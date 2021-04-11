Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' ШТАНГА! Башич Тома обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

48' Ох, нехорошо это выглядит. Неу Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Неу Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Буанга Денис получил желтую карточку от судьи

46' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Этьен Грин отбил мяч на угловой после удара Уден Реми из штрафной площади.

45' Опасность! Адли Ясин из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

45' Бордо имеет хороший шанс забить.

45' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

39' Шанс! Мехди Зеркан из команды Бордо пробил головой, но мимо

36' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

36' Хван Ый-Чжо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Амума Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хазри Вахби предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Мукуди Ароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Опасность! Адли Ясин из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Бордо

27' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Г О О О О Л - Хазри Вахби изменил счет на табло!

23' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Адли Ясин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Бенито Лорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Опасность! Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

22' Удар от ворот произведет Бордо

21' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' ПЕНАЛЬТИ - Мехди Зеркан из команды Бордо привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Хазри Вахби

19' Опасность! Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

18' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Бордо

17' Неу Иван не смог попасть в створ ударом издали

15' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Бордо

14' Как он промахнулся? Амума Ромен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

14' Опасность! Хазри Вахби из команды Сент-Этьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

14' Опасность! Адли Ясин из команды Бордо отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

13' Бордо имеет хороший шанс забить.

13' Неу Иван получил желтую карточку от судьи

11' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Мехди Зеркан возвращается на поле.

10' После проверки VAR судья не изменил решения - Бордо пробьет пенальти!

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' Ох, нехорошо это выглядит. Мехди Зеркан получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Мехди Зеркан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Бордо

5' Отличный пас сделал Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

5' Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хазри Вахби пробил со штрафного прямо в стенку

3' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Бордо

2' Отличный пас сделал Амума Ромен из команды Сент-Этьен . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

1' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Сент-Этьен начинает с центра поля