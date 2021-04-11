Сент-Этьен
2:1
Перерыв
Стадион: Жоффруа Гишар
Бордо
0:1
10' ПенальтиХван Ый-Чжо
13' Желтая карточкаНеу Иван
1:1
19' ПенальтиХазри Вахби
2:1
24' ГолХазри Вахби
45' Желтая карточкаБуанга Денис
40
Грин
Этьен
26
Дебюши
Матьё
19
Неу
Иван
21
Амума
Ромен
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
20
Сабали
Юссуф
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
19
Адли
Ясин
26
Башич
Тома
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
17
Зеркан
Мехди
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
50 Фалл БубакарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Соу СаидуЗащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
17 Зеркан МехдиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
0:1
13'
19'
1:1
24'
2:1
45'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буанга Денис
|6 (3)
|0.19
|2.
|Хазри Вахби
|5 (2)
|0.16
|3.
|Амума Ромен
|4
|0.13
|4.
|Норден Арно
|3
|0.09
|5.
|Аби Шарль
|3
|0.09
|6.
|Мукуди Ароль
|3
|0.09
|7.
|Камара Махди
|3
|0.09
|8.
|Аушиш Адиль
|2
|0.06
|9.
|Неу Иван
|1
|0.03
|10.
|Дебюши Матьё
|1
|0.03
|11.
|Масон Иван
|1
|0.03
|12.
|Будебуз Риад
|0
|0
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|14.
|Юссуф Зейду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|11 (2)
|0.34
|2.
|Уден Реми
|4
|0.13
|3.
|Калу Сэмьюэл
|4
|0.13
|4.
|Башич Тома
|4
|0.13
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.06
|6.
|Байсс Пол
|2
|0.06
|7.
|Майя Джош
|2
|0.06
|8.
|Адли Ясин
|1
|0.03
|9.
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|10.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.03
|11.
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|12.
|Отавио II
|1
|0.03
|13.
|Косельни Лоран
|0
|0
|14.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
|16.
|Зеркан Мехди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буанга Денис
|7
|0
|2.
|Неу Иван
|7
|0
|3.
|Гурна-Дуат Люка
|7
|0
|4.
|Хазри Вахби
|4
|1
|5.
|Дебюши Матьё
|5
|0
|6.
|Амума Ромен
|5
|0
|7.
|Мукуди Ароль
|5
|0
|8.
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|9.
|Камара Махди
|3
|0
|10.
|Муэффек Аймен
|3
|0
|11.
|Будебуз Риад
|2
|0
|12.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|13.
|Аушиш Адиль
|2
|0
|14.
|Масон Иван
|2
|0
|15.
|Мулен Жесси
|1
|0
|16.
|Модест Антони
|1
|0
|17.
|Трауко Мигель
|1
|0
|18.
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|19.
|Норден Арно
|1
|0
|20.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|21.
|Аби Шарль
|1
|0
|22.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|23.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|24.
|Габар Баптист
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенито Лорис
|5
|1
|2.
|Башич Тома
|6
|0
|3.
|Отавио II
|6
|0
|4.
|Адли Ясин
|6
|0
|5.
|Кастро Пабло
|5
|0
|6.
|Байсс Пол
|3
|1
|7.
|Косельни Лоран
|3
|0
|8.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|9.
|Кватенг Энок
|3
|0
|10.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0
|11.
|Зеркан Мехди
|1
|1
|12.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|13.
|Бриан Джимми
|2
|0
|14.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|15.
|Сери Жан-Мишель
|2
|0
|16.
|Уден Реми
|2
|0
|17.
|Майя Джош
|2
|0
|18.
|Мешер Андре
|1
|0
|19.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|16.67% (5)
|20% (6)
|10% (3)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|Бордо
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ним 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 Монако Анже 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:3 Ланс
Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен
Бордо Последние 20 матчей: +6 =2 -12Бордо 2:3 Страсбург Монпелье 3:1 Бордо Дижон 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Бордо: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сент-Этьен 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Бордо Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|53 - 19
|69
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|71 - 23
|66
|3.
|Монако
|Заявка
|31
|19
|5
|7
|64 - 38
|62
|4.
|Лион
|Заявка
|31
|17
|10
|4
|60 - 31
|61
|5.
|Ланс
|2:1 Заявка
|32
|14
|10
|8
|49 - 44
|52
|6.
|Марсель
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 39
|49
|7.
|Ренн
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|40 - 35
|48
|8.
|Монпелье
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|52 - 53
|46
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 42
|43
|10.
|Метц
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 38
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|34 - 44
|41
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 38
|40
|13.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|32
|10
|9
|13
|34 - 47
|39
|14.
|Бордо
|1:2 Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 43
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|41 - 50
|36
|16.
|Брест
|1:1 Заявка
|32
|10
|6
|16
|44 - 55
|36
|17.
|Лорьян
|1:2 Заявка
|32
|8
|8
|16
|38 - 56
|32
|18.
|Ним
|1:1 Заявка
|32
|8
|6
|18
|31 - 59
|30
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|20 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|36 - 17
|35
|2.
|Лилль
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 16
|30
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|6.
|Брест
|1:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|1:2 Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|1:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|1:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 23
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Ним
|1:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|1:2 Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 25
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|1:2 Заявка
|16
|1
|6
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Брест
|1:1 Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 31
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:1 Бордо
Исход игры
Сент-Этьен
51.4% (73)
Ничья
40.8% (58)
Бордо
7.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (50)
Меньше
64.29% (90)
Обе команды забьют
Да
75% (105)
Нет
25% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (55)
2:1 Сент-Этьен
26.1% (37)
1:0 Сент-Этьен
22.5% (32)
1:2 Бордо
7% (10)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!