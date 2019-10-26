Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Урал
 
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Стадион:
Оренбург

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит
Урал 0:3 ЦСКА Москва Черноморец Нв 0:2 Урал Арсенал Тула 1:1 Урал Спартак Москва 1:2 Урал Урал 2:4 Краснодар Урал 3:1 Сочи Урал 1:3 Крылья Советов Локомотив Москва 4:0 Урал Урал 2:2 Ростов Динамо Москва 2:0 Урал Урал 3:0 Ахмат Урал 3:2 Уфа Краснодар 0:2 Урал Пюник 0:3 Урал Урал 2:1 Астра Анжи 0:2 Урал
Оренбург Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Оренбург 1:2 Химки Краснодар 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Крылья Советов Оренбург 2:0 Динамо Москва
Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва Оренбург 2:1 Рубин Уфа 1:2 Оренбург Арсенал Тула 2:1 Оренбург Оренбург 1:1 Сочи Оренбург 2:2 Тамбов Ахмат 2:1 Оренбург Оренбург 0:2 Зенит ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Ростов 2:1 Оренбург Оренбург 2:2 Динамо Загреб Копенгаген 0:2 Оренбург Оренбург 1:0 Краковия Оренбург 1:1 Университатя Крайова

Последние игры между собой

Урал: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Оренбург 2:2 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Оренбург Премьер-лига Урал 2:0 Оренбург Премьер-лига Оренбург 0:1 Урал Премьер-лига
Урал 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 10 2 2 29 - 7 32
2. Локомотив Москва Заявка 14 9 2 3 22 - 14 29
3. Ростов Заявка 14 9 2 3 26 - 21 29
4. Краснодар Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. ЦСКА Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
6. Урал Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
7. Спартак Москва Заявка 14 5 3 6 16 - 15 18
8. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
9. Уфа Заявка 14 4 4 6 12 - 15 16
10. Арсенал Тула Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
11. Рубин Заявка 14 4 4 6 8 - 16 16
12. Оренбург Заявка 14 4 3 7 18 - 21 15
13. Динамо Москва Заявка 14 3 5 6 10 - 15 14
14. Сочи Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
15. Ахмат Заявка 14 3 4 7 9 - 20 13
16. Тамбов Заявка 14 3 2 9 14 - 21 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Оренбург

    До начала игры, которая состоится 04.11.2019, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Урал - Оренбург
    Урал
    70.1% (47)
    Ничья
    25.4% (17)
    Оренбург
    4.5% (3)
    2:1 Урал
    37.3% (25)
    1:0 Урал
    23.9% (16)
    1:1 Ничья
    23.9% (16)
    2:0 Урал
    3% (2)
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