Россия: Премьер-лига 2019-2020
Урал
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Стадион: Екатеринбург Арена
Оренбург
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +11 =3 -6Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит
Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал
Оренбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8Оренбург 1:2 Химки Краснодар 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Крылья Советов Оренбург 2:0 Динамо Москва
Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова
Последние игры между собой
Урал: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 7
|32
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 14
|29
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|26 - 21
|29
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|6.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|9.
|Уфа
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 20
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|8 - 16
|16
|12.
|Оренбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 15
|14
|14.
|Сочи
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|15.
|Ахмат
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 20
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 21
|11
Урал
70.1% (47)
Ничья
25.4% (17)
Оренбург
4.5% (3)
2:1 Урал
37.3% (25)
1:0 Урал
23.9% (16)
1:1 Ничья
23.9% (16)
2:0 Урал
3% (2)
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