Нижний Новгород

- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янсане МомоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|7
|0.27
|2.
|Сапета Александр
|7 (5)
|0.27
|3.
|Попов Артём
|4
|0.15
|4.
|Горбунов Игорь
|4
|0.15
|5.
|Гоцук Кирилл
|4
|0.15
|6.
|Калинский Николай
|3
|0.12
|7.
|Ставпец Александр
|2
|0.08
|8.
|Султонов Мухаммад
|2
|0.08
|9.
|Шарипов Альберт
|2
|0.08
|10.
|Зуйков Сергей
|1
|0.04
|11.
|Федчук Артём
|1
|0.04
|12.
|Гащенков Михаил
|1
|0.04
|13.
|Каккоев Никита
|1
|0.04
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|22 (2)
|0.85
|2.
|Голенков Егор
|9
|0.35
|3.
|Зиньковский Антон
|8 (2)
|0.31
|4.
|Солдатенков Александр
|3
|0.12
|5.
|Гацкан Александр
|2
|0.08
|6.
|Гынсарь Раду
|2
|0.08
|7.
|Ежов Роман
|2
|0.08
|8.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0.04
|9.
|Сарвели Владислав
|1
|0.04
|10.
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Витюгов Максим
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|8
|0
|2.
|Шумских Алексей
|7
|0
|3.
|Темников Иван
|6
|0
|4.
|Ставпец Александр
|5
|0
|5.
|Зуйков Сергей
|5
|0
|6.
|Гащенков Михаил
|5
|0
|7.
|Маляров Кирилл
|4
|0
|8.
|Шарипов Альберт
|4
|0
|9.
|Каккоев Никита
|4
|0
|10.
|Осинов Михаил
|3
|0
|11.
|Султонов Мухаммад
|3
|0
|12.
|Горбунов Игорь
|3
|0
|13.
|Мичуренков Дмитрий
|3
|0
|14.
|Гоцук Кирилл
|3
|0
|15.
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|16.
|Эдиев Исмаил
|2
|0
|17.
|Комолов Павел
|2
|0
|18.
|Попов Артём
|2
|0
|19.
|Калинский Николай
|2
|0
|20.
|Анисимов Артур
|2
|0
|21.
|Смирнов Олег
|1
|0
|22.
|Алиев Саид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|8
|1
|2.
|Божин Сергей
|7
|0
|3.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|4.
|Голенков Егор
|4
|0
|5.
|Ежов Роман
|4
|0
|6.
|Витюгов Максим
|4
|0
|7.
|Карпов Максим
|2
|1
|8.
|Чернов Никита
|2
|1
|9.
|Солдатенков Александр
|2
|1
|10.
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|11.
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0
|12.
|Комбаров Дмитрий
|2
|0
|13.
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|14.
|Зеффан Мехди
|2
|0
|15.
|Сергеев Иван
|2
|0
|16.
|Фролов Евгений
|1
|0
|17.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|18.
|Ломаев Иван
|1
|0
|19.
|Пруцев Данил
|1
|0
|20.
|Смирнов Данила
|1
|0
|21.
|Шерстнёв Степан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|12.82% (5)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|28.21% (11)
|23.08% (9)
|Крылья Советов
|17.31% (9)
|7.69% (4)
|17.31% (9)
|17.31% (9)
|15.38% (8)
|25% (13)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +14 =3 -3Рубин 3:1 Нижний Новгород Текстильщик 1:0 Нижний Новгород Алания 0:0 Нижний Новгород Нефтехимик 0:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 3:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:2 Чертаново Спартак-2 0:4 Нижний Новгород Енисей 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Оренбург Чайка 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Химки Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород Зенит Иркутск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =3 -2Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов
Крылья Советов 2:1 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Велес Москва Краснодар-2 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Акрон Торпедо Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Шинник Факел 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Ротор Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|18
|4
|4
|39 - 15
|58
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|17
|4
|5
|55 - 19
|55
|3.
|Оренбург
|1:1 Заявка
|27
|15
|10
|2
|40 - 20
|55
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|51 - 20
|53
|5.
|Алания
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|52 - 25
|49
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|37 - 28
|49
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|38 - 27
|40
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|34 - 32
|40
|9.
|Балтика
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|10.
|Волгарь
|2:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|33 - 29
|38
|11.
|Енисей
|0:2 Заявка
|27
|11
|4
|12
|26 - 37
|37
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 38
|34
|13.
|Чайка
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|28 - 34
|33
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|22 - 31
|31
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|16.
|Факел
|1:1 Заявка
|27
|6
|11
|10
|26 - 27
|29
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|26
|8
|3
|15
|16 - 39
|27
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 35
|27
|19.
|Чертаново
|Заявка
|26
|7
|2
|17
|20 - 40
|23
|20.
|Акрон
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|20 - 39
|22
|21.
|Томь
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|14 - 32
|17
|22.
|Шинник
|Заявка
|26
|4
|4
|18
|25 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 5
|37
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|22 - 6
|32
|3.
|Алания
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|35 - 14
|30
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|5.
|Волгарь
|2:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 18
|26
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 7
|24
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 10
|24
|9.
|Оренбург
|1:1 Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 12
|24
|10.
|Факел
|1:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 9
|22
|11.
|Енисей
|0:2 Заявка
|12
|7
|0
|5
|14 - 13
|21
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|13.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|12 - 18
|19
|14.
|Балтика
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|9 - 14
|17
|16.
|Акрон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 15
|16
|17.
|Чайка
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 22
|14
|19.
|Шинник
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|20.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 20
|11
|21.
|Чертаново
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|7 - 16
|10
|22.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|20 - 8
|31
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 9
|26
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|14 - 10
|23
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 18
|23
|6.
|Балтика
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|7.
|Алания
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 11
|19
|8.
|Чайка
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|17 - 15
|19
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 22
|16
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 20
|16
|12.
|Енисей
|0:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 24
|16
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|14.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|15.
|Чертаново
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 24
|13
|16.
|Волгарь
|2:0 Заявка
|13
|4
|0
|9
|12 - 17
|12
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|18.
|Томь
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|4 - 14
|9
|19.
|Динамо Брянск
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 21
|8
|20.
|Факел
|1:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|21.
|Акрон
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|7 - 24
|6
|22.
|Шинник
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 32
|4
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- — Стыковые матчи за право выйти в РПЛ
- — Вылет в ПФЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нижний Новгород» – «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нижний Новгород» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Крылья Советов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нижний Новгород» – «Крылья Советов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Крылья Советов
Исход игры
Нижний Новгород
18.2% (28)
Ничья
28.6% (44)
Крылья Советов
53.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
49.66% (74)
Меньше
50.34% (75)
Обе команды забьют
Да
71.14% (106)
Нет
28.86% (43)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
33.1% (51)
1:1 Ничья
21.4% (33)
0:1 Крылья Советов
11% (17)
2:1 Нижний Новгород
9.7% (15)
1:0 Нижний Новгород
6.5% (10)
0:2 Крылья Советов
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.9% (6)
1:3 Крылья Советов
2.6% (4)
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