Верона
0:2
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Наполи
0:1
38' ГолМилик Аркадиуш
53' Желтая карточкаФараони Марко
58' Желтая карточкаКулибали Калиду
61' Undefined phrase: football_event_Фараони Марко
0:2
90' ГолЛосано Ирвин
25
Оспина
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
38'
53'
58'
61'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ди Кармине Самуэль
|5
|0.14
|2.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|3.
|Фараони Марко
|3
|0.08
|4.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|5.
|Пессина Маттео
|3
|0.08
|6.
|Велозу Мигель
|2
|0.05
|7.
|Борини Фабио
|2
|0.05
|8.
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.05
|9.
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|10.
|Цаканьи Маттиа
|1
|0.03
|11.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|12.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милик Аркадиуш
|10
|0.27
|2.
|Мертенс Дрис
|6
|0.16
|3.
|Инсинье Лоренцо
|5 (3)
|0.14
|4.
|Льоренте Фернандо
|3
|0.08
|5.
|Лосано Ирвин
|3
|0.08
|6.
|Манолас Костас
|3
|0.08
|7.
|Кальехон Хосе
|2
|0.05
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.05
|9.
|Зелиньски Петр
|2
|0.05
|10.
|Фабиан Руис
|2
|0.05
|11.
|Максимович Никола
|1
|0.03
|12.
|Аллан Маркес
|1
|0.03
|13.
|Демме Диего
|1
|0.03
|14.
|Элмас Эльиф
|1
|0.03
|15.
|Гулам Фаузи
|0
|0
|16.
|Руй Мариу
|0
|0
|17.
|Политано Маттео
|0
|0
|18.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|8
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|5
|1
|3.
|Давидович Павел
|3
|2
|4.
|Гюнтер Корай
|6
|0
|5.
|Велозу Мигель
|5
|0
|6.
|Фараони Марко
|5
|0
|7.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|8.
|Лазович Дарко
|4
|0
|9.
|Верре Валерио
|4
|0
|10.
|Ррахмани Амир
|4
|0
|11.
|Пессина Маттео
|4
|0
|12.
|Борини Фабио
|1
|1
|13.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|1
|14.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|15.
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|16.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|17.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|18.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|19.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|6
|0
|2.
|Элмас Эльиф
|6
|0
|3.
|Кулибали Калиду
|4
|1
|4.
|Мертенс Дрис
|4
|0
|5.
|Демме Диего
|4
|0
|6.
|Милик Аркадиуш
|4
|0
|7.
|Максимович Никола
|2
|1
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|9.
|Аллан Маркес
|3
|0
|10.
|Зелиньски Петр
|3
|0
|11.
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|12.
|Кальехон Хосе
|2
|0
|13.
|Манолас Костас
|2
|0
|14.
|Гулам Фаузи
|2
|0
|15.
|Фабиан Руис
|2
|0
|16.
|Луперто Себастьяно
|2
|0
|17.
|Льоренте Фернандо
|1
|0
|18.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|19.
|Юнес Амин
|1
|0
|20.
|Политано Маттео
|1
|0
|21.
|Лосано Ирвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|31.03% (9)
|Наполи
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|15.38% (6)
|28.21% (11)
|12.82% (5)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: + = -Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус
Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона
Наполи Последние 20 матчей: + = -Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона
Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья
Последние игры между собой
Верона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|52 - 24
|66
|2.
|Лацио
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|60 - 23
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|51 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|74 - 35
|51
|5.
|Рома
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|51 - 35
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|43 - 36
|42
|7.
|Милан
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|32 - 35
|39
|8.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|9.
|Парма
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|33 - 32
|36
|10.
|Кальяри
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|43 - 42
|35
|11.
|Болонья
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|38 - 44
|34
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|42 - 43
|32
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 37
|31
|14.
|Торино
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|29 - 46
|28
|15.
|Удинезе
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|21 - 37
|28
|16.
|Сампдория
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|29 - 46
|26
|17.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 47
|25
|18.
|Лечче
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|35 - 60
|25
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|5
|3
|19
|20 - 45
|18
|20.
|Брешия
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|23 - 50
|17
Прогнозы на матч Верона 0:2 Наполи
Исход игры
Верона
4% (7)
Ничья
17.9% (31)
Наполи
78% (135)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (99)
Меньше
38.89% (63)
Обе команды забьют
Да
72.22% (117)
Нет
27.78% (45)
Популярный счёт
1:2 Наполи
43.9% (76)
1:1 Ничья
12.1% (21)
0:1 Наполи
12.1% (21)
0:2 Наполи
11% (19)
1:3 Наполи
5.2% (9)
2:2 Ничья
3.5% (6)
2:1 Верона
1.7% (3)
0:3 Наполи
1.7% (3)
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