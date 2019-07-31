Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2019-2020

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Чертаново
 
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Химки

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Ротор Факел 0:0 Чертаново Чертаново 2:1 Енисей
Чайка 0:1 Чертаново РОССИЯ 6:0 Чертаново Ротор 1:2 Чертаново Чертаново 2:1 Химки Факел 1:1 Чертаново Чертаново 1:0 Спартак-2 Шинник 3:3 Чертаново Чертаново 3:2 Авангард Курск Сочи 2:1 Чертаново Чертаново 1:1 Томь Луч 0:0 Чертаново Сибирь 1:2 Чертаново Чертаново 0:1 Тамбов Тюмень 1:1 Чертаново Чертаново 0:2 Мордовия СКА-Хабаровск 1:3 Чертаново
Химки Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ротор 1:1 Химки Химки 4:0 Енисей Текстильщик 1:4 Химки Химки 3:0 Авангард Курск
Луч 2:5 Химки Химки 2:1 Луч Чертаново 2:1 Химки Химки 2:0 Тамбов Тюмень 0:0 Химки Химки 1:1 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Химки Химки 3:0 Краснодар-2 Армавир 0:2 Химки Химки 0:2 Нижний Новгород Балтика 2:1 Химки Химки 3:0 Зенит-2 Ротор 1:0 Химки Химки 1:1 Сибирь Химки 1:1 Факел Мордовия 0:0 Химки

Последние игры между собой

Чертаново: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Чертаново 2:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 3:2 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Химки Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2. Томь Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Чертаново Заявка 5 4 1 0 6 - 2 13
4. Ротор Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
5. Торпедо Москва Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Шинник Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Спартак-2 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Нефтехимик Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Луч Заявка 5 2 2 1 8 - 9 8
10. СКА-Хабаровск Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11. Краснодар-2 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Мордовия Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
13. Чайка Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
14. Армавир Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
16. Авангард Курск Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
17. Балтика Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
18. Енисей Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
19. Факел Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
20. Текстильщик Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Чертаново - Химки

    До начала игры, которая состоится 03.08.2019, осталось 2 дня 14 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Чертаново - Химки
    Чертаново
    45.8% (27)
    Ничья
    30.5% (18)
    Химки
    23.7% (14)
    2:1 Chertanovo
    25.4% (15)
    1:2 FK Khimki
    18.6% (11)
    1:1 Draw
    18.6% (11)
    1:0 Chertanovo
    15.3% (9)
    2:2 Draw
    8.5% (5)
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