Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбашев Роман
|2 (2)
|0.33
|2.
|Разборов Андрей
|1
|0.17
|3.
|Дмитриев Олег
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эктов Александр
|2
|0.33
|2.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.33
|3.
|Чуканов Андреа
|1
|0.17
|4.
|Козлов Савелий
|1
|0.17
|5.
|Фамейе Джоэль
|1
|0.17
|6.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акбашев Роман
|3
|0
|2.
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|1
|3.
|Дашаев Аслан
|2
|0
|4.
|Яковлев Павел
|2
|0
|5.
|Коробов Дмитрий
|2
|0
|6.
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|7.
|Смирнов Михаил
|1
|0
|8.
|Мастерной Владислав
|1
|0
|9.
|Разборов Андрей
|1
|0
|10.
|Мазуров Илья
|1
|0
|11.
|Дмитриев Олег
|1
|0
|12.
|Петрусёв Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алвеш Рикарду
|3
|0
|2.
|Козлов Савелий
|3
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|1
|1
|4.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|5.
|Аюпов Тимур
|2
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|7.
|Малых Андрей
|1
|0
|8.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|9.
|Капленко Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Факел
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Оренбург
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Факел Последние 20 матчей: +6 =3 -11Чайка 2:1 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел Велес Москва 1:1 Факел
Факел 0:1 Балтика Краснодар-2 3:1 Факел Факел 1:0 Акрон Металлург Липецк 1:2 Факел Факел 1:0 Луч Армавир 1:0 Факел Факел 2:0 СКА-Ростов Енисей 0:0 Факел Химки 1:1 Факел Родина Москва 2:0 Факел Факел 2:1 Урал-2 Факел 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Факел Факел 0:2 СКА-Хабаровск Балтика 3:0 Факел Чертаново 4:0 Факел
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик
Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург
Последние игры между собой
Факел: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Оренбург: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 1
|14
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Динамо Брянск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|5 - 2
|12
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 2
|11
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 9
|11
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 4
|9
|11.
|Чайка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|12.
|Алания
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Акрон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|17.
|Чертаново
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|18.
|Шинник
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|20.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 9
|3
|21.
|Томь
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Прогнозы на матч Факел - Оренбург
Исход игры
Факел
14.7% (11)
Ничья
17.3% (13)
Оренбург
68% (51)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (28)
Меньше
62.16% (46)
Обе команды забьют
Да
54.05% (40)
Нет
45.95% (34)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
29.3% (22)
0:1 Оренбург
26.7% (20)
1:1 Ничья
16% (12)
0:2 Оренбург
9.3% (7)
1:0 Факел
8% (6)
2:1 Факел
5.3% (4)
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