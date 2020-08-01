22' Желтая карточкаЛитвинов Руслан
81
Абаев
Илья
31
Завезён
Юрий
31
Шитов
Антон
- Основной состав
-
81 Абаев ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Завезён ЮрийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
66 Гудков Ян
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
-
31 Шитов АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пилипчук Роман
Ход матча
22'
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Литвинов Руслан
|1
|0
Предыдущие игры
Чертаново Последние 20 матчей: + = -Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва Чертаново 3:0 Калуга
Чертаново 2:0 FK Strogino Moscow Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново Чертаново 3:0 Мордовия Краснодар-2 1:2 Чертаново Россия (до 20 лет) 1:3 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 4:0 Томь Тамбов 1:1 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Раннерс 1:3 Чертаново Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Химки 3:1 Чертаново Чертаново 3:1 Балтика Ротор 1:1 Чертаново Чертаново 4:0 Факел
Спартак-2 Последние 20 матчей: + = -Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Химки 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:0 Локомотив-Казанка Енисей 1:0 Спартак-2
Текстильщик 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Авангард Курск Спартак-2 0:2 Луч Спартак-2 1:3 Армавир Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 7:2 Факел Чайка 2:1 Спартак-2 Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Чертаново 2:2 Спартак-2 Шинник 3:2 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Нефтехимик Томь 2:2 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Краснодар-2 Химки 1:0 Спартак-2
Последние игры между собой
Чертаново: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Чертаново
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Спартак-2
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Динамо Брянск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Иртыш Омск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Томь
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Чертаново 0:0 Спартак-2
Исход игры
Чертаново
70.3% (111)
Ничья
17.7% (28)
Спартак-2
12% (19)
Тотал 2.5
Больше
51.3% (79)
Меньше
48.7% (75)
Обе команды забьют
Да
62.99% (97)
Нет
37.01% (57)
Популярный счёт
2:1 Чертаново
33.5% (53)
1:0 Чертаново
19.6% (31)
1:1 Ничья
12.7% (20)
2:0 Чертаново
9.5% (15)
1:2 Спартак-2
5.7% (9)
0:1 Спартак-2
3.8% (6)
3:1 Чертаново
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!