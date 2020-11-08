Нижний Новгород
Позже
Чертаново
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапета Александр
|5 (4)
|0.25
|2.
|Попов Артём
|4
|0.2
|3.
|Горбунов Игорь
|4
|0.2
|4.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.2
|5.
|Сулейманов Тимур
|4
|0.2
|6.
|Ставпец Александр
|2
|0.1
|7.
|Шарипов Альберт
|2
|0.1
|8.
|Султонов Мухаммад
|1
|0.05
|9.
|Калинский Николай
|1
|0.05
|10.
|Зуйков Сергей
|1
|0.05
|11.
|Федчук Артём
|1
|0.05
|12.
|Гащенков Михаил
|1
|0.05
|13.
|Каккоев Никита
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Надольский Александр
|2
|0.1
|2.
|Завезён Юрий
|2 (1)
|0.1
|3.
|Алексеев Андрей
|1
|0.05
|4.
|Молтенинов Илья
|1
|0.05
|5.
|Молчанов Дмитрий
|1
|0.05
|6.
|Конев Александр
|1
|0.05
|7.
|Сулейманов Никита
|1
|0.05
|8.
|Пиняев Сергей
|1
|0.05
|9.
|Савельев Максим
|1
|0.05
|10.
|Левин Гаррик
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|5
|0
|2.
|Сапета Александр
|5
|0
|3.
|Ставпец Александр
|5
|0
|4.
|Зуйков Сергей
|5
|0
|5.
|Шумских Алексей
|4
|0
|6.
|Гащенков Михаил
|4
|0
|7.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|8.
|Шарипов Альберт
|3
|0
|9.
|Каккоев Никита
|3
|0
|10.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|11.
|Осинов Михаил
|2
|0
|12.
|Комолов Павел
|2
|0
|13.
|Попов Артём
|2
|0
|14.
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|15.
|Анисимов Артур
|2
|0
|16.
|Горбунов Игорь
|2
|0
|17.
|Маляров Кирилл
|2
|0
|18.
|Гоцук Кирилл
|2
|0
|19.
|Эдиев Исмаил
|1
|0
|20.
|Алиев Саид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Першин Никита
|6
|1
|2.
|Никитенков Алексей
|6
|0
|3.
|Надольский Александр
|5
|0
|4.
|Гудков Ян
|5
|0
|5.
|Ляхов Константин
|2
|1
|6.
|Кондаков Егор
|3
|0
|7.
|Редькович Дмитрий
|3
|0
|8.
|Бартасевич Владимир
|3
|0
|9.
|Молчанов Дмитрий
|3
|0
|10.
|Савельев Максим
|3
|0
|11.
|Левин Гаррик
|1
|1
|12.
|Рудковский Егор
|2
|0
|13.
|Камышев Илья
|2
|0
|14.
|Тюменцев Даниил
|2
|0
|15.
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|16.
|Молтенинов Илья
|2
|0
|17.
|Герчиков Леонид
|2
|0
|18.
|Сулейманов Никита
|2
|0
|19.
|Завезён Юрий
|1
|0
|20.
|Молодняков Данила
|1
|0
|21.
|Пиняев Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|29.03% (9)
|Чертаново
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +14 =3 -3Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик
Чертаново Последние 20 матчей: +3 =2 -15Чертаново 1:2 Енисей Оренбург 3:1 Чертаново Чертаново 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново
Чертаново 0:4 Уфа Велес Москва 3:0 Чертаново Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:0 Чертаново Ленинградец 1:0 Чертаново Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново Чертаново 0:3 Факел Волгарь 1:0 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|31 - 12
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|30 - 13
|43
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 14
|42
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 16
|40
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|29 - 23
|38
|6.
|Алания
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|42 - 21
|37
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|33 - 19
|37
|8.
|Балтика
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 22
|31
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 25
|30
|10.
|Енисей
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|24 - 27
|30
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|26 - 24
|28
|12.
|Чайка
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|22 - 25
|28
|13.
|Волгарь
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|21 - 30
|24
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|14 - 32
|23
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|17 - 26
|22
|17.
|Факел
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|14 - 19
|19
|18.
|Акрон
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|16 - 31
|17
|19.
|Чертаново
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|12 - 31
|14
|20.
|Иртыш Омск
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|21.
|Шинник
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|16 - 39
|13
|22.
|Томь
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|10 - 25
|11
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Чертаново
Исход игры
Нижний Новгород
86.5% (45)
Ничья
7.7% (4)
Чертаново
5.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (21)
Меньше
58.82% (30)
Обе команды забьют
Да
41.18% (21)
Нет
58.82% (30)
Популярный счёт
2:0 Нижний Новгород
32.7% (17)
2:1 Нижний Новгород
21.2% (11)
1:0 Нижний Новгород
17.3% (9)
1:1 Ничья
7.7% (4)
3:0 Нижний Новгород
7.7% (4)
1:2 Чертаново
5.8% (3)
4:1 Нижний Новгород
3.8% (2)
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