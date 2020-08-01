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  3. Россия
Чертаново
0:0
Первый тайм: 45'
Спартак-2
0'
22' Желтая карточка
Литвинов Руслан
45'
81
Абаев
Илья
3
Кондаков
Егор
4
Редькович
Дмитрий
63
Никитенков
Алексей
13
Бартасевич
Владимир
68
Герчиков
Леонид
6
Сулейманов
Никита
7
Тюменцев
Даниил
11
Молчанов
Дмитрий
31
Завезён
Юрий
9
Канищев
Александр
31
Шитов
Антон
36
Воропаев
Артём
55
Дьяков
Виталий
63
Петрунин
Даниил
17
Тигиев
Георгий
84
Оганесян
Степан
68
Литвинов
Руслан
97
Danil
Denisov
22
Игнатов
Михаил
87
Кожедуб
Святослав
66
Нимели
Силванус
Чертаново
Спартак-2

Ход матча

22'
 
Литвинов Руслан

Карточки

Чертаново
# Игрок      
Спартак-2
# Игрок      
1. Литвинов Руслан 1 0

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: + = -
Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва Чертаново 3:0 Калуга
Чертаново 2:0 FK Strogino Moscow Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново Чертаново 3:0 Мордовия Краснодар-2 1:2 Чертаново Россия (до 20 лет) 1:3 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 4:0 Томь Тамбов 1:1 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Раннерс 1:3 Чертаново Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Химки 3:1 Чертаново Чертаново 3:1 Балтика Ротор 1:1 Чертаново Чертаново 4:0 Факел
Спартак-2 Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Химки 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:0 Локомотив-Казанка Енисей 1:0 Спартак-2
Текстильщик 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Авангард Курск Спартак-2 0:2 Луч Спартак-2 1:3 Армавир Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 7:2 Факел Чайка 2:1 Спартак-2 Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Чертаново 2:2 Спартак-2 Шинник 3:2 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Нефтехимик Томь 2:2 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Краснодар-2 Химки 1:0 Спартак-2

