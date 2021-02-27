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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 7 0.27
2. Сапета Александр 7 (5) 0.27
3. Попов Артём 4 0.15
4. Горбунов Игорь 4 0.15
5. Гоцук Кирилл 4 0.15
6. Калинский Николай 3 0.12
7. Ставпец Александр 2 0.08
8. Султонов Мухаммад 2 0.08
9. Шарипов Альберт 2 0.08
10. Зуйков Сергей 1 0.04
11. Федчук Артём 1 0.04
12. Гащенков Михаил 1 0.04
13. Каккоев Никита 1 0.04
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 22 (2) 0.85
2. Голенков Егор 9 0.35
3. Зиньковский Антон 8 (2) 0.31
4. Солдатенков Александр 3 0.12
5. Гацкан Александр 2 0.08
6. Гынсарь Раду 2 0.08
7. Ежов Роман 2 0.08
8. Полуяхтов Владимир 1 0.04
9. Сарвели Владислав 1 0.04
10. Цыпченко Дмитрий 1 0.04
11. Витюгов Максим 1 0.04

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 8 0
2. Шумских Алексей 7 0
3. Темников Иван 6 0
4. Ставпец Александр 5 0
5. Зуйков Сергей 5 0
6. Гащенков Михаил 5 0
7. Маляров Кирилл 4 0
8. Шарипов Альберт 4 0
9. Каккоев Никита 4 0
10. Осинов Михаил 3 0
11. Султонов Мухаммад 3 0
12. Горбунов Игорь 3 0
13. Мичуренков Дмитрий 3 0
14. Гоцук Кирилл 3 0
15. Сулейманов Тимур 3 0
16. Эдиев Исмаил 2 0
17. Комолов Павел 2 0
18. Попов Артём 2 0
19. Калинский Николай 2 0
20. Анисимов Артур 2 0
21. Смирнов Олег 1 0
22. Алиев Саид 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 8 1
2. Божин Сергей 7 0
3. Сарвели Владислав 5 0
4. Голенков Егор 4 0
5. Ежов Роман 4 0
6. Витюгов Максим 4 0
7. Карпов Максим 2 1
8. Чернов Никита 2 1
9. Солдатенков Александр 2 1
10. Кабутов Дмитрий 3 0
11. Цыпченко Дмитрий 3 0
12. Комбаров Дмитрий 2 0
13. Полуяхтов Владимир 2 0
14. Зеффан Мехди 2 0
15. Сергеев Иван 2 0
16. Фролов Евгений 1 0
17. Гынсарь Раду 1 0
18. Ломаев Иван 1 0
19. Пруцев Данил 1 0
20. Смирнов Данила 1 0
21. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 12.82% (5) 10.26% (4) 12.82% (5) 12.82% (5) 28.21% (11) 23.08% (9)
 Крылья Советов 17.31% (9) 7.69% (4) 17.31% (9) 17.31% (9) 15.38% (8) 25% (13)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов
Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 0:1 Нижний Новгород Переходные матчи Нижний Новгород 1:3 Крылья Советов Переходные матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 26 18 4 4 39 - 15 58
2. Крылья Советов Заявка 26 17 4 5 55 - 19 55
3. Оренбург 1:1 Заявка 27 15 10 2 40 - 20 55
4. Торпедо Москва Заявка 26 16 5 5 51 - 20 53
5. Алания Заявка 26 14 7 5 52 - 25 49
6. Велес Москва Заявка 26 14 7 5 37 - 28 49
7. Нефтехимик Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
8. СКА-Хабаровск Заявка 26 12 4 10 34 - 32 40
9. Балтика Заявка 26 11 7 8 28 - 24 40
10. Волгарь 2:0 Заявка 27 11 5 11 33 - 29 38
11. Енисей 0:2 Заявка 27 11 4 12 26 - 37 37
12. Спартак-2 Заявка 26 10 4 12 30 - 38 34
13. Чайка Заявка 26 8 9 9 28 - 34 33
14. Текстильщик Заявка 26 8 7 11 22 - 31 31
15. Краснодар-2 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
16. Факел 1:1 Заявка 27 6 11 10 26 - 27 29
17. Динамо Брянск Заявка 26 8 3 15 16 - 39 27
18. Иртыш Омск Заявка 26 7 6 13 21 - 35 27
19. Чертаново Заявка 26 7 2 17 20 - 40 23
20. Акрон Заявка 26 6 4 16 20 - 39 22
21. Томь Заявка 26 4 5 17 14 - 32 17
22. Шинник Заявка 26 4 4 18 25 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 14 12 1 1 36 - 5 37
2. Нижний Новгород Заявка 13 10 2 1 22 - 6 32
3. Алания Заявка 13 9 3 1 35 - 14 30
4. Торпедо Москва Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
5. Волгарь 2:0 Заявка 14 7 5 2 21 - 12 26
6. Велес Москва Заявка 14 7 5 2 23 - 18 26
7. Нефтехимик Заявка 13 7 3 3 23 - 7 24
8. СКА-Хабаровск Заявка 13 7 3 3 15 - 10 24
9. Оренбург 1:1 Заявка 13 6 6 1 20 - 12 24
10. Факел 1:1 Заявка 15 5 7 3 16 - 9 22
11. Енисей 0:2 Заявка 12 7 0 5 14 - 13 21
12. Краснодар-2 Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
13. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 12 - 18 19
14. Балтика Заявка 11 5 2 4 11 - 8 17
15. Текстильщик Заявка 13 4 5 4 9 - 14 17
16. Акрон Заявка 12 5 1 6 13 - 15 16
17. Чайка Заявка 12 4 2 6 11 - 19 14
18. Иртыш Омск Заявка 14 4 2 8 9 - 22 14
19. Шинник Заявка 14 3 3 8 14 - 23 12
20. Спартак-2 Заявка 12 3 2 7 10 - 20 11
21. Чертаново Заявка 13 3 1 9 7 - 16 10
22. Томь Заявка 13 2 2 9 10 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:1 Заявка 14 9 4 1 20 - 8 31
2. Торпедо Москва Заявка 13 8 3 2 26 - 9 27
3. Нижний Новгород Заявка 13 8 2 3 17 - 9 26
4. Велес Москва Заявка 12 7 2 3 14 - 10 23
5. Спартак-2 Заявка 14 7 2 5 20 - 18 23
6. Балтика Заявка 15 6 5 4 17 - 16 23
7. Алания Заявка 13 5 4 4 17 - 11 19
8. Чайка Заявка 14 4 7 3 17 - 15 19
9. Крылья Советов Заявка 12 5 3 4 19 - 14 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 13 5 1 7 19 - 22 16
11. Нефтехимик Заявка 13 5 1 7 15 - 20 16
12. Енисей 0:2 Заявка 15 4 4 7 12 - 24 16
13. Текстильщик Заявка 13 4 2 7 13 - 17 14
14. Иртыш Омск Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
15. Чертаново Заявка 13 4 1 8 13 - 24 13
16. Волгарь 2:0 Заявка 13 4 0 9 12 - 17 12
17. Краснодар-2 Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
18. Томь Заявка 13 2 3 8 4 - 14 9
19. Динамо Брянск Заявка 12 2 2 8 4 - 21 8
20. Факел 1:1 Заявка 12 1 4 7 10 - 18 7
21. Акрон Заявка 14 1 3 10 7 - 24 6
22. Шинник Заявка 12 1 1 10 11 - 32 4
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  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Нижний Новгород" - "Крылья Советов". Работать для вас будет Константин Лицин.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 154
Нижний Новгород 18.2% (28)
X 28.6% (44)
Крылья Советов 53.2% (82)
Все прогнозы
1.55 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Крылья Советов
3.75
2.97
2.23
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 2.97 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.68 2.95 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 2.95 2.23

