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Нижний Новгород
 
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Чертаново

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапета Александр 5 (4) 0.25
2. Попов Артём 4 0.2
3. Горбунов Игорь 4 0.2
4. Гоцук Кирилл 4 0.2
5. Сулейманов Тимур 4 0.2
6. Ставпец Александр 2 0.1
7. Шарипов Альберт 2 0.1
8. Султонов Мухаммад 1 0.05
9. Калинский Николай 1 0.05
10. Зуйков Сергей 1 0.05
11. Федчук Артём 1 0.05
12. Гащенков Михаил 1 0.05
13. Каккоев Никита 1 0.05
Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Надольский Александр 2 0.1
2. Завезён Юрий 2 (1) 0.1
3. Алексеев Андрей 1 0.05
4. Молтенинов Илья 1 0.05
5. Молчанов Дмитрий 1 0.05
6. Конев Александр 1 0.05
7. Сулейманов Никита 1 0.05
8. Пиняев Сергей 1 0.05
9. Савельев Максим 1 0.05
10. Левин Гаррик 1 0.05

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Темников Иван 5 0
2. Сапета Александр 5 0
3. Ставпец Александр 5 0
4. Зуйков Сергей 5 0
5. Шумских Алексей 4 0
6. Гащенков Михаил 4 0
7. Мичуренков Дмитрий 3 0
8. Шарипов Альберт 3 0
9. Каккоев Никита 3 0
10. Сулейманов Тимур 3 0
11. Осинов Михаил 2 0
12. Комолов Павел 2 0
13. Попов Артём 2 0
14. Султонов Мухаммад 2 0
15. Анисимов Артур 2 0
16. Горбунов Игорь 2 0
17. Маляров Кирилл 2 0
18. Гоцук Кирилл 2 0
19. Эдиев Исмаил 1 0
20. Алиев Саид 1 0
Чертаново
# Игрок      
1. Першин Никита 6 1
2. Никитенков Алексей 6 0
3. Надольский Александр 5 0
4. Гудков Ян 5 0
5. Ляхов Константин 2 1
6. Кондаков Егор 3 0
7. Редькович Дмитрий 3 0
8. Бартасевич Владимир 3 0
9. Молчанов Дмитрий 3 0
10. Савельев Максим 3 0
11. Левин Гаррик 1 1
12. Рудковский Егор 2 0
13. Камышев Илья 2 0
14. Тюменцев Даниил 2 0
15. Великородный Дмитрий 2 0
16. Молтенинов Илья 2 0
17. Герчиков Леонид 2 0
18. Сулейманов Никита 2 0
19. Завезён Юрий 1 0
20. Молодняков Данила 1 0
21. Пиняев Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 12.9% (4) 9.68% (3) 12.9% (4) 12.9% (4) 22.58% (7) 29.03% (9)
 Чертаново 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик
Чертаново Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Чертаново 1:2 Енисей Оренбург 3:1 Чертаново Чертаново 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново
Чертаново 0:4 Уфа Велес Москва 3:0 Чертаново Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:0 Чертаново Ленинградец 1:0 Чертаново Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново Чертаново 0:3 Факел Волгарь 1:0 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Чертаново: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Нижний Новгород 0:0 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 3:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 20 14 3 3 31 - 12 45
2. Оренбург Заявка 20 12 7 1 30 - 13 43
3. Крылья Советов Заявка 20 13 3 4 44 - 14 42
4. Торпедо Москва Заявка 20 12 4 4 41 - 16 40
5. Велес Москва Заявка 20 11 5 4 29 - 23 38
6. Алания Заявка 20 11 4 5 42 - 21 37
7. Нефтехимик Заявка 20 11 4 5 33 - 19 37
8. Балтика Заявка 20 9 4 7 23 - 22 31
9. Спартак-2 Заявка 20 9 3 8 26 - 25 30
10. Енисей Заявка 20 9 3 8 24 - 27 30
11. СКА-Хабаровск Заявка 20 8 4 8 26 - 24 28
12. Чайка Заявка 20 7 7 6 22 - 25 28
13. Волгарь Заявка 20 8 3 9 24 - 24 27
14. Краснодар-2 Заявка 20 6 6 8 21 - 30 24
15. Динамо Брянск Заявка 20 7 2 11 14 - 32 23
16. Текстильщик Заявка 20 5 7 8 17 - 26 22
17. Факел Заявка 20 4 7 9 14 - 19 19
18. Акрон Заявка 20 5 2 13 16 - 31 17
19. Чертаново Заявка 20 4 2 14 12 - 31 14
20. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
21. Шинник Заявка 20 3 4 13 16 - 39 13
22. Томь Заявка 20 2 5 13 10 - 25 11
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Чертаново от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 2 дня 13 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Нижний Новгород 86.5% (45)
    X 7.7% (4)
    Чертаново 5.8% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Нижний Новгород - Чертаново онлайн

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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Чертаново

    Исход игры
    Нижний Новгород
    86.5% (45)
    Ничья
    7.7% (4)
    Чертаново
    5.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (21)
    Меньше
    58.82% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (21)
    Нет
    58.82% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Нижний Новгород
    32.7% (17)
    2:1 Нижний Новгород
    21.2% (11)
    1:0 Нижний Новгород
    17.3% (9)
    1:1 Ничья
    7.7% (4)
    3:0 Нижний Новгород
    7.7% (4)
    1:2 Чертаново
    5.8% (3)
    4:1 Нижний Новгород
    3.8% (2)
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