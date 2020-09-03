Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиньковский Антон
|4
|0.67
|2.
|Гацкан Александр
|1
|0.17
|3.
|Голенков Егор
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горбунов Игорь
|2
|0.33
|2.
|Гоцук Кирилл
|2
|0.33
|3.
|Каккоев Никита
|1
|0.17
|4.
|Сапета Александр
|1 (1)
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|1
|1
|2.
|Карпов Максим
|1
|1
|3.
|Чернов Никита
|1
|1
|4.
|Божин Сергей
|2
|0
|5.
|Сарвели Владислав
|2
|0
|6.
|Ежов Роман
|2
|0
|7.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|8.
|Голенков Егор
|1
|0
|9.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|4
|0
|2.
|Зуйков Сергей
|3
|0
|3.
|Шумских Алексей
|2
|0
|4.
|Попов Артём
|2
|0
|5.
|Каккоев Никита
|2
|0
|6.
|Сапета Александр
|1
|0
|7.
|Ставпец Александр
|1
|0
|8.
|Комолов Павел
|1
|0
|9.
|Анисимов Артур
|1
|0
|10.
|Горбунов Игорь
|1
|0
|11.
|Мичуренков Дмитрий
|1
|0
|12.
|Гащенков Михаил
|1
|0
|13.
|Шарипов Альберт
|1
|0
|14.
|Алиев Саид
|1
|0
|15.
|Гоцук Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|Нижний Новгород
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик
Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Балтика Факел 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Химки Ротор 2:1 Нижний Новгород
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Динамо Брянск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|5 - 2
|12
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 2
|11
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 9
|11
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 4
|9
|11.
|Чайка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|12.
|Алания
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Акрон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Чертаново
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|18.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|20.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|21.
|Томь
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Прогнозы на матч Крылья Советов - Нижний Новгород
Исход игры
Крылья Советов
82.4% (61)
Ничья
13.5% (10)
Нижний Новгород
4.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (34)
Меньше
54.05% (40)
Обе команды забьют
Да
55.41% (41)
Нет
44.59% (33)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
40.5% (30)
1:0 Крылья Советов
28.4% (21)
1:1 Ничья
12.2% (9)
2:0 Крылья Советов
12.2% (9)
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