Самый высокий коэффициент на матч «Нижний Новгород» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нижний Новгород» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нижний Новгород» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.10 1.08 4.85 1.14 2.48 1.50 1.93 1.85 1.54 2.60 1.23 4.10 1.17 4.80 1.04 8.40 1.02 9.30
6.70 1.09 5.30 1.14 2.50 1.50 2.18 1.64 1.86 1.88 1.69 2.10 1.49 2.50 1.22 4.10 1.16 4.90 1.04 9.10 1.03 9.80 0.00 17.00 0.00 17.50 0.00 24.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.60 1.57 2.38 1.28 3.60 1.06 8.70 1.04 10.25
1.51 2.46 1.25 3.70 1.04 8.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.08 1.36 2.00 1.79 1.46 2.68 1.16 5.35 1.11 6.40
2.03 1.73 1.45 2.60 1.15 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.67
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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Прогнозы на матч Нижний Новгород - Крылья Советов

Исход игры
Нижний Новгород
18.2% (28)
Ничья
28.6% (44)
Крылья Советов
53.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
49.66% (74)
Меньше
50.34% (75)
Обе команды забьют
Да
71.14% (106)
Нет
28.86% (43)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
33.1% (51)
1:1 Ничья
21.4% (33)
0:1 Крылья Советов
11% (17)
2:1 Нижний Новгород
9.7% (15)
1:0 Нижний Новгород
6.5% (10)
0:2 Крылья Советов
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
1:3 Крылья Советов
2.6% (4)
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