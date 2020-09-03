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Факел
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Факел
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбашев Роман 2 (2) 0.33
2. Разборов Андрей 1 0.17
3. Дмитриев Олег 1 0.17
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эктов Александр 2 0.33
2. Кулишев Артём 2 (1) 0.33
3. Чуканов Андреа 1 0.17
4. Козлов Савелий 1 0.17
5. Фамейе Джоэль 1 0.17
6. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.17

Карточки

Факел
# Игрок      
1. Акбашев Роман 3 0
2. Никитин Андрей Владимирович 1 1
3. Дашаев Аслан 2 0
4. Яковлев Павел 2 0
5. Коробов Дмитрий 2 0
6. Брызгалов Сергей 1 0
7. Смирнов Михаил 1 0
8. Мастерной Владислав 1 0
9. Разборов Андрей 1 0
10. Мазуров Илья 1 0
11. Дмитриев Олег 1 0
12. Петрусёв Михаил 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Алвеш Рикарду 3 0
2. Козлов Савелий 3 0
3. Сиваков Михаил 1 1
4. Скворцов Алексей 2 0
5. Аюпов Тимур 2 0
6. Фамейе Джоэль 2 0
7. Малых Андрей 1 0
8. Шкофлек Жига 1 0
9. Капленко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Факел 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Оренбург 25% (2) 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Факел Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Чайка 2:1 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел Велес Москва 1:1 Факел
Факел 0:1 Балтика Краснодар-2 3:1 Факел Факел 1:0 Акрон Металлург Липецк 1:2 Факел Факел 1:0 Луч Армавир 1:0 Факел Факел 2:0 СКА-Ростов Енисей 0:0 Факел Химки 1:1 Факел Родина Москва 2:0 Факел Факел 2:1 Урал-2 Факел 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Факел Факел 0:2 СКА-Хабаровск Балтика 3:0 Факел Чертаново 4:0 Факел
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик
Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург

Последние игры между собой

Факел: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Оренбург: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург 5:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:2 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион
Факел 0:2 Оренбург Первый дивизион Оренбург 2:1 Факел ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 6 5 1 0 8 - 2 16
2. Балтика Заявка 6 4 2 0 7 - 1 14
3. Спартак-2 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Енисей Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Динамо Брянск Заявка 6 4 0 2 5 - 2 12
6. СКА-Хабаровск Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
7. Нефтехимик Заявка 6 3 2 1 7 - 2 11
8. Велес Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 9 11
9. Нижний Новгород Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10. Торпедо Москва Заявка 6 2 3 1 11 - 4 9
11. Чайка Заявка 6 2 2 2 6 - 10 8
12. Алания Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
13. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Акрон Заявка 6 2 1 3 4 - 5 7
15. Краснодар-2 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
16. Текстильщик Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
17. Чертаново Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
18. Шинник Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Факел Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
20. Волгарь Заявка 6 1 0 5 6 - 9 3
21. Томь Заявка 6 0 2 4 2 - 8 2
22. Иртыш Омск Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2020, осталось 2 дня 9 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 75
    Факел 14.7% (11)
    X 17.3% (13)
    Оренбург 68% (51)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Факел - Оренбург

    Исход игры
    Факел
    14.7% (11)
    Ничья
    17.3% (13)
    Оренбург
    68% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (28)
    Меньше
    62.16% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (40)
    Нет
    45.95% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    29.3% (22)
    0:1 Оренбург
    26.7% (20)
    1:1 Ничья
    16% (12)
    0:2 Оренбург
    9.3% (7)
    1:0 Факел
    8% (6)
    2:1 Факел
    5.3% (4)
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