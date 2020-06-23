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Верона
0:2
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
0:1
38' Гол
Милик Аркадиуш
53' Желтая карточка
Фараони Марко
58' Желтая карточка
Кулибали Калиду
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Фараони Марко
0:2
90' Гол
Лосано Ирвин
90'+7
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
24
Кумбулла
Мараш
33
Эмпереур
Алан
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
14
Верре
Валерио
20
Цаканьи
Маттиа
10
Ди
Кармине
Самуэль
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
20
Зелиньски
Петр
4
Демме
Диего
5
Аллан
Маркес
21
Политано
Маттео
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
Верона
3-4-2-1
Наполи
4-3-3

Ход матча

38'
0:1
Милик Аркадиуш
(Политано Маттео)
53'
Фараони Марко
 
58'
 
Кулибали Калиду
61'
Фараони Марко
 
67'
 
Фабиан Руис
Аллан Маркес
67'
 
Гулам Фаузи
Хюсай Эльсейд
70'
Паццини Джампаоло
Ди Кармине Самуэль
 
70'
Сальседо Эдди
Цаканьи Маттиа
 
72'
 
Мертенс Дрис
Милик Аркадиуш
72'
 
Лоботка Станислав
Демме Диего
77'
Пессина Маттео
Верре Валерио
 
84'
 
Лосано Ирвин
Политано Маттео
84'
Стемпиньски Мариуш
Амрабат Софьян
 
84'
Димарко Федерико
Лазович Дарко
 
90'
0:2
Лосано Ирвин
(Гулам Фаузи)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 5 0.14
2. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
3. Фараони Марко 3 0.08
4. Верре Валерио 3 (2) 0.08
5. Пессина Маттео 3 0.08
6. Велозу Мигель 2 0.05
7. Борини Фабио 2 0.05
8. Стемпиньски Мариуш 2 0.05
9. Лазович Дарко 1 0.03
10. Цаканьи Маттиа 1 0.03
11. Давидович Павел 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Кумбулла Мараш 1 0.03
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милик Аркадиуш 10 0.27
2. Мертенс Дрис 6 0.16
3. Инсинье Лоренцо 5 (3) 0.14
4. Льоренте Фернандо 3 0.08
5. Лосано Ирвин 3 0.08
6. Манолас Костас 3 0.08
7. Кальехон Хосе 2 0.05
8. Ди Лоренцо Джованни 2 0.05
9. Зелиньски Петр 2 0.05
10. Фабиан Руис 2 0.05
11. Максимович Никола 1 0.03
12. Аллан Маркес 1 0.03
13. Демме Диего 1 0.03
14. Элмас Эльиф 1 0.03
15. Гулам Фаузи 0 0
16. Руй Мариу 0 0
17. Политано Маттео 0 0
18. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 8 1
2. Кумбулла Мараш 5 1
3. Давидович Павел 3 2
4. Гюнтер Корай 6 0
5. Велозу Мигель 5 0
6. Фараони Марко 5 0
7. Цаканьи Маттиа 5 0
8. Лазович Дарко 4 0
9. Верре Валерио 4 0
10. Ррахмани Амир 4 0
11. Пессина Маттео 4 0
12. Борини Фабио 1 1
13. Стемпиньски Мариуш 1 1
14. Боккетти Сальваторе 2 0
15. Ди Кармине Самуэль 2 0
16. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
17. Сильвестри Марко 2 0
18. Хендерсон Лиам 1 0
19. Эмпереур Алан 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 6 0
2. Элмас Эльиф 6 0
3. Кулибали Калиду 4 1
4. Мертенс Дрис 4 0
5. Демме Диего 4 0
6. Милик Аркадиуш 4 0
7. Максимович Никола 2 1
8. Ди Лоренцо Джованни 3 0
9. Аллан Маркес 3 0
10. Зелиньски Петр 3 0
11. Хюсай Эльсейд 3 0
12. Кальехон Хосе 2 0
13. Манолас Костас 2 0
14. Гулам Фаузи 2 0
15. Фабиан Руис 2 0
16. Луперто Себастьяно 2 0
17. Льоренте Фернандо 1 0
18. Инсинье Лоренцо 1 0
19. Юнес Амин 1 0
20. Политано Маттео 1 0
21. Лосано Ирвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 17.24% (5) 20.69% (6) 6.9% (2) 10.34% (3) 13.79% (4) 31.03% (9)
 Наполи 10.26% (4) 12.82% (5) 20.51% (8) 15.38% (6) 28.21% (11) 12.82% (5)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус
Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа СПАЛ 2013 0:2 Верона Верона 3:3 Торино Аталанта 3:2 Верона Верона 1:3 Рома Верона 1:0 Фиорентина Верона 5:1 Табор Сежана Интер Милан 2:1 Верона Верона 2:1 Брешия Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона
Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья

Последние игры между собой

Верона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 1
Наполи 2:0 Верона Серия A Наполи 2:0 Верона Серия A Верона 1:3 Наполи Серия A Наполи 3:0 Верона Серия A
Наполи 3:0 Верона Кубок Верона 0:2 Наполи Серия A Верона 2:0 Наполи Серия A Наполи 6:2 Верона Серия A Наполи 5:1 Верона Серия A Верона 0:3 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 27 21 3 3 52 - 24 66
2. Лацио Заявка 26 19 5 2 60 - 23 62
3. Интер Милан Заявка 26 17 6 3 51 - 25 57
4. Аталанта Заявка 26 15 6 5 74 - 35 51
5. Рома Заявка 26 13 6 7 51 - 35 45
6. Наполи Заявка 27 12 6 9 43 - 36 42
7. Милан Заявка 27 11 6 10 32 - 35 39
8. Верона Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
9. Парма Заявка 26 10 6 10 33 - 32 36
10. Кальяри Заявка 27 9 8 10 43 - 42 35
11. Болонья Заявка 27 9 7 11 38 - 44 34
12. Сассуоло Заявка 26 9 5 12 42 - 43 32
13. Фиорентина Заявка 27 7 10 10 33 - 37 31
14. Торино Заявка 26 8 4 14 29 - 46 28
15. Удинезе Заявка 26 7 7 12 21 - 37 28
16. Сампдория Заявка 26 7 5 14 29 - 46 26
17. Дженоа Заявка 26 6 7 13 31 - 47 25
18. Лечче Заявка 27 6 7 14 35 - 60 25
19. СПАЛ 2013 Заявка 27 5 3 19 20 - 45 18
20. Брешия Заявка 27 4 5 18 23 - 50 17
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 173
Верона 4% (7)
X 17.9% (31)
Наполи 78% (135)
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Новости

Прогнозы на матч Верона 0:2 Наполи

Исход игры
Верона
4% (7)
Ничья
17.9% (31)
Наполи
78% (135)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (99)
Меньше
38.89% (63)
Обе команды забьют
Да
72.22% (117)
Нет
27.78% (45)
Популярный счёт
1:2 Наполи
43.9% (76)
1:1 Ничья
12.1% (21)
0:1 Наполи
12.1% (21)
0:2 Наполи
11% (19)
1:3 Наполи
5.2% (9)
2:2 Ничья
3.5% (6)
2:1 Верона
1.7% (3)
0:3 Наполи
1.7% (3)
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