Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Наполи играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Зелиньски Петр из команды Наполи пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

48' Удар от ворот произведет Наполи

47' Удар от ворот произведет Наполи

46' Цаканьи Маттиа из команды Верона пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Хорошо играет на выходе Оспина Давид - мяч в ее руках

43' Эмпереур Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Наполи

40' Матч возобновлен

39' Сильвестри Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Амрабат Софьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

33' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хюсай Эльсейд из команды Наполи пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Лазович Дарко разрезает оборону соперника отличным пасом

29' Удар от ворот произведет Наполи

28' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Амрабат Софьян из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Демме Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Наполи

23' Как она упустила момент!?! Верре Валерио имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

22' Плохо играет Демме Диего - неудачный вынос, и мяч у соперниц

21' Хюсай Эльсейд из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Зелиньски Петр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Ох, нехорошо это выглядит. Верре Валерио получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Ох, нехорошо это выглядит. Максимович Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Аллан Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Аллан Маркес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Максимович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Демме Диего из команды Наполи пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

8' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

6' Эмпереур Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Эмпереур Алан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Удар от ворот произведет Наполи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Наполи начинает с центра поля