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Оренбург
 
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Чертаново

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 5 0.28
2. Фамейе Джоэль 4 0.22
3. Кулишев Артём 3 (1) 0.17
4. Чуканов Андреа 2 0.11
5. Гойкович Ренато 2 0.11
6. Эктов Александр 2 0.11
7. Прудников Николай 2 0.11
8. Ткачук Денис 1 0.06
9. Скворцов Алексей 1 0.06
10. Козлов Андрей 1 0.06
11. Юсупов Артём 1 0.06
12. Козлов Савелий 1 0.06
13. Миронов Алексей 1 0.06
14. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.06
Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Завезён Юрий 2 (1) 0.11
2. Алексеев Андрей 1 0.06
3. Молтенинов Илья 1 0.06
4. Молчанов Дмитрий 1 0.06
5. Конев Александр 1 0.06
6. Надольский Александр 1 0.06
7. Сулейманов Никита 1 0.06
8. Пиняев Сергей 1 0.06
9. Левин Гаррик 1 0.06

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 8 0
2. Аюпов Тимур 6 0
3. Фамейе Джоэль 5 0
4. Сиваков Михаил 3 1
5. Алвеш Рикарду 4 0
6. Козлов Савелий 4 0
7. Скворцов Алексей 3 0
8. Чуканов Андреа 3 0
9. Гойкович Ренато 3 0
10. Козлов Андрей 1 1
11. Ткачук Денис 2 0
12. Шкофлек Жига 2 0
13. Насыров Исламжан 2 0
14. Капленко Кирилл 2 0
15. Смирнов Александр 1 0
16. Палиенко Максим 1 0
17. Мамин Артём 1 0
18. Эктов Александр 1 0
19. Миронов Алексей 1 0
20. Кеняйкин Алексей 1 0
Чертаново
# Игрок      
1. Никитенков Алексей 6 0
2. Першин Никита 6 0
3. Надольский Александр 5 0
4. Гудков Ян 4 0
5. Ляхов Константин 2 1
6. Кондаков Егор 3 0
7. Редькович Дмитрий 3 0
8. Бартасевич Владимир 3 0
9. Савельев Максим 3 0
10. Левин Гаррик 1 1
11. Рудковский Егор 2 0
12. Камышев Илья 2 0
13. Тюменцев Даниил 2 0
14. Великородный Дмитрий 2 0
15. Молтенинов Илья 2 0
16. Молчанов Дмитрий 2 0
17. Сулейманов Никита 2 0
18. Завезён Юрий 1 0
19. Герчиков Леонид 1 0
20. Молодняков Данила 1 0
21. Пиняев Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 19.23% (5) 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 30.77% (8)
 Чертаново 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 0:0 Оренбург Оренбург 1:3 Енисей Оренбург 1:2 Сочи Спартак-2 0:3 Оренбург
Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик
Чертаново Последние 20 матчей: + = -
Чертаново 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Чертаново 0:4 Уфа Велес Москва 3:0 Чертаново
Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:0 Чертаново Ленинградец 1:0 Чертаново Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново Чертаново 0:3 Факел Волгарь 1:0 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чертаново: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чертаново 0:2 Оренбург Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 18 12 3 3 40 - 11 39
2. Нижний Новгород Заявка 18 12 3 3 26 - 12 39
3. Торпедо Москва Заявка 18 11 4 3 36 - 12 37
4. Оренбург Заявка 18 10 7 1 26 - 12 37
5. Нефтехимик Заявка 18 10 4 4 31 - 16 34
6. Велес Москва Заявка 18 9 5 4 24 - 21 32
7. Алания Заявка 18 9 4 5 33 - 21 31
8. Балтика Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
9. Спартак-2 Заявка 18 9 2 7 25 - 20 29
10. Енисей Заявка 18 8 3 7 22 - 25 27
11. Чайка Заявка 18 7 5 6 19 - 22 26
12. Волгарь Заявка 18 7 3 8 20 - 20 24
13. СКА-Хабаровск Заявка 18 7 3 8 20 - 21 24
14. Динамо Брянск Заявка 18 7 2 9 11 - 25 23
15. Краснодар-2 Заявка 18 6 5 7 21 - 26 23
16. Текстильщик Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
17. Факел Заявка 18 3 6 9 11 - 18 15
18. Акрон Заявка 18 4 2 12 13 - 27 14
19. Чертаново Заявка 18 4 2 12 10 - 26 14
20. Иртыш Омск Заявка 18 3 3 12 13 - 30 12
21. Томь Заявка 18 2 4 12 9 - 23 10
22. Шинник Заявка 18 2 4 12 14 - 36 10
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Чертаново от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.


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    • Прогнозы 48
    Оренбург 89.6% (43)
    X 8.3% (4)
    Чертаново 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Оренбург - Чертаново онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - Чертаново

    Исход игры
    Оренбург
    89.6% (43)
    Ничья
    8.3% (4)
    Чертаново
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.61% (15)
    Меньше
    67.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    36.96% (17)
    Нет
    63.04% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Оренбург
    33.3% (16)
    2:1 Оренбург
    22.9% (11)
    1:0 Оренбург
    20.8% (10)
    3:1 Оренбург
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
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