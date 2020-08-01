Новый заброс мяча к хозяйской штрафной в расчёте на Нимели, но и тут центр обороны "Чертаново" разобрался. Редькович всех опередил.

На своей половине поля контролируют мяч игроки "Спартака-2", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

Отбиваются хозяева после очередной подачи и пытаются спокойно перейти в атаку, но не получается.

Оганесян подыграл себе рукой, фол в атаке.

Очередная возможность для контратаки была у хозяев поля, но одна безобразная передача Герчикова всё сломала.

39' Первушин с бровки эмоционально подсказывает своим подопечным. Спокойствие наставника "Чертаново" улетучилось, отобрать мяч у "красно-белых" не получается.

38' Много владеют мячом гости, но соперник не так много позволяет в собственной штрафной. Хотя лазейки есть.

37' Долго "Спартак-2" владеет мячом на чужой половине, но "Чертаново" довольно большим числом защищается и не подпускает гостей близко.

36' Сейчас "Чертаново" отходит к своим воротам, но "Спартак-2" пока что не очень понимает, что делать с мячом.

35' "Чертаново" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

34' Пытаются команды играть больше флагами. Игроки центра поля могут отдохнуть.

33' "Спартак-2" зарабатывает угловой после своей позиционной атаки, но подача на ближнюю штангу крайне неудачна.

32' Попытались игроки "Чертаново" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

31' Начинают свистеть болельщики "Спартака-2", не нравится им, что больше владеют мячом футболисты соперника.

30' Хозяева пытаются запереть соперника на его половине поля и оказать существенное давление на оборону. В целом получается, но без моментов.

29' Завезён навесил с правого фланга, мяч нашёл голову Молчанова, который пробил слабо и по центру ворот. Шитов на месте.

28' А "Спартак-2" не то чтобы сушит игру, но максимально замедляет ее и даже потягивает время местами.

27' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

26' Кстати, на трибуне сегодня Юрий Павлович Сёмин. Кроме него игру решил посетить и Роман Широков.

25' "Нам не нужен тренер Пилипчук" - такой заряд слышен на фанатской трибуне гостей.

24' Половина тайма позади, а команды по-прежнему робко и неуверенно ходят на половину поля соперника.

23' Руслан Литвинов за фол на половине поля соперника получает жёлтую карточку.

23' Завезён зарядил по воротам с 28 метров, мяч летит над перекладиной ворот "Спартака-2", да и Шитов всё контролировал.

22' Около 900 болельщиков сегодня на трибунах, все доступные билеты были проданы. Активно они поддерживают своих, только те не радуют пока яркой игрой.

21' Канищев забежал в очевидный офсайд, игра остановлена.

20' Дьяков со своей половины поля отправил мяч вперёд на Оганесяна, это потеря.

19' С мячом "Спартак-2". Такое ощущение, что "Чертаново" без мяча совсем не испытывает никакого дискомфорта, словно отдыхают хозяева в эти минуты.

18' Невысокий темп в игре, до штрафной толком ни те, ни другие не доходят. Много потерь совершают на подступах.

17' Вообще, достаточно много сумбура в центре поля в исполнении обеих команд, мяч то не долетает, то перелетает адресата передачи.

16' "Чертаново" вроде удается отодвинуть игру на чужую половину поля, но все атаки завершаются неточностями у штрафной.

15' Завезён подобрал мяч у штрафной "Спартака" и пробил. Слишком смелое решение Юрия, круглый ожидаемо летит мимо створа.

14' Антон Анопа фиксирует нарушение правил на половине поля "красно-белых".

13' Руслан сможет продолжить игру, наша встреча возобновилась. С мячом "Чертаново" на своей половине поля.

12' Литвинов оказывается на газоне, пауза в матче, врачи уже на поле.

11' "Спартак-2" снова перевел игру на половину поля хозяев, но в основном вся активность вокруг штрафной происходит.

10' Сбиваются на фланговую игру гости. Подачу за подачей исполняет "Спартака-2", но защитники снимают весь верх.

9' Разогрелись гости и активно атакуют через фланги. Игроки "Чертаново" к этому пока не готовы и пропускают соперников для подачи в штрафную.

8' Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

7' Решительно без приближения к воротам действуют команды, демонстрируют свой боевой настрой в центре поля.

6' Кстати, обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Антона Анопы, фиксирует он первое в матче нарушение правил.

5' Застревает мяч в штрафной гостей, Канищев сделал последнее касание, после чего попытался убедить арбитра, что мяч попал в руку игроку "Спартака".

4' Видно, что команды опасаются друг друга на первых минутах. Сразу бросаться в открытый бой не рискуют ни те, ни другие.

3' Состав у "Чертаново" по сравнению с прошлым сезоном изменился очень сильно. Денис Первушин, новый главный тренер хозяев, попытается построить что-то своё.

2' "Чертаново" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.

1' "Чертаново" проводит матч в комплекте формы синего цвета, в красно-белой игроки московского "Спартака".