренбург 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Мура Спартак Москва 1:3 Слован Братислава Спартак Москва 2:2 Актобе Спартак Москва 1:1 Марибор Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Спартак Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|19
|4
|6
|53 - 28
|61
|2.
|Краснодар
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|54 - 23
|53
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|44 - 28
|53
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|36 - 29
|49
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|40 - 23
|48
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|37 - 30
|45
|7.
|Ростов
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|25 - 22
|41
|8.
|Оренбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|37 - 34
|40
|9.
|Ахмат
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|27 - 30
|39
|10.
|Рубин
|Заявка
|29
|7
|15
|7
|24 - 29
|36
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|31 - 45
|35
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|6
|14
|9
|25 - 25
|32
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|25 - 40
|28
|14.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|24 - 33
|26
|15.
|Анжи
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|13 - 48
|21
|16.
|Енисей
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|23 - 51
|20
Оренбург
13.8% (8)
Ничья
29.3% (17)
Спартак Москва
56.9% (33)
1:2 Спартак Москва
37.9% (22)
1:1 Ничья
25.9% (15)
2:1 Оренбург
10.3% (6)
0:1 Спартак Москва
10.3% (6)
0:2 Спартак Москва
5.2% (3)
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