Последние игры между собой

Чертаново: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Чертаново 2:2 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 1:0 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 0:2 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Нижний Новгород 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Чертаново 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Спартак-2 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
9. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Чайка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Текстильщик 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Динамо Брянск 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Иртыш Омск 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Томь 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 44'
    Очередная возможность для контратаки была у хозяев поля, но одна безобразная передача Герчикова всё сломала.
  • Фол, нарушение
    43'
    Оганесян подыграл себе рукой, фол в атаке. 
  • 42'
    Отбиваются хозяева после очередной подачи и пытаются спокойно перейти в атаку, но не получается.
  • 41'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Спартака-2", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 40'
    Новый заброс мяча к хозяйской штрафной в расчёте на Нимели, но и тут центр обороны "Чертаново" разобрался. Редькович всех опередил.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 39'
    Первушин с бровки эмоционально подсказывает своим подопечным. Спокойствие наставника "Чертаново" улетучилось, отобрать мяч у "красно-белых" не получается.
  • 38'
    Много владеют мячом гости, но соперник не так много позволяет в собственной штрафной. Хотя лазейки есть.
  • 37'
    Долго "Спартак-2" владеет мячом на чужой половине, но "Чертаново" довольно большим числом защищается и не подпускает гостей близко.
  • 36'
    Сейчас "Чертаново" отходит к своим воротам, но "Спартак-2" пока что не очень понимает, что делать с мячом.
  • Угловой
    35'
    "Чертаново" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • 34'
    Пытаются команды играть больше флагами. Игроки центра поля могут отдохнуть.
  • Угловой
    33'
    "Спартак-2" зарабатывает угловой после своей позиционной атаки, но подача на ближнюю штангу крайне неудачна.
  • 32'
    Попытались игроки "Чертаново" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 31'
    Начинают свистеть болельщики "Спартака-2", не нравится им, что больше владеют мячом футболисты соперника.
  • 30'
    Хозяева пытаются запереть соперника на его половине поля и оказать существенное давление на оборону. В целом получается, но без моментов.
  • 29'
    Завезён навесил с правого фланга, мяч нашёл голову Молчанова, который пробил слабо и по центру ворот. Шитов на месте.
  • 28'
    А "Спартак-2" не то чтобы сушит игру, но максимально замедляет ее и даже потягивает время местами.
  • 27'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • 26'
    Кстати, на трибуне сегодня Юрий Павлович Сёмин. Кроме него игру решил посетить и Роман Широков.
  • 25'
    "Нам не нужен тренер Пилипчук" - такой заряд слышен на фанатской трибуне гостей. 
  • 24'
    Половина тайма позади, а команды по-прежнему робко и неуверенно ходят на половину поля соперника.
  • Желтая карточка
    23'
    Руслан Литвинов за фол на половине поля соперника получает жёлтую карточку.
  • 23'
    Завезён зарядил по воротам с 28 метров, мяч летит над перекладиной ворот "Спартака-2", да и Шитов всё контролировал.
  • 22'
    Около 900 болельщиков сегодня на трибунах, все доступные билеты были проданы. Активно они поддерживают своих, только те не радуют пока яркой игрой.
  • Офсайд
    21'
    Канищев забежал в очевидный офсайд, игра остановлена.
  • 20'
    Дьяков со своей половины поля отправил мяч вперёд на Оганесяна, это потеря.
  • 19'
    С мячом "Спартак-2". Такое ощущение, что "Чертаново" без мяча совсем не испытывает никакого дискомфорта, словно отдыхают хозяева в эти минуты.
  • 18'
    Невысокий темп в игре, до штрафной толком ни те, ни другие не доходят. Много потерь совершают на подступах.
  • 17'
    Вообще, достаточно много сумбура в центре поля в исполнении обеих команд, мяч то не долетает, то перелетает адресата передачи.
  • 16'
    "Чертаново" вроде удается отодвинуть игру на чужую половину поля, но все атаки завершаются неточностями у штрафной.
  • 15'
    Завезён подобрал мяч у штрафной "Спартака" и пробил. Слишком смелое решение Юрия, круглый ожидаемо летит мимо створа.
  • Фол, нарушение
    14'
    Антон Анопа фиксирует нарушение правил на половине поля "красно-белых".
  • 13'
    Руслан сможет продолжить игру, наша встреча возобновилась. С мячом "Чертаново" на своей половине поля.
  • Травма, повреждение
    12'
    Литвинов оказывается на газоне, пауза в матче, врачи уже на поле.
  • 11'
    "Спартак-2" снова перевел игру на половину поля хозяев, но в основном вся активность вокруг штрафной происходит.
  • 10'
    Сбиваются на фланговую игру гости. Подачу за подачей исполняет "Спартака-2", но защитники снимают весь верх.
  • 9'
    Разогрелись гости и активно атакуют через фланги. Игроки "Чертаново" к этому пока не готовы и пропускают соперников для подачи в штрафную.
  • Угловой
    8'
    Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 7'
    Решительно без приближения к воротам действуют команды, демонстрируют свой боевой настрой в центре поля.
  • Фол, нарушение
    6'
    Кстати, обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Антона Анопы, фиксирует он первое в матче нарушение правил.
  • 5'
    Застревает мяч в штрафной гостей, Канищев сделал последнее касание, после чего попытался убедить арбитра, что мяч попал в руку игроку "Спартака".
  • 4'
    Видно, что команды опасаются друг друга на первых минутах. Сразу бросаться в открытый бой не рискуют ни те, ни другие.
  • 3'
    Состав у "Чертаново" по сравнению с прошлым сезоном изменился очень сильно. Денис Первушин, новый главный тренер хозяев, попытается построить что-то своё.
  • Угловой
    2'
    "Чертаново" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • 1'
    "Чертаново" проводит матч в комплекте формы синего цвета, в красно-белой игроки московского "Спартака".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Спартака". 
  • До матча
  • Команды уже вышли на поле. Звучит государственный гимн Российской Федерации.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать в столицу России, где состоится встреча 1-го тура ФНЛ между "Чертаново" и "Спартаком-2". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 158
Чертаново 70.3% (111)
X 17.7% (28)
Спартак-2 12% (19)
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2.35 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Чертаново 0:0 Спартак-2

Исход игры
Чертаново
70.3% (111)
Ничья
17.7% (28)
Спартак-2
12% (19)
Тотал 2.5
Больше
51.3% (79)
Меньше
48.7% (75)
Обе команды забьют
Да
62.99% (97)
Нет
37.01% (57)
Популярный счёт
2:1 Чертаново
33.5% (53)
1:0 Чертаново
19.6% (31)
1:1 Ничья
12.7% (20)
2:0 Чертаново
9.5% (15)
1:2 Спартак-2
5.7% (9)
0:1 Спартак-2
3.8% (6)
3:1 Чертаново
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
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