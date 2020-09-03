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Крылья Советов
 
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Нижний Новгород

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиньковский Антон 4 0.67
2. Гацкан Александр 1 0.17
3. Голенков Егор 1 0.17
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горбунов Игорь 2 0.33
2. Гоцук Кирилл 2 0.33
3. Каккоев Никита 1 0.17
4. Сапета Александр 1 (1) 0.17

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 1 1
2. Карпов Максим 1 1
3. Чернов Никита 1 1
4. Божин Сергей 2 0
5. Сарвели Владислав 2 0
6. Ежов Роман 2 0
7. Зеффан Мехди 1 0
8. Голенков Егор 1 0
9. Пруцев Данил 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Темников Иван 4 0
2. Зуйков Сергей 3 0
3. Шумских Алексей 2 0
4. Попов Артём 2 0
5. Каккоев Никита 2 0
6. Сапета Александр 1 0
7. Ставпец Александр 1 0
8. Комолов Павел 1 0
9. Анисимов Артур 1 0
10. Горбунов Игорь 1 0
11. Мичуренков Дмитрий 1 0
12. Гащенков Михаил 1 0
13. Шарипов Альберт 1 0
14. Алиев Саид 1 0
15. Гоцук Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2)
 Нижний Новгород 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик
Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Балтика Факел 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Химки Ротор 2:1 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Переходные матчи Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов Переходные матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 6 5 1 0 8 - 2 16
2. Балтика Заявка 6 4 2 0 7 - 1 14
3. Спартак-2 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Енисей Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Динамо Брянск Заявка 6 4 0 2 5 - 2 12
6. СКА-Хабаровск Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
7. Нефтехимик Заявка 6 3 2 1 7 - 2 11
8. Велес Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 9 11
9. Нижний Новгород Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10. Торпедо Москва Заявка 6 2 3 1 11 - 4 9
11. Чайка Заявка 6 2 2 2 6 - 10 8
12. Алания Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Акрон Заявка 6 2 1 3 4 - 5 7
15. Краснодар-2 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
16. Текстильщик Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Чертаново Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
18. Шинник Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Факел Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
20. Волгарь Заявка 6 1 0 5 6 - 9 3
21. Томь Заявка 6 0 2 4 2 - 8 2
22. Иртыш Омск Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Нижний Новгород от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2020, осталось 2 дня 8 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Крылья Советов 82.4% (61)
    X 13.5% (10)
    Нижний Новгород 4.1% (3)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Нижний Новгород

    Исход игры
    Крылья Советов
    82.4% (61)
    Ничья
    13.5% (10)
    Нижний Новгород
    4.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (34)
    Меньше
    54.05% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    55.41% (41)
    Нет
    44.59% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    40.5% (30)
    1:0 Крылья Советов
    28.4% (21)
    1:1 Ничья
    12.2% (9)
    2:0 Крылья Советов
    12.2% (9)
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