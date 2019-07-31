Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Чертаново Последние 20 матчей: +10 =6 -4Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Ротор Факел 0:0 Чертаново Чертаново 2:1 Енисей
Чайка 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново
Химки Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ротор 1:1 Химки Химки 4:0 Енисей Текстильщик 1:4 Химки Химки 3:0 Авангард Курск
Последние игры между собой
Чертаново: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Томь
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Чертаново
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|Ротор
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|5.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Шинник
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Луч
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Мордовия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|Чайка
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|14.
|Армавир
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Авангард Курск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|17.
|Балтика
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Енисей
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|19.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
Чертаново
45.8% (27)
Ничья
30.5% (18)
Химки
23.7% (14)
2:1 Chertanovo
25.4% (15)
1:2 FK Khimki
18.6% (11)
1:1 Draw
18.6% (11)
1:0 Chertanovo
15.3% (9)
2:2 Draw
8.5% (5)